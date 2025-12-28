https://ukraina.ru/20251228/zachem-zelenskiy-srochno-otpravilsya-k-trampu-v-mar-a-lago-1073740116.html

Зачем Зеленский срочно отправился к Трампу в Мар-а-Лаго

От внезапных визитов всегда веет неопределённостью и тревожными новостями. Когда речь идёт о встрече Зеленского и Трампа, которые, мягко говоря, в натянутых отношениях – фактор непредсказуемости переговоров усиливается.

украина

сша

вашингтон

трамп и зеленский

владимир зеленский

дональд трамп

набу

виктория титова

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070355386_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_e8d546392dfc2a159080da5dbd4cb9c2.jpg

Итак, Зеленский отправился в экстренную поездку в США. Местом встречи выбрана резиденция Трампа Мар-а-Лаго, где американский лидер уже, по всей видимости, готовится встречать Новый год. И хотя встреча не была анонсирована, украинские эксперты полагают, что она носит стратегических характер. В своем обращении 26 декабря Зеленский обозначил срочность момента: "Многое может решиться до Нового года". Украинская сторона выкатила 20-пунктовый "План мира", который не согласуется с российской позицией и "духом Анкориджа". Самый спорный вопрос — определение линии прекращения огня. Украина настаивает, что она должна проходить по нынешней линии соприкосновения войск, без признания территориальных изменений. Американская сторона, согласно имеющейся информации, рассматривает более гибкие варианты, включая возможное создание демилитаризованной зоны или зоны свободной торговли в Донецкой области как компромиссное решение.Вторым камнем преткновения остается будущее Запорожской атомной электростанции. США предлагают схему трехстороннего управления (33% США, 33% Украина, 33% Россия), которую Киев категорически отвергает, рассматривая это как угрозу национальному суверенитету и безопасности.Исход переговоров может определить не только ближайшие шаги в мирном процессе, но и баланс сил в Восточной Европе на годы вперед. Однако пока дипломатические турне российской и украинской делегаций не пересекаются ни в географическом, ни в содержательной смысле. Более подробно о том, зачем Зеленский отправился в США - в обзоре мнений экспертов.Общественный деятель Татьяна ПопОтдадим должное упорству упоротого, то бишь просроченного, с третьей попытки на праздник к Трампу он таки напросился. Напомню, на фоне активизации контактов переговорных групп Зеленский набивался в Белый дом к американскому Дню благодарения, но на индейку так и не попал. Потом The Financial Times распускала слухи, якобы Трамп надеется все порешать к католическому Рождеству, для чего, конечно же, просроченного могли бы пригласить в Вашингтон. А сегодня уже он сам похвастался, что под Новый год все же отправится во Флориду и намекнул, что "многое может решиться до Нового года". Впрочем, подозреваю, что это "многое" может решиться персонально для несмешного клоуна. Например, у Трампа определятся, все же требуют ли они от просрочки имитировать выборы или пока и так сойдет?Кстати, по этому поводу вчера Подоляк уже отжег, что демократия на Украине да только за деньги, а сами они "платить за это не должны", у них в бюджете дефицит.Или что Дональд решит дальше делать с клинической клептоманией туземцев?Я уже обращала внимание, что формально притихший коррупционный скандал держат тепленьким на Украине как раз проамерианские СМИ.А беглого Миндича они же как раз в Израиле нашли – стране, весьма и весьма тесно связанной с американской властью. Так что отлично понимаю желание Зели хоть чучелом, хоть тушкой, но напроситься к Меланье на блины в Мар-а-Лаго.А вот более серьезные вопросы решаться будут вряд ли до боя курантов, но так или иначе в Москве.Политик Андрей ДеркачПереобувание, переодевание и ролевые игры кураторов Зеленского показывают, что смена власти на Украине, или как модно сейчас говорить, "трансфер", как процесс запущен. Как обычно на Украине происходит: все всем врут, при этом со всеми договариваются. Зеленский проводит встречи с депутатами, так называемыми представителями разных политсил, хотя по факту все они являются слагаемыми проекта "Анти-Россия", и говорит им о необходимой подготовке к выборам. Медийно активизировалась "оппозиция". Тимошенко прибежавшая на совместное фото к кинутому всеми ранее "патриарху" УПЦ КП Филарету (Денисенко). Особенно умиляет Порошенко*, рассказывающий о борьбе с коррупцией и борющийся с контентом "единого ТВ марафона". И ролик готов для "патриота" с названием "Спасибо! Счастливых вам выборов" о 40-ка миллионах из Москвы 200-евровыми купюрами, на выборы 2019 года от "самых скромных украинцев в РФ". Ещё интересно было бы услышать в прямом эфире допрос Петра Алексеевича про убийство Андрея Портнова. Но это отдельная история. В свою очередь, между Зеленским и Залужным достигнуто понятийное соглашение "по-украински", как они типа будут идти на выборы единым фронтом (тандемом), рассчитывая добрать в общий "британский траст" 40 % от Залужного и примкнуть 15% от Буданова* (для нового "монобольшинства"). Договорившись между собой, каждый из них, как принято на Украине, пошёл договариваться ещё и отдельно. Понятно, что ключ от выборов лежит на "флешке" с доступом к "Дия" у Фёдорова пока у Зеленского. Отрабатывается "прозрачный" для европейских либерастов и уже обкатанный на Молдове механизм в варианте онлайн-голосования "цифрового апгрейда". В принципе, с таким подходом, итоги голосования можно оглашать "хоть вчера, хоть завтра". В плане избирательной кампании Зеленским предусмотрено очень рейтинговое событие - маленькая победоносная война в Приднестровье (2 бригады готовятся и проводят рекогносцировку), как ответ на "выключение" Одессы (портов и поставок топлива из Румынии). При этом, Зеленского не волнует, что украинское ПВО закончилось (менее 100 ракет к "Петриоту") и что последующий закономерный ответ России приведёт к новой волне беженцев (до 2 млн, в частности эвакуация 200 тыс. киевлян), о чём Офис Зеленского заблаговременно уже предупредил европейских партнёров, но забыл рассказать об этом народу. А пока, тактика Зеленского – это крутить напёрстки без шарика внутри, затягивать переговорный процесс, соглашаться на всё кроме вопросов территорий, выторговать ещё себе время, для перезимовки и стабилизации сыпящегося фронта. Озвученные раннее переговорные пункты (созданные на "принципах Анкориджа") забалтываются, углубляются и расширяются комментариями, а сам Зеленский временно играет в мирный процесс. Хотя, в ночь накануне нового "по указу" рождества, прорывает вурдалака к фееричному поздравлению. На фоне свечей не хватает только кукол с иголками из будуара Ермака. Но, видимо, кукол и магические знаки Ермак забрал с собой в разведку. При этом, несмотря на все рассказы о стойком "могуществе" и продолжении политической деятельности Ермаком, "жена Цезаря" в итоге оказалась "брошенкой". Ермак сидит обиженный и неудовлетворённый. Схема управления посыпалась и держится только на страхе от непредсказуемых действий кураторов НАБУ и подгавкивающих им "соросят", а ещё риск введения американских санкций на представителей украинского режима, которые сейчас обсуждаются между старыми и новыми американцами в Белом доме. В любом случае, учитывая политический ландшафт внутри Украины, тактику переговорного процесса Зеленского и его надежду "узаконить и продлить себя" за счёт выборов, это никак не меняет конфигурацию Украины как проекта "Анти-Россия", а значит и не может привести к скорейшему заключению мирных соглашений.Политолог Максим ЖаровКремль посетила богатая во всех смыслах идея гнать на пару с американцами крипту на ЗАЭС. С технической точки зрения ЗАЭС действительно может обеспечивать электроэнергией различные промышленные объекты, включая майнинговые фермы. С учетом, что станция большая, ее мощности с лихвой хватит на обеспечение потребностей населения региона и безопасности самой станции. Поэтому, повторюсь, чисто технически - майнинговые фермы, которые нуждаются в большом количестве энергии, могут быть потребителями ЗАЭС. — директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.Судя по комментариям пиарщиков станции, расчёт Кремля тут строится на том, чтобы поразить команду Трампа такими масштабами "проекта", чтобы им и в голову не пришло хоть как-то привлекать ко всему этому Украину. То есть, в Энергодаре создаётся большой такой огромаднейший оффшор, в который стекаются специально отобранные Трампом и Кремлём майнеры со всего мира. Они гонят самогон крипту, а Киев наблюдая за всем этим пиршеством со стороны, кусает губы и пытается устраивать на ЗАЭС теракты.По идее, для продвижения этого мегапроекта кто-то из Кремля сейчас срочно должен рвануть в Америку. Ведь Трамп — продукт скоропортящийся, он эксцентрик, у него семь пятниц на неделе. Но в Вашингтон вместо Кирилла Дмитриева до нового года рвётся Зеленский. И даже более чем возможно, что рвётся в Вашингтон Зеленский именно из-за этого мегапроекта с криптой на двоих на ЗАЭС.Общественный деятель Максим ГольдарбДумаю и надеюсь, что это будет последняя поездка Зеленского в США в качестве официального лица; что он в эту поездку получит необходимые для себя и своего богатства гарантии; что доложит Трампу, что он готов уходить и не мешать мирным процессам; и что 31го декабря он объявит о своем уходе Украине. Если этого не будет, он очень ускорит свой конец.О том, какое будущее ждет Зеленского - в статье Михаила Павлива ""Месть Коломойского*. Что ждет Зеленского""*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

