https://ukraina.ru/20251228/-novogodnyaya-istoriya-ot-malysha-kazalos-chto-vokrug-ne-sluzhba-a-domashnyaya-kukhnya-1073685375.html
Новогодняя история от "Малыша". "Казалось, что вокруг не служба, а домашняя кухня"
Новогодняя история от "Малыша". "Казалось, что вокруг не служба, а домашняя кухня" - 28.12.2025 Украина.ру
Новогодняя история от "Малыша". "Казалось, что вокруг не служба, а домашняя кухня"
Военнослужащий с позывным "Малыш" вспоминает один из самых тёплых Новых годов уже в армии. Вместе с боевыми товарищами они встретили праздник в расположении:... Украина.ру, 28.12.2025
2025-12-28T10:00
2025-12-28T10:00
2025-12-28T10:00
видео
вс рф
новый год
бойцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1a/1073685221_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1b35bc60185300280df91ef3929ee74b.png
Военнослужащий с позывным "Малыш" вспоминает один из самых тёплых Новых годов уже в армии. Вместе с боевыми товарищами они встретили праздник в расположении: принесли торт, чай, сели за общий стол, и на несколько часов казалось, что вокруг не служба, а домашняя кухня. Малыш рассказывает, как бойцы нашли маленькую ель, поставили её в ведёрко с песком и сами сделали игрушки — вырезали их из бутылок и разрисовали подручными красками, превращая обычное помещение в импровизированный новогодний уголок. Получился простой, но очень уютный праздник, когда даже в условиях армейского быта нашлось место елке, смеху и чувству дома рядом с сослуживцами.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1a/1073685221_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_db6fb78e196de7d534414be2b03d95c3.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, вс рф, новый год, бойцы, видео
Военнослужащий с позывным "Малыш" вспоминает один из самых тёплых Новых годов уже в армии. Вместе с боевыми товарищами они встретили праздник в расположении: принесли торт, чай, сели за общий стол, и на несколько часов казалось, что вокруг не служба, а домашняя кухня.
Малыш рассказывает, как бойцы нашли маленькую ель, поставили её в ведёрко с песком и сами сделали игрушки — вырезали их из бутылок и разрисовали подручными красками, превращая обычное помещение в импровизированный новогодний уголок.
Получился простой, но очень уютный праздник, когда даже в условиях армейского быта нашлось место елке, смеху и чувству дома рядом с сослуживцами.