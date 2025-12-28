https://ukraina.ru/20251228/popytki-proryva-k-kupyansku-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-28-dekabrya-1073738993.html

Попытки прорыва к Купянску, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 декабря

ВС РФ сорвали попытки ВСУ прорваться к Купянску. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Бойцы группировки войск "Запад" сорвали две попытки ВСУ прорваться к Купянску, сообщили в Минобороны."На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 92-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подолы и Нечволодовка Харьковской области с целью прорыва в город Купянск", — указывалось в сводке.Там же отмечалось, что российские военные уничтожили до 15 украинских боевиков и танк Т-64. Всего противник потерял в зоне ответственности группировки более 200 человек, два бронетранспортера М113, три боевые бронированные машины, десять пикапов и пять складов боеприпасов.Обстрелы и налётыУтром 28 декабря Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 12 – над территорией Самарской области, 3 – над территорией Белгородской области, 3 – над территорией Курской области, 3 – над территорией Саратовской области, 2 – над территорией Волгоградской области, 2 – над территорией Ростовской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 19 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ совершили 16 атак, на донецком, ясиноватском и макеевском направлениях — по 1 вооружённой атаке, выпустив всего 19 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 3 гражданских лиц. Также поступили сведения о ранении гражданского лица за 24 декабря в Красноармейске. Огнём ВСУ был повреждён объект инфраструктуры и гражданский автомобиль.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 23 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 5; Костогрызово — 4; Ольгино — 2; Алёшки — 8; Днепряны — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Днепряны и Новая Каховка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Днём 28 декабря стало известно об ударе по Новой Каховке."Очередная атака киевского режима. На территории города Новая Каховка в результате артиллерийского обстрела выгорели торговые помещения. В селе Обрывка в результате атаки БпЛА поврежден частный жилой дом. К счастью, жертв и пострадавших нет", — сообщил глава округа Владимир Оганесов.Днём ранее, 27 декабря, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского БПЛА на регион."В Глушковском районе в результате атаки БПЛА погиб мужчина. Враг совершил подлый удар, сбросив взрывчатку прямо во двор жилого дома в деревне Урусы. Мужчина погиб. Приношу соболезнования родным и близким. Информация о последствиях уточняется", — писал Хинштейн.Утром 28 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском округе по посёлку Малиновка, сёлам Бессоновка, Бочковка, Орловка, Стрелецкое, Толоконное, Чайки, Черемошное и Щетиновка совершены атаки 14 беспилотников, 9 из которых сбиты и подавлены. В селе Бочковка повреждён частный дом, в селе Черемошное — автомобиль", — указывалось в сводке.В Валуйском округе по сёлам Борки, Казинка, Кукуевка, Орехово и хутору Кургашки нанесены удары 12 беспилотников, 9 из которых сбиты и подавлены. В селе Кукуевка повреждены 2 частных дома, в селе Орехово — инфраструктурный объект.В Волоконовском округе по сёлам Борисовка, Волчья Александровка, Грушевка, Коновалово и хутору Гаевка совершены атаки 10 беспилотников, один из которых подавлен."В районе хутора Гаевка в результате детонации FPV-дрона на парковке предприятия погиб мирный житель. На месте атаки повреждён легковой автомобиль. В селе Коновалово в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мужчина. Он продолжает лечение в Валуйской ЦРБ", — сообщил губернатор.В селе Борисовка повреждён социальный объект, в селе Коновалово один частный дом уничтожен огнём, в другом произошло возгорание, в селе Волчья Александровка повреждены автомобиль и объект инфраструктуры. Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с МО РФ.В Грайворонском округе по сёлам Безымено, Дунайка, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Почаево в ходе 3 обстрелов выпущено 11 боеприпасов и произведены атаки 5 беспилотников. В селе Дунайка повреждены частный дом и автомобиль, в селе Почаево — машина."Вчера в больницу обратилась женщина, получившая баротравму при атаке FPV-дрона на автомобиль в селе Замостье 26 декабря. Помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", — писал Гладков.Над Ивнянским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без последствий.В Краснояружском округе по посёлку Красная Яруга, сёлам Колотиловка и Репяховка выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 5 беспилотников, один из которых подавлен. Последствий нет.Над Чернянским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Без повреждений.В Шебекинском округе в селе Мешковое в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены 3 частных дома. Кроме того, над округом сбиты и подавлены 9 беспилотников. В селе Новая Таволжанка от падения обломков повреждена одна квартира в МКД.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях".

