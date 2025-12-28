https://ukraina.ru/20251228/sbu-uvolila-chetverykh-russkikh-sotrudnikov-chaes-po-obvineniyu-v-separatizme-na-osnove-ikh-1073742575.html

СБУ уволила четверых русских сотрудников ЧАЭС по обвинению в сепаратизме на основе их национальности

СБУ уволила четверых русских сотрудников ЧАЭС по обвинению в сепаратизме на основе их национальности - 28.12.2025 Украина.ру

СБУ уволила четверых русских сотрудников ЧАЭС по обвинению в сепаратизме на основе их национальности

СБУ в 2015 году уволила и возбудила уголовные дела против четверых сотрудников Чернобыльской АЭС, обвинив их в пророссийской агитации в Донбассе. Единственным основанием для обвинений стала их русская национальность и работа на атомной станции. Об этом 28 декабря сообщает телеграм-канал "SHOT" со ссылкой на имеющиеся секретные данные СБУ

2025-12-28T16:12

2025-12-28T16:12

2025-12-28T16:12

новости

россия

украина

донбасс

украина.ру

фсб

сбу

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045667283_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_53b64608d0cb565d5854f617e4b0fe8f.jpg

Как стало известно из документов, добытых хакерами DarkWarios, Perunswaroga и Алексом, в 2015 году СБУ арестовала четверых сотрудников ЧАЭС: 57-летнего Дмитрия К., 58-летнего Антона К., 52-летнего Олега Р. и 64-летнюю Наталью О. Их обвинили в сепаратизме, якобы они призывали население Донбасса выйти из Украины и войти в состав РФ. Доказательств было всего два: все подозреваемые были этническими русскими и работали на ЧАЭС. Других подтверждений их "подрывной" деятельности так и не представили. Всех четверых задержали и уволили со станции без возможности работать на стратегических объектах. После этого, с 2015 по 2022 год, на ЧАЭС было четыре незаконных проникновения: трижды — граждане Украины и один раз — литовец. Всех обвинили в шпионаже и осудили.28 декабря стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в ДНР трёх завербованных украинских диверсантов, которые пытались скрыться в России под видом беженцев. Подробнее в материале ФСБ нейтрализовала трёх агентов ГУР, планировавших действовать в России под видом беженцевБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Попытки прорыва к Купянску, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 декабряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

украина

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, донбасс, украина.ру, фсб, сбу, украина.ру