Кровь Несса

Сунь Цзы писал: "Никогда не побеждает тот, кто вообще не имеет шансов". То есть, для победы, настоящей победы – стратегической, а не тактической, на века, а не временной, необходимо обладать определённым ресурсом, который и формирует ваши шансы.

Ресурс может быть различным: интеллектуальный, демографический, военный, информационный, экономический, финансовый. Опыт – тоже ресурс. Если вы превосходите врага по всем показателям, у него нет шансов и он не может победить, если вы уступаете врагу по всем показателем, шансов нет у вас. Чаще всего, по каким-то показателям вы врага превосходите, а по каким-то ему уступаете. Шансы есть у обеих сторон. У кого-то их больше, у кого-то меньше, но в этом случае важно не количество шансов, а умение видеть всю их комбинацию у себя и у противника, здраво оценивать соотношение сил, умение пользоваться своими преимуществами, нивелируя преимущества противника, прятать свои слабые стороны и вскрывать слабости противника, вытаскивать его на ту площадку и в такую позицию, где его шансы ничтожны, а ваши почти абсолютны.Запад потому и пытается бороться с нами, находясь в безнадёжной позиции, что надеется как на случайность, которая может коренным образом изменить расстановку сил, так и на свою способность изменить ситуацию в свою пользу, переведя конфронтацию с проигранной им военно-политической площадки, на площадку социальную, где он сможет заняться любимым делом дестабилизацией России изнутри.Но Запад не может победить ни в каком случае. На самом деле шансов у него нет изначально. Нет их у него потому, что в любом противостоянии крайне важно ставить перед собой понятную и достижимую цель. Причём достижима она должна быть при помощи имеющихся на руках средств. Если вы надеетесь начать войну с недостаточными ресурсами, а продолжить её и закончить победой, опираясь на ресурсы, захваченные у противника, то вы уже проиграли. Теоретически вы можете захватить и использовать ресурсы противника, но· вам для этого может не хватить имеющихся у вас в наличии ресурсов;· противник, может эвакуировать необходимые вам ресурсы в тыл;· противник может, отступая, уничтожить необходимые вам ресурсы.Во всех этих случаях вы проиграли.Вы можете попытаться построить Вавилонскую башню до неба, чтобы достичь Бога и сравняться с ним. Сколько бы ресурсов вы ни накопили, как бы ловко ни спроектировали башню, как бы толково ни организовали строительство, ваш план провален. И Богу даже не придётся напрягаться и смешивать языки, чтобы остановить ваш проект. Он становится сам, когда иссякнут ресурсы и/или вера в его реализуемость (в зависимости от того, что произойдёт раньше). Ибо с Богом нельзя встретиться, кроме как по его воле. Он вездесущ и всеведущ, он везде и нигде, его нельзя "поймать в конкретном месте". Ну и, наконец, тварь не может сравниться с Творцом, не может его познать и понять, ибо тварь внутри созданной Творцом системы, а Творец и снаружи, и внутри, и сама система – тоже Творец. Нельзя прийти в никуда или достичь ничего, так что реализовать свою идею вы не сможете.По этой же причине вы не сможете построить светлое будущее по лекалам любой идеологии, сколько бы "врагов человечества" ради этой идеи ни убили. Главный враг внутри вас. Более-менее крупную группу людей нельзя причесать под единую идеологическую гребёнку. Люди разные и даже согласившись в чём-то важном, тут же заведут принципиальный спор о частностях. Так что "враги" не иссякнут, пока человечество состоит хотя бы из двух особей, то есть до полного его исчезновения.Поэтому не может победить и Запад. Он поставил задачу сохранения или возрождения своей глобальной гегемонии в условиях, когда гегемония исчерпала ресурсную базу системы, служившей её фундаментом. То есть, ресурсов критически не хватало уже для той системы, в рамках которой Запад был гегемоном, почему она и начала распадаться. Пытаясь её сохранить Запад "льёт воду в бездонный кувшин", ведь теперь ресурсы, которых не хватает даже на сохранение гегемонии, необходимо тратить ещё и на её восстановление.Именно поэтому как Запад ни напрягается, как ни планирует, а не может одержать ни одной сколько-нибудь существенной победы и даже то, что казалось победами пару лет назад, оказывается с течением времени катастрофическими поражениями. Иначе и быть не может, так как на тактические "победы" затрачиваются невосполнимые ресурсы, которых уже не хватало на поддержание гегемонии, а с "победой" стало ещё меньше. Чем больше таких "побед", тем дальше Запад от своей цели.Судя по всему в Европе это уже поняли, равно как смогли донести данную мысль до части американских элит, так как официальный Запад всё больше склоняется к "плану Деяниры" (как я это называю), жены Геракла, намазавшей его плащ кровью давно им убитого кентавра Несса, в результате чего Геракл не то, чтобы совсем погиб, но прекратил существование в качестве земного человека, будучи забранным своим отцом Зевсом на Олимп – попал в рай, в то время, как остальные просто сдохли.Не имея возможности достичь победы и осознав это, часть западных элит готова провозгласить: "Так не доставайся же ты никому!" - и попытаться завершить соревнование ядерной ничьей. Чтобы наша победа не превратилась в пепелище, Россия и совершает сложные дипломатические манёвры, в очередной раз пытаясь выиграть время и дождаться того момента, когда большая часть западных элит будет заменена более-менее нормальными людьми, с которыми можно будет договориться. Разумеется, Россия также старается этот момент приблизить.А нанести хоть ответно-встречный, хоть превентивный удар, мы всегда успеем.

