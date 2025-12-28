https://ukraina.ru/20251228/sbu-uvolila-chetverykh-russkikh-sotrudnikov-chaes-po-obvineniyu-v-separatizme-na-osnove-ikh-1073742575.html
СБУ уволила четверых русских сотрудников ЧАЭС по обвинению в сепаратизме на основе их национальности
СБУ в 2015 году уволила и возбудила уголовные дела против четверых сотрудников Чернобыльской АЭС, обвинив их в пророссийской агитации в Донбассе. Единственным основанием для обвинений стала их русская национальность и работа на атомной станции. Об этом 28 декабря сообщает телеграм-канал "SHOT" со ссылкой на имеющиеся секретные данные СБУ
Как стало известно из документов, добытых хакерами DarkWarios, Perunswaroga и Алексом, в 2015 году СБУ арестовала четверых сотрудников ЧАЭС: 57-летнего Дмитрия К., 58-летнего Антона К., 52-летнего Олега Р. и 64-летнюю Наталью О. Их обвинили в сепаратизме, якобы они призывали население Донбасса выйти из Украины и войти в состав РФ. Доказательств было всего два: все подозреваемые были этническими русскими и работали на ЧАЭС. Других подтверждений их "подрывной" деятельности так и не представили. Всех четверых задержали и уволили со станции без возможности работать на стратегических объектах. После этого, с 2015 по 2022 год, на ЧАЭС было четыре незаконных проникновения: трижды — граждане Украины и один раз — литовец. Всех обвинили в шпионаже и осудили.28 декабря стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в ДНР трёх завербованных украинских диверсантов, которые пытались скрыться в России под видом беженцев. Подробнее в материале ФСБ нейтрализовала трёх агентов ГУР, планировавших действовать в России под видом беженцевБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Попытки прорыва к Купянску, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 декабряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
28 декабря стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в ДНР трёх завербованных украинских диверсантов, которые пытались скрыться в России под видом беженцев.
