https://ukraina.ru/20251228/-novogodnyaya-istoriya-ot-malysha-kazalos-chto-vokrug-ne-sluzhba-a-domashnyaya-kukhnya-1073685375.html

Новогодняя история от "Малыша". "Казалось, что вокруг не служба, а домашняя кухня"

Новогодняя история от "Малыша". "Казалось, что вокруг не служба, а домашняя кухня" - 28.12.2025 Украина.ру

Новогодняя история от "Малыша". "Казалось, что вокруг не служба, а домашняя кухня"

Военнослужащий с позывным "Малыш" вспоминает один из самых тёплых Новых годов уже в армии. Вместе с боевыми товарищами они встретили праздник в расположении:... Украина.ру, 28.12.2025

2025-12-28T10:00

2025-12-28T10:00

2025-12-28T10:00

видео

вс рф

новый год

бойцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1a/1073685221_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1b35bc60185300280df91ef3929ee74b.png

Военнослужащий с позывным "Малыш" вспоминает один из самых тёплых Новых годов уже в армии. Вместе с боевыми товарищами они встретили праздник в расположении: принесли торт, чай, сели за общий стол, и на несколько часов казалось, что вокруг не служба, а домашняя кухня. Малыш рассказывает, как бойцы нашли маленькую ель, поставили её в ведёрко с песком и сами сделали игрушки — вырезали их из бутылок и разрисовали подручными красками, превращая обычное помещение в импровизированный новогодний уголок. Получился простой, но очень уютный праздник, когда даже в условиях армейского быта нашлось место елке, смеху и чувству дома рядом с сослуживцами.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, вс рф, новый год, бойцы, видео