СБУ уволила четверых русских сотрудников ЧАЭС по обвинению в сепаратизме на основе их национальности - 28.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251228/sbu-uvolila-chetverykh-russkikh-sotrudnikov-chaes-po-obvineniyu-v-separatizme-na-osnove-ikh-1073742575.html
СБУ уволила четверых русских сотрудников ЧАЭС по обвинению в сепаратизме на основе их национальности
СБУ уволила четверых русских сотрудников ЧАЭС по обвинению в сепаратизме на основе их национальности - 28.12.2025 Украина.ру
СБУ уволила четверых русских сотрудников ЧАЭС по обвинению в сепаратизме на основе их национальности
СБУ в 2015 году уволила и возбудила уголовные дела против четверых сотрудников Чернобыльской АЭС, обвинив их в пророссийской агитации в Донбассе. Единственным основанием для обвинений стала их русская национальность и работа на атомной станции. Об этом 28 декабря сообщает телеграм-канал "SHOT" со ссылкой на имеющиеся секретные данные СБУ
2025-12-28T16:12
2025-12-28T16:12
новости
россия
украина
донбасс
украина.ру
фсб
сбу
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045667283_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_53b64608d0cb565d5854f617e4b0fe8f.jpg
Как стало известно из документов, добытых хакерами DarkWarios, Perunswaroga и Алексом, в 2015 году СБУ арестовала четверых сотрудников ЧАЭС: 57-летнего Дмитрия К., 58-летнего Антона К., 52-летнего Олега Р. и 64-летнюю Наталью О. Их обвинили в сепаратизме, якобы они призывали население Донбасса выйти из Украины и войти в состав РФ. Доказательств было всего два: все подозреваемые были этническими русскими и работали на ЧАЭС. Других подтверждений их "подрывной" деятельности так и не представили. Всех четверых задержали и уволили со станции без возможности работать на стратегических объектах. После этого, с 2015 по 2022 год, на ЧАЭС было четыре незаконных проникновения: трижды — граждане Украины и один раз — литовец. Всех обвинили в шпионаже и осудили.28 декабря стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в ДНР трёх завербованных украинских диверсантов, которые пытались скрыться в России под видом беженцев. Подробнее в материале ФСБ нейтрализовала трёх агентов ГУР, планировавших действовать в России под видом беженцевБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Попытки прорыва к Купянску, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 декабряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045667283_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_033c9e97ff9e40b0c4f35b70039bdf9a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, донбасс, украина.ру, фсб, сбу, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Донбасс, Украина.ру, ФСБ, СБУ, Украина.ру

СБУ уволила четверых русских сотрудников ЧАЭС по обвинению в сепаратизме на основе их национальности

16:12 28.12.2025
 
© РИА Новости . В. Чистяков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости . В. Чистяков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СБУ в 2015 году уволила и возбудила уголовные дела против четверых сотрудников Чернобыльской АЭС, обвинив их в пророссийской агитации в Донбассе. Единственным основанием для обвинений стала их русская национальность и работа на атомной станции. Об этом 28 декабря сообщает телеграм-канал "SHOT" со ссылкой на имеющиеся секретные данные СБУ
Как стало известно из документов, добытых хакерами DarkWarios, Perunswaroga и Алексом, в 2015 году СБУ арестовала четверых сотрудников ЧАЭС: 57-летнего Дмитрия К., 58-летнего Антона К., 52-летнего Олега Р. и 64-летнюю Наталью О.
Их обвинили в сепаратизме, якобы они призывали население Донбасса выйти из Украины и войти в состав РФ. Доказательств было всего два: все подозреваемые были этническими русскими и работали на ЧАЭС. Других подтверждений их "подрывной" деятельности так и не представили.
Всех четверых задержали и уволили со станции без возможности работать на стратегических объектах.
После этого, с 2015 по 2022 год, на ЧАЭС было четыре незаконных проникновения: трижды — граждане Украины и один раз — литовец. Всех обвинили в шпионаже и осудили.
28 декабря стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в ДНР трёх завербованных украинских диверсантов, которые пытались скрыться в России под видом беженцев. Подробнее в материале ФСБ нейтрализовала трёх агентов ГУР, планировавших действовать в России под видом беженцев
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Попытки прорыва к Купянску, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 декабря
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаДонбассУкраина.руФСБСБУУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
01:45Трамп и Зеленский после переговоров вышли к журналистам. Основные тезисы
01:30В республике Северная Осетия – Алания введен режим беспилотной опасности, — глава региона Меняйло.
01:17Военкор Александр Коц о переговорах Трампа и Просроченного:
01:06Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России
00:43Встреча Трампа и Зеленского завершилась. Ожидается заявление президента США
00:05Ушаков подробно рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
23:01КАЛЛАСальная Элина. Что и как сделало главу МИД Финляндии Валтонен зоологической русофобкой
21:29Последнее трамповское предупреждение. Что ждет Зеленского на встрече с президентом США и после нее
18:45"Многое может решиться до Нового года". Итоги 28 декабря
18:05ВС РФ продолжают развивать успех на Северском направлении
17:40Десоветизация на практике. Когда Украине наступит полный блэкаут?
16:55FT: Украина готова отвести войска при условии взаимности со стороны России
16:45Путин подписал пакет законов о поддержке участников СВО, ипотечников и интеграции новых регионов
16:12СБУ уволила четверых русских сотрудников ЧАЭС по обвинению в сепаратизме на основе их национальности
15:28Что ждет ВСУ в 2026 году
15:15"Купол Донбасса" предотвратил 229 атак дронов за неделю. Новости к этому часу
14:41Зачем Зеленский срочно отправился к Трампу в Мар-а-Лаго
13:26Минобороны: Российские войска освободили Артёмовку и Вольное, продвигаясь к ключевым узлам обороны ВСУ
13:09За выходные ВС РФ нанесли массированные удары по энергообъектам Украины
13:00Попытки прорыва к Купянску, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 декабря
Лента новостейМолния