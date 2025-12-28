https://ukraina.ru/20251228/chrezvychayno-predvaritelnye-itogi-1073734530.html

Чрезвычайно предварительные итоги. Как и когда Запад стал использовать Украину против России

Чрезвычайно предварительные итоги. Как и когда Запад стал использовать Украину против России - 28.12.2025 Украина.ру

Чрезвычайно предварительные итоги. Как и когда Запад стал использовать Украину против России

Календарный год приближается к финалу, - счет пошел на дни. Но поскольку событийное время все ускоряется, переходя на чуть ли не на часовой, а то и минутный график, свойственный эпохе перемен, обстоятельные аналитические прогнозы, могут не то, чтобы ошибиться, но не поспеть.

Сегодня вечером они были верны. А к полуночи прогнозы эти становятся набросками к воспоминаниям или историческому роману.Поэтому займемся тем, что в особенности отчетливо проявилось в уходящем году: президент Дональд Трамп и профессиональное украинство.27 декабря видный американский экономист Майкл Хадсон, профессор университета Миссури-Канзас резюмировал: "В новой стратегии национальной безопасности США пытаются возложить вину на европейских лидеров, Макрона, Стармера и Мерца, но там не сказано, что именно Соединенные Штаты привели к власти этих лидеров, которые ощутимо поддерживают политику США, особенно до Трампа и при Байдене. И я думаю, что Трамп по-прежнему придерживается той же политики конфронтации с Россией, конфронтации с Китаем. В переговорах между американским блоком и Россией, Китаем и мировым большинством существуют своего рода "хороший полицейский" и "плохой полицейский". США и Трамп пытаются сказать: "Я — хороший полицейский, а Европа — плохой", но на самом деле они оба плохие полицейские. Трамп пытается создать впечатление, будто он хочет получить премию мира, но на самом деле он её не хочет. Он хочет скрыть тот факт, что он самый воинственный лидер, который когда-либо был у Америки. Но он пытается это скрыть, говоря: "Я за мир. Мир — это мое дело, а не война". Хотя на самом деле он полностью поддерживает эту позицию, как и Рубио, занимающий пост госсекретаря, и лидер Сената Митч Макконнелл. Все они неоконсерваторы, все они неолибералы в одной лодке, но если им удастся заставить европейцев обвинить своих собственных лидеров и каким-то образом избрать еще одного европейского Зеленского, который говорит, что хочет мира, а затем тут же поворачивается и следует за тем, кто платит ему жалованье за войну, — это и есть американская мечта. Создается впечатление, что американская элита не понимает, что отвечает ее же собственным интересам. Настолько она поглощена неолиберальной, неоконсервативной ментальностью "войны с Россией", которая существует последние 40 лет".От себя добавим, что в Европе эта самая "ментальность", - по-нашему хоть и длиннее, но зато понятней: господствующее умонастроение правящего сословия, - существует и действует вдесятеро дольше. Но и в США это самое ГУПС начало неуклонно набирать силу еще до русско-японской войны.Мнение проф. Хадсона – касательно коварного тайнонеолиберального Трампа, вступившего в заговор с Европой, - достаточно редко встречается среди независимых аналитиков в США. Гораздо чаще сетуют на слабость президента, на его неспособность достаточно твердо стоять на своем, когда речь заходит о так называемом "российско-украинском" конфликте. А в пример ему приводят Джона Кеннеди. И здесь мы подходим к наиболее вероятному диагнозу. После того, как Джон Кеннеди за свою твердость поплатился жизнью, властные функции президентов США резко сократились. Прежде всего, это касается базовых основ внешнеполитической стратегии Соединенных Штатов. Как мы уже не единожды напоминали, суть этой стратегии, сформированной для США в самом конце XIX века, относительно России ограничивается триадой "сдерживание-отбрасывание-расчленение". Собственно, это общеевропейская, прежде всего – британская внешнеполитическая аксиома. На протяжении последних 130 лет США иногда приглушали, а то вовсе временно приостанавливали применение названного стратегического закона, но об отмене его не шло и речи. Если внимательно приглядеться к "поведенческому алгоритму" Трампа, можно заметить, что он пытается так или иначе обойти эту незыблемую русофобскую скрижаль: немолодой и далеко не глупый retroамериканец никаких таких бессознательных болезненных чувств в отношении к России и русским не испытывает, но зато прекрасно понимает, что одно неосторожное движение может обойтись ему весьма дорого. У него нет разрешения заставить киевскую администрацию действовать так, как ему, президенту США, представляется наиболее удобным и полезным для дела. Кто отказал ему в таком разрешении? Быть может, те, о ком в своих мемуарах вдохновенно воскликнул Дэвид Рокфеллер: "Некоторые даже верят, что мы являемся частью тайной клики, работающей против наилучших интересов Соединенных Штатов, характеризуя мою семью и меня как "интернационалистов" и вступающих в сговор с другими людьми по всему миру с целью построения более интегрированной глобальной политической и экономической структуры — единого мира, если хотите". Об отсутствии необходимого разрешения Трампу постоянно напоминают. Но он, оставаясь в пределах дозволенного, с известной настойчивостью, все же старается нечто предпринять. Поглядим. "Facilius est plus facere, quam idem - Легче сделать более, чем тоже", - как говаривал Марк Фабий Квинтилиан.Что до украинства, основной работой, собственно, "формой существования" которого изначально, т.е., с XVII в. стало исполнение заказов русофобской Европы, то расцвет его пришелся на Первую мировую войну.Первая в новой истории профессиональная украинистская структура, - Спiлка/Союз Визволення Украïни (СВУ; Союз освобождения Украины), - была официально создана/провозглашена 4 августа 1914 года в Лемберге (теперь - Львов). Заявленной целью ее стало оказание поддержки Центральных держав (Австрийская Империя, Германская Империя, Османская Империя и Болгарское Царство) в войне против Российской Империи. Уже 25 августа 1914 года СВУ обратилась с пространным письмом-воззванием к собирательному "турецкому султану": "К общественному мнению Европы. Беспримерно вызывающая политика России привела весь мир к катастрофе, подобной которой история ещё не знала. Мы, украинцы, сыновья великого /…/ народа, неслыханным образом угнетаемого царизмом, сознаём, о чём идёт дело в этой войне… война ведётся между культурой и варварством. Война ведётся, чтобы сломить окончательно идею „панмосковитизма“, который нанёс неисчислимый вред всей Европе и угрожал её благосостоянию и культуре". Документ этот за последние годы публиковался множество раз, - и не единожды говорилось, что именно он явился лексико-стилистической и смысловой основой новейших подобных "писем к турецкому султану" даже до сего дня. Не прижился только термин "панмосковитизм". Затем последовало письмо императору. Вильгельму. (Не позднее лета 1915 г. - "Великого отступления", когда Русская Армия была вынуждена отойти на восток, и Холмщина была оккупирована австро-германскими войсками)."Его Величеству, Императору и Королю Вильгельму II в Берлине. Союз освобождения Украины, организация украинцев в России, спешит покорнейше поздравить Ваше Величество и победоносную германскую армию по случаю взятия Холма, древней столицы короля Украины, Даниила /т.е. князя Даниила Галицкого, который предпочел получить королевскую корону от Римского Папы и подписать унию. – ЮМ/, столицы наиболее западной области, населенной украинцами. Преисполненные веры в могущество германской империи и германской армии мы с надеждой ожидаем окончательного поражения смертельного врага украинского народа и освобождения от русского ига земель на востоке от Буга, не исключая Киева, сердца Украины.Да здравствует Его Величество Император Вильгельм II, многая лета! Слава славной германской нации и ее непобедимой армии.".Но в особенности злободневно звучит воззвание СВУ к румынскому народу: "Лишь разгром России и оттеснение её до этнографических границ прежнего Московского царства положит раз навсегда конец российскому империализму и обеспечит соседей от нападения русских. /…/".Идем дальше. Львовская газета "Мета" в № 1 за 1936 г. писала: "/…/ Германия передала Польше инициативу в украинской акции. Германия всегда будет иметь возможность и время достичь взаимопонимания с представителями свободной Украины против Польши. Кроме того Германия должна сотрудничать в украинском вопросе с Англией. Англичане поняли, что независимая Украина сможет обеспечить независимость Кавказа от Москвы. Поэтому англичане стали интересоваться украинским вопросом. В 1934 году английская пресса посвятила около 600 публикаций положению на сов. Украине. А в феврале 1935 г. в Лондоне возник Английско-украинский Комитет, в который вошли видные английские политики, ученые, военные и публицисты." (перевод автора)И менее чем через год деятельность Kомитета дала первые ощутимые результаты."В Виннипеге (Канада) выходит на английском языке официальный орган "Лиги британских украинцев освобождения Украины", организованной атаманом Коновальцем и состоящей из подданных Англии, "украинской" и английской национальности.Место деятельности "Лиги" — Канада, где насчитывается до 450.000 "украинской" змиграции."Лига" стремится создать в Канаде и С.Ш.С.А. (ныне - США - Ред.) украинскую национальную армию, путем вовлечения украинцев в ряды имеющихся "Сечєй", которые в данный момент насчитывают 30.000 членов."Лига" при материальной поддержке английских и немецких финансистов и английских офицеров, предполагает реорганизовать военно-гимнастические общества "Сечи" в регулярную армию и довести количество ее до 80.000."Сечи" будут иметь артиллерию, пулеметные команды, а также воздушную флотилию. Главный штаб находится в руках англичан.Эта армия должна быть готовой в нужный момент отплыть на родину. Украинский десант должен высадиться в Одeссе и других портах Черного моря, и оттуда начать правильные операции против России.Главной целью "Лиги" является отделение украинских земель не только от России, но и от Польши, от Чехии, даже Румынии и таким образом, создание большого государства по статуту других английских доминионов. Главой украинского доминиона будет английский король, который в числе других титулов, будет носить титул "Короля Украины, великого князя Галицкого, гетмана всея Украины и пр".Во главе "Лиги" стоят те же люди, которые во главе "Союза освобождения Украины" выступали противъ России во время великой войны.". (Семен Витязевский Правда об Украинцах // Американско-русский календарь . – Филадельфия : Изд-ние Общ-ва русских братств в Соединенных Штатах Северной Америки, 1937).Кстати, не следует преувеличивать какие-либо монархо-демократические сантименты СВУ/Комитета/Лиги. Один из основателей СВУ В.К. Винниченко в 20-х годах вёл в Киеве тайные переговоры с Христианом Раковским и Дмитрием Мануильским касательно установления советской власти на Украине при условии отсутствия каких-либо препятствий в деле проведения украинизации: "Точно так, как вы создали диктатуру рабочих и крестьян в России, так нам надо создать диктатуру украинского языка на Украине".Чтение этой достаточно длительной переписки с "турецкими султанами", - а мы сознательно ограничиваемся эпохой до Второй мировой войны, - приводит нас к не вполне утешительным выводам. Сегодняшнее украинство сохранило все накопленное и усвоенное им со времен Первой мировой: стратегию, тактику, идеологию с мифологией, притом смогло все это весьма усовершенствовать, - в особенности, с началом II-ой Русской Смуты, т.е., от середины 80-х годов ХХ в. Способно ли украинство к условно-мирному способу существования, - речь идет не о желании и/или готовности, но именно о психофизической способности, - вот-вот покажет время. А оно-то почти истекло.О том, во что превратилась Украина, утратившая свою независимость - в статье Ростислава Ищенко "Украина наконец стала витриной"

