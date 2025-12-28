Украина.ру: как всё начиналось и почему теперь мы главные по Украине – главный редактор Хисамов - 28.12.2025 Украина.ру
Украина.ру: как всё начиналось и почему теперь мы главные по Украине – главный редактор Хисамов
2025-12-28T11:36
2025-12-28T11:36
Главный редактор мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов в проекте "Курсив авторский" подвёл итоги 2025 года для нашей редакции, рассказал о том, как всё начиналось почти 12 лет назад, а также поделился секретами успеха на медиарынке: 00:25 – Украина.ру: как всё начиналось и как небольшая редакция стала мультимедийным изданием; 05:52 – О сотрудничестве с китайскими СМИ; 06:28 – Как противодействовать украинской пропаганде; 07:33 – О радио "Новороссия сегодня"; 12:33 – Итоги форсайт-форума "Глобальные последствия украинского кризиса", проведённого изданием Украина.ру; 15:40 – Какие темы поднимаются в материалах журналистов Украина.ру; 18:47 – Как работали журналисты в СССР и как стать успешным на медиарынке сегодня.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Украина.ру: как всё начиналось и почему теперь мы главные по Украине – главный редактор Хисамов

11:36 28.12.2025
 
Главный редактор мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов в проекте "Курсив авторский" подвёл итоги 2025 года для нашей редакции, рассказал о том, как всё начиналось почти 12 лет назад, а также поделился секретами успеха на медиарынке:
00:25 – Украина.ру: как всё начиналось и как небольшая редакция стала мультимедийным изданием;
05:52 – О сотрудничестве с китайскими СМИ;
06:28 – Как противодействовать украинской пропаганде;
07:33 – О радио "Новороссия сегодня";
12:33 – Итоги форсайт-форума "Глобальные последствия украинского кризиса", проведённого изданием Украина.ру;
15:40 – Какие темы поднимаются в материалах журналистов Украина.ру;
18:47 – Как работали журналисты в СССР и как стать успешным на медиарынке сегодня.
