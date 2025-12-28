"Вокруг Булгакова": сдавайте валюту!

https://ukraina.ru/20251228/vokrug-bulgakova-sdavayte-valyutu--1073439078.html

Глава 15 "Сон Никанора Босого" связана была со сдачей валюты – по доносу Коровьва у председателя жилтоварищества обнаруживают валюту. Требуют сдать ещё. Он становится буен, попадает в клинику Стравинского и там сниться ему сон с театром. Текст, традиционно, связан с актуальными советскими реалиями того времени

В 1928 году в СССР началась реализация первого пятилетнего плана развития народного хозяйства. Индустриализация требовала много денег – и на технику, и на непосредственную помощь. Помним ведь, что в СССР работало большое количество иностранных инженеров (кстати, один из вариантов названия булгаковского романа – "Копыто инженера"), а некоторые предприятия (например – легендарный ГАЗ) покупались целиком.С конца 1926 по 1931 год, общая внешняя задолженность Советского Союза выросла с 420 млн до 1,4 млрд золотых рублей. Оплачивать долги надо было не в рублях, а в валюте или золоте.Золота в стране добывалось мало – около 30 тонн в год, что составляло менее 40 млн золотых рублей. Для сравнения – в 1931 году только расходы на иностранную техническую помощь превысили 30 млн золотых рублей.У государства было много способов добыть валюту, одним из самых очевидных было залезть в карман к гражданам, где завалялось какое-то количество валюты и золотишка со времён НЭПа, а то и с дореволюционных времён.Одним из способов отъема денег было создание валютных магазинов сети "Торгсин", но был и более незамысловатый путь – простой отъём при помощи ОГПУ…Политбюро ЦК ВКП(б) регулярно ставило перед правоохранительными органами планы по передаче средств в казну (буквально так: "категорически предложить ОГПУ сдать Госбанку валюты минимум на один миллион рублей"), а ОГПУ проводила соответствующие кампании. Особенно активными они были в 1930-32 годах.Например, 20 сентября 1931 года появился циркуляр Экономического управления ОГПУ, который разрешил конфискацию золотых и серебряных предметов домашнего обихода. Правда, год спустя пришлось объяснять, что речь идёт только о тех случаях, когда "их количество имело товарный спекулятивный характер".Для решения проблемы массово задерживались потенциальные обладатели валюты и ценностей (нэпманы главным образом) и запирались с тюрьму. Там их уговаривали сдать валюту. Чтобы процесс мышления шёл побыстрее, разъяснительные беседы проводились и просто в процессе сидения в камере, иногда исполнялись музыкальные номера, иногда – кормили селёдкой и не давали пить. В самых жестоких случаях практиковались расстрелы.Всё это делалось в рамках борьбы со спекуляцией и контрабандой, но есть нюанс – как правило задержание не оформлялось как арест, уголовное дело не заводилось и несчастного (или счастливого) заложника отпускали подобру-поздорову. Это, конечно, не касалось тех случаев, когда имело место хранение золотовалютных ценностей, а не факты спекуляции и/или контрабанды. В последнем случае действовало уже уголовное право.Теперь вернёмся к Булгакову и его роману.Эпизод с председателем жилтоварищества (изначально его звали Никодим Гаврилович Поротый) присутствовал в романе видимо с самой первой редакции, но, насколько можно судить по уцелевшим черновикам, никакой валюты там не было. Была какая-то фантасмагория в духе "Дьволиады", в которой управдом никак не мог вспомнить, откуда у него деньги и ему грезится, как он где-то в Москве грабит нэпмана…Но потом всё поменялось. Осенью 1931 года был задержан друг писателя Николай Лямин. Его жена Наталья Ушакова потом рассказывала:"Уж не знаю, почему они решили, что у нас что-то есть. Может быть, потому, что они уже вызывали первую жену Николая Николаевича – Александру Сергеевну Лямину, которая была из известной купеческой семьи Прохоровых. (…) У нас сделали обыск, но у нас, конечно, ничего не было, и они унесли две дешёвые побрякушки со стекляшками вместо камней, и Николая Николаевича выпустили. И вот, он Булгакову обо всём этом подробно рассказывал, и тот написал эту главу про сон Никанора Ивановича почти слово в слово".Наталья Абрамовна или что-то забыла, или просто не была особенно честна с Леонидом Паршиным, записавшим эту историю. Трудно поверить, что она не знала, как всё было на самом деле.За Лямина взялись вовсе не случайно и вне связи с первой женой – он сам был представителем купеческой семьи. На допросе в 1941 году он говорил:"Мой дед Иван Артемович Лямин был очень богатым промышленником, купцом миллионером. У деда были 3 сына, каждый получил наследство, но т.к. мой отец умер вперёд деда, то фактически наследство получил я, ценными бумагами на сумму в 100 000 руб. (…) Я принадлежал к группе рантье, я получал проценты с вложенного капитала. На эти деньги я получил высшее образование. (…) Мой отчим Исидор Ермолаевич Горнштейн был членом Московской судебной палаты, личный дворянин, действительный статский советник".Ну и расчёт этот оправдался – в следственном деле 1936 года указывается, что Лямин "в 1931 г. был арестован как валютодержатель. Просидев 2-3 недели – был освобождён после сдачи ценностей – валюты и бриллиантов – на сумму около 2000 р. золотом". На допросе в 1941 году он уточнил, что ему "не предъявляли никакого обвинения" и он "не был судим".А вот то, что история Босого была написана под влиянием рассказа Лямина подтверждает и Е.С. Булгакова – Лямин был первым, кому в сентябре 1933 года прочитали раннюю редакцию 15-й главы.Кандидат филологических наук Елена Колышева констатирует, что "эпизоды сна, построенные как череда концертных номеров в театральном пространстве, потребовавшие от писателя определённых знаний, были созданы именно под воздействием этой страницы биографии Н.Н. Лямина, т.к. впервые появились во второй редакции романа (1932–1936)". Она также установила связь описаний действий правоохранительных органов в романе "Мастер и Маргарита" и писавшейся одновременно жзловской биографии Мольера.Отметим, что само по себе появление главы о злоключениях Босого не было случайным – Булгаков недолюбливал управдомов и в целом ряде произведений подавал их в крайне негативном свете (это и "Белая гвардия", и "Собачье сердце", и "Иван Васильевич", и "Зойкина квартира") А к совету коммуны дома №10 по Большой Садовой (очевидный прототип дома с "нехорошей квартирой") у него были личные претензии, описанные в его рассказе о Ленине (точнее – о Крупской). Информация, полученная от Лямина просто позволила вписать этот замысел в другой, более современный, контекст.Судьба главы вообще была сложной – она несколько раз глубоко редактировалась, меняла названия (например, вариант, написанный в сентябре 1933 года под влиянием рассказа Лямина, назывался "Замок чудес") и просто уничтожалась (считается, что фрагмент, сожженный Булгаковым в октябре 1933 года, после ареста драматурга Николая Эрдмана, включал и эту главу, поскольку Эрдману, по слухам, инкриминировали создание сатирических произведений).В конце концов в журнальной редакции 1966 года из этой главы были удалены 2848 из 3492 слов (почти 82%). Современные авторы пишут о "цензуре", но это от полного непонимания реалий – редакторам надо было вместить в ограниченный объём журнала огромный текст книги. Цензура, конечно, тоже имела место, но главные задачи были иными*.Следует также напомнить, что магические червонцы в валюту превращаются не только у Босого. Долларами пытается расплатиться Аннушка – её задерживают, но кажется долго не держат. Валюта оказывается и у бухгалтера варьете Ласточкина, причём он-то человек вроде бы безневинный (хотя, если принять версию о параллелях "Мастера и Маргариты" с "Театральным романом", то Булгаков просто продолжал мстить администрации МХАТ).* Автор, будучи редактором раздела "История" издания "Украина.ру" очевидно тоже осуществляет цензуру, подгоняя тексты к 10 тысячам знаков. И возможно даже расстреливает нерадивых авторов. Но это не точно.

