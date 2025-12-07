https://ukraina.ru/20251207/tyazhlyy-razgovor-zelenskogo-plokhie-predchuvstviya-ot-londona-khronika-sobytiy-na-utro-7-dekabrya-1072747745.html

Тяжёлый разговор Зеленского, плохие предчувствия от Лондона. Хроника событий на утро 7 декабря

Владимир Зеленский провёл телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Разговор был непростым. На Украине с тревогой ожидают визита Зеленского в Лондон

2025-12-07T10:01

Владимир Зеленский вечером 6 декабря рассказал о телефонном разговоре со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером."Только что вместе с [начальником Генштаба ВСУ] Андреем Гнатовым и [секретарём СНБО, экс-министром обороны] Рустемом Умеровым (ныне находятся с визитом в США — Ред.) провели телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Благодарен за очень предметный конструктивный разговор. Мы уделили внимание многим аспектам и довольно широко обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития <...> Украина настроена работать честно с американской стороной и в дальнейшем, чтобы реально принести мир", — написал Зеленский в своём телеграм-канале.Он также сообщил, что стороны договорились о следующих шагах, форматах переговоров с США. Зеленский также поблагодарил президента США Дональда Трампа "за такой интенсивный подход к разговорам"."Ожидаю Рустема Умерова и генерала Гнатова с детальным отчётом. Не всё можем обсудить по телефону, поэтому нужно детально поработать с командами над идеями и предложениями. Наш подход — всё должно быть способным сработать, каждая важная вещь для мира, безопасности и восстановления. Благодарю!" — резюмировал Зеленский.Однако, если верить изданию Axios переговоры Зеленского и его команды с американцами длились два часа и не были такими уж простыми. Обсуждались ключевые вопросы, в том числе и территориальные. Само обсуждение, как сообщил Axios источник, "было сложным".В частности, речь шла о выводе украинских войск с территории Донбасса. Как поделился с изданием ещё один источник, США пытаются "разработать новые идеи для решения этой проблемы".Еще одним важным вопросом стали гарантии безопасности США для Украины. Один из источников Axios сообщил, что стороны добились "значительного прогресса" и приблизились к соглашению, но предстоит ещё много работы."Основные сложные вопросы касаются территориальных вопросов и гарантий безопасности. Мы стремимся сделать согласованные решения реалистичными, справедливыми и устойчивыми", — заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.А вот в Верховной Раде признаются: Украина будет затягивать переговоры."Нам нужно максимально оттягивать мирные договоренности и улучшать позиции, иначе нас принудят к тому, чего не заслужили ни мы, как нация и народ, ни наши бьющиеся за наше государство солдаты", — заявил в частности секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.Последнее заявление не привело в восторг украинцев."В Кремле аплодируют. Русским даже не нужно затягивать ход переговоров пока позиции Украины ухудшаются с каждым днём - наши власти всё сделают сами в мнимой надежде на улучшение переговорной позиции. Классическое "наши мальчики погибли не зря"", — прокомментировал слова депутата популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Другой популярный в стране телеграм-канал — "Резидент" — отметил, что пора признать усталость украинцев от боевых действий."Интересно СБУ как трактует заявления Костенко, что нужно максимально оттягивать мирные договоренности и улучшать позиции на фронте. Может пора признать факт, что украинцы как и военные устали от бессмысленной войны и дальше ситуация будет только хуже на поле боя? Может стоит признать, что нас кинули партнеры и нужен срочно мир?" — отмечалось в публикации канала.Однако ещё больше беспокоит украинцев грядущий визит Зеленского в Лондон.Лондон и не толькоВ понедельник, 8 декабря, ожидается визит Зеленского в Лондон. Согласно информации издания The Telegraph, Зеленский во время визита в Лондон в понедельник встретится с британским премьер-министром Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Политики будут обсуждать гарантии безопасности для Украины и переговоры.От этого визита на Украине ничего хорошего не ждут."Наш источник сообщает, что Зеленский в Лондоне будет обещать спонсорам мобилизовать 1 миллион человек в 2026 году, но под это они должны найти ему бабки. Минимум $60-70 млрд. План будет выглядеть просто: ужесточение мобилизации мужчин с понижением возраста до 20-22 лет; обязательная женская мобилизация в том числе медицинских работников. Якобы под предлогом в тыловые войска, чтобы снять с тыла 50% мужиков и отправить их на "ноль"", — сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала вспомнили о провале с мобилизацией молодёжи — ранее об этом писали и зарубежные СМИ."На фоне провалившегося трека по контракту 18-24, где весь молодняк погибает и уже нет желающих, только жесткий отлов и понижение возраста спасет ВСУ от поражения в 2026 году, просто отсрочит капитуляцию на год (в 2027 будет полный крах, но глобалистам на Украину и её будущее по*, им нужно спасти свои шкуры в игре с Трампом)", — считают авторы украинского телеграм-канала.В то же время, ряд экспертов, комментируя телефонный разговор властей Украины и США, отмечает, что европейцы могут попытаться склонить Зеленского к переговорам."Уже слишком много признаков указывают на то, что основная западная переговорная стратегия серьёзно видоизменяется. Под давлением военных успехов России, финансовых ограничений и непреклонной позиции Трампа европейские союзники могут начать склонять Киев к болезненному, но быстрому решению. Его суть — согласие на территориальные уступки в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности, которые сейчас и пытаются выработать украинская и американская делегации в Майами", — отметил российский политолог Юрий Баранчик.По его словам, "именно этим может объясняться трёхдневный "марафон" переговоров".О новой стратегии США — в статье Юрия Милославского "Спор о манифесте президента Трампа: кто кого?".

