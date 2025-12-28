https://ukraina.ru/20251228/tramp-i-zelenskiy-gotovyatsya-k-napryazhnnym-peregovoram-khronika-sobytiy-na-utro-28-dekabrya-1073733436.html

Трамп и Зеленский готовятся к напряжённым переговорам. Хроника событий на утро 28 декабря

Встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским перенесли. Зеленский провёл переговоры с канадцами и европейцами

Накануне переговоров с президентом США Дональдом Трампом прибывший 27 декабря в Канаду Владимир Зеленский встретился c премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Финляндии Александром Стуббом, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Польши Дональдом Туском, премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, председателем Европейского совета Антониу Коштой, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Марком Рютте и советником британского премьера Джонатаном Пауэллом.Зеленский поблагодарил участников разговора за координацию и поддержку."Во время разговора обсудили, как идём по дипломатическому треку сейчас. Вместе обсудили важнейшие приоритеты. Украина ценит всю поддержку. Завтра после встречи с президентом Трампом продолжим разговор. Нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии", — писал Зеленский в соцсетях.Также он сообщил состав переговорной группы от Украины. Кроме него на переговорах с американцами будут присутствовать секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз и первый заместитель иностранных дел Сергей Кислица."С американской стороны [участников переговоров] называть, если можно, я не буду, потому что это выбор президента Трампа", — заявил Зеленский журналистам.Позднее Кислица в себя на странице в соцсети X выложил фото из Флориды."Добрый вечер, Флорида!" — написал он.К фото замминистра иностранных дел Украины прикрепил фото самолёта президента США.Позднее стало известно, что встречу Трампа и Зеленского перенесли на два часа ранее. Об этом сообщил Белый дом."Обновлённое расписание: один час по полудни (21:00 по московскому времени — Ред.) президент участвует в двусторонней встрече с президентом Украины", — заявили в администрации Трампа.Ранее переговоры анонсировали на 15:00 (23:00 по московскому времени — Ред.). Мероприятие пройдет в Палм-Бич, где находится гольф-клуб и имение Трампа.Тем временем на Украине, как сообщили СМИ, четыре депутата от партии власти получили подозрения в совершении преступлений. Подозрения получили депутаты от "Слуги народа" Евгений Пивоваров Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Юрий Кисель, но могут быть объявлены и другие подозрения. Издание "Зеркало недели" сообщо о том, что Пивоваров, Негулевский и Кисель получили подозрения по ст. 368 Уголовного кодекса Украины - "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Также, по информации издания, в постановлении были указаны статьи 255 - "Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней" и 369 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Издание Украинской правды сообщило, что подозрение получила депутат Савченко.При этом оба издания — "Украинская правда" и "Зеркало недели" — сообщают разне данные по поводу друга Зеленского, народного депутата Юрия Корявченкова, известного также как "Юзик". По данным "Зеркала недели", тот выехал с Украины, по данным "Украинской правды" — депутат остался в стране, ему не объявляли подозрение.По информации медиаэксперта Анатолия Шария, с Корявченковым связана нардеп Савченко."В рамках расследования НАБУ и САП подозрение также получила депутат от "Слуги народа" Ольга Савченко. В 2020 году она стала председателем Полтавской областной организации партии "Слуга народа". Там она выполняла роль "куратора" и проводила собеседования с потенциальными кандидатами в депутаты Полтавского областного совета. Примечательно, что изначально роль "куратора" Полтавской области выполнял Сергей Корявченков, двоюродный брат Юрия Корявченкова (Юзика)", — отметил он.По его словам, Савченко "также известна своими появлениями в ВР с сумочками стоимостью по $5–7 тыс."."Так, например, в 2021 году она появилась на заседании с сумкой Dior Caro стоимостью $7300. Она одна из тех, кто голосовал "за" законопроект 12414, которым вводилась зависимость работы НАБУ и САП от Генерального прокурора", — напомнил Шарий.Кроме того, как пишет "Зеркало недели", нынешнее резонансное дело о коррупции НАБУ начало расследовать ещё тогда, когда его директором был Артём Сытник. Тогда ныне погибший депутат Антон Поляков сообщил, что депутатам партии платят зарплаты в конвертах: по $5 тыс. – обычным парламентариям, и по $10-15 тыс. – председателям и заместителям председателей комитетов.Примечательно, что Поляков скоропостижно скончался в 2021 году. Согласно официальной информации, Поляков умер от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Позднее в его крови якобы обнаружили алкоголь и метадон. Встречавшаяся с ним нардеп Анна Скороход заявила, что Полякова убили. Медиаэксперт Шарий обратил внимание на странгуляционную борозду, которую обнаружили на шее депутата.При этом официально судмедэксперты объясняли полосы на шее следами от цепочки, которые могли появиться, когда Полякова вытаскивали из машины.Нынешнее расследование НАБУ, обыски по которому прошли в комитетах Верховной Рады вчера, 27 декабря, и на Украине, и в России связывают с давлением администрации Трампа на Зеленского."Администрация Трампа прям под встречу президентов Украины и США послали чёткий сигнал Зеленскому, что данных по всей команде достаточно и пора подписывать мирный план", — писал популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Ряд сторонников Зеленского также заявили, что обыски НАБУ у нардепов способствуют давлению на Зеленского.О том, с чем Зеленский летит в США — в статье Павла Волкова "Задачи СВО и "дух Анкориджа" в 20-ти пунктах Зеленского. Почему не все поняли, что там написано".

