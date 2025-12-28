https://ukraina.ru/20251228/chto-zhdet-vsu-v-2026-godu-1073741098.html

Что ждет ВСУ в 2026 году

Есть, как мне кажется, вполне очевидная необходимость, в рамках всей этой цепочки материалов и аналитических разборов, посвящённых переговорному треку, рассмотреть и альтернативный сценарий, а именно вариант срыва текущих переговоров или их приостановки.

Потому что переговоры в любом случае имеют цикличный характер, они не исчезают навсегда, они либо замораживаются, либо откладываются, либо возобновляются в ином формате, как это уже происходило после Стамбула двадцать второго года. Ведь тогда казалось, что тема закрыта, но в двадцать пятом году мы снова к ней вернулись, пусть и в другой конфигурации.И вот давайте попробуем посмотреть на ситуацию под иным углом, а именно предположить, что договориться сейчас не получится, что Зеленского не дожмут, не продавят, не сломают в том объёме, в котором на это рассчитывает администрация Трампа, и что антикоррупционный кейс, на который в Вашингтоне делают серьёзную ставку, не сработает так, как они этого ожидают. Я по прежнему убеждён, что команда Трампа не хочет идти на прямую конфронтацию с Киевом и не хочет лезть на рожон, особенно с учётом приближающейся избирательной кампании в Конгресс, которая фактически стартует уже весной, и где любой резкий шаг по Украине может быть использован против них как очередной "Афганистан", как символ управленческого провала.Мы помним, чем обернулся Афганистан для Байдена в репутационном смысле, и мы помним, как в итоге украинский кейс, от которого администрация Байдена пыталась избавиться в конце двадцать третьего и начале двадцать четвёртого года, в итоге стал для них неподъёмным якорем и сыграл не последнюю роль в их политическом поражении. Именно поэтому администрация Трампа объективно заинтересована в том, чтобы закрыть украинский вопрос как можно аккуратнее, без резких движений и без образа проигрыша, и именно поэтому они будут продолжать настойчиво давить на Зеленского, требовать от него уступок и компромиссов, а возможно и предпринимать попытки его изоляции от самого переговорного процесса, в чём я, откровенно говоря, не сомневаюсь. Но, без резких движений.Но при этом существует и вполне реальная вероятность другого сценария, при котором Трамп и его команда просто отойдут в сторону и скажут Киеву: "Если так хотите, воюйте, посмотрите, к чему это приведёт, а за стол переговоров вы всё равно вернётесь, но уже в значительно худших условиях". Такой вариант более чем возможен, и его точно нельзя сбрасывать со счетов.И если исходить из этого сценария, то имеет смысл проанализировать, что будет означать продолжение войны в текущей интенсивности, в текущем масштабе, а возможно и с дальнейшей эскалацией. Я не претендую на лавры военного эксперта, но, понимая, как устроено украинское государство, как оно функционирует, что из себя представляет его политическая элита и какие люди сегодня олицетворяют киевский режим, я вполне способен прогнозировать общую динамику развития событий.К этому добавляются и инсайдерские сигналы, которые я получаю, и которые позволяют мне, пусть и крупными мазками, выстраивать для себя и для вас достаточно целостную картину происходящего. И если оценивать ситуацию в динамике, а последний раз я делал это достаточно подробно летом, анализируя состояние и численность ВСУ, качество мобилизационного ресурса, состояние украинской ПВО, в том числе на основе инсайдов и открытых источников, а также того, что мне рассказывали люди, непосредственно вовлечённые в эти процессы, то сегодня этот анализ требует обновления и продолжения.Если аккуратно подводить итог тому, что мы видим сейчас, спустя месяцы после предыдущей оценки, то картина, в общем и целом, развивается ровно в той логике, о которой я писал летом. Где-то она даже хуже, чем я ожидал, особенно если говорить о состоянии украинской противовоздушной обороны. Повторюсь сразу, я не военный эксперт и не претендую на подобный статус, я просто сопоставляю информацию из открытых источников с тем, что слышу от людей внутри процессов, и делаю из этого выводы.Уже сейчас, исходя из состояния на конец 2025 года, можно довольно уверенно очертить ближайшие месяцы. И здесь, остаётся одна ключевая переменная. Это вопрос о том, сохранят ли Соединённые Штаты участие в предоставлении разведывательной информации Украине. По части вооружений всё давно уже понятно. Прямых поставок при Трампе и именно инициированных его администрацией нет. Те отгрузки, которые ещё продолжались, шли по инерции в рамках пакетов администрации Байдена, на которые Трамп напрямую повлиять не мог или не считал нужным. При этом за последние месяц-полтора, как говорят, и эти поставки фактически остановлены.Финансовой помощи от Соединённых Штатов также больше нет. Если сравнивать конец 2024 года и конец 2025, то по официальным данным объёмы американской помощи сократились в семьдесят семь раз. Речь идёт именно о макрофинансовой поддержке. Прямых военных поставок нет. Поставок боеприпасов нет. Даже поставки в рамках натовских программ, о которых так любит говорить Трамп, утверждая, что он продаёт оружие европейцам, а дальше это уже их дело, заметно ограничены и периодически приостанавливаются.Более того, Соединённые Штаты вывели свой персонал из ключевого логистического хаба в Жешуве, который долгие годы оставался основным узлом поставок вооружений на Украину. Сейчас в экстренном порядке румыны пытаются развернуть аналогичный хаб на своей территории, чтобы частично компенсировать уход американцев и закрыть образовавшуюся дыру. Но это не быстрый процесс и не равноценная замена.При этом по линии разведки ситуация принципиально иная. Вопреки распространённому мифу о том, что США якобы помогают Украине только в оборонительном сегменте, на сегодняшний день американская разведывательная поддержка осуществляется в полном объёме. Это и радиолокационная разведка, и спутниковая разведка, и электронная разведка, включая все мощнейшие возможности АНБ. Это и боевые программные платформы на основе искусственного интеллекта, о которых я в этом году говорил неоднократно, разбирая вовлечение американского бигтеха в военные программы Пентагона.Летом мы видели, как целый ряд топ-менеджеров крупнейших технологических корпораций получили военные звания и были включены в специальное подразделения Пентагона. Эти решения не были декоративными. Эти технологии сегодня реально используются. Они работают и по линии целеуказания, и по линии поддержки украинской ПВО, и по части дальнобойных ударов беспилотниками по объектам в глубине территории России, включая нефтепереработку и другие чувствительные цели.И если такие атаки и оказываются хоть сколько ни будь результативными, то исключительно благодаря американским разведданным данным, которые поступают в потоковом режиме. Происходят системные попытки вскрытия российских систем ПВО, анализ их работы, попытки выявить уязвимости и затем маршрутизация ударных беспилотников с учётом этих данных. Без участия Соединённых Штатов подобные операции были бы попросту невозможны. И именно поэтому, к слову, я уверен, что российское военно-политическое руководство относится с большим скепсисом к любым гарантиям и обещаниям Трампа в рамках переговорного процесса. Потому что на практике Украина продолжает оставаться инструментом давления и раздражителем, который Вашингтон использует в диалоге с Москвой, выступая то в роли посредника, то в роли арбитра, то в роли того, кто якобы может одёрнуть киевский режим. Пока, правда, получается это не очень убедительно.Ну и вот, если Соединённые Штаты хотя бы частично свернут предоставление этих данных или ограничат их исключительно сферой ПВО, это радикально ударит и по обороноспособности, и по устойчивости ВСУ и других силовых компонентов киевского режима. В таком случае любые наступательные действия со стороны Украины станут невозможными, за исключением локальных эпизодов, да и те будут носить скорее символический характер. Это касается и применения техники, и использования беспилотных систем, и всего комплекса операций, которые сейчас возможны исключительно благодаря американскому разведывательному сопровождению.Отдельно можно вынести за скобки вопрос спутниковой связи, включая коммерческие сервисы, за которые уже давно платит не Пентагон, а европейцы. Хотя и здесь остаются вопросы, и при желании Трамп вполне мог бы обсудить их с Илоном Маском. Но если исходить из логики, при которой Украине даже в условиях заморозки или срыва переговорного процесса отводится роль раздражителя для России, Соединённые Штаты вполне могут сохранить предоставление разведданных, не оказывая при этом ни прямой финансовой помощи, ни военных поставок, либо сведя их к минимуму в рамках натовских программ.Если же представить ситуацию, при которой американские разведданные будут полностью отключены, я убеждён, что в очень коротком горизонте, в пределах нескольких месяцев, мы увидим резкое и драматичное схлопывание фронта для ВСУ. Европейские возможности, будь то британские или французские спутники, отдельные немецкие ресурсы или радиоразведка, не являются и близко сопоставимой заменой американским возможностям ни по объёму, ни по качеству, ни по оперативности.И даже при сохранении разведданных остаётся вопрос ПВО. Германия давеча передала Украине последние свои комплексы Patriot, и у самой Германии их больше фактически нет. Передача ещё одного комплекса IRIS-Т из той же оперы - ситуацию не меняет принципиально. Последние удары по югу Украины и по причерноморской зоне наглядно показывают, что вне приоритетных районов, вроде Киева, украинская ПВО представляет собой откровенное решето. Можно сколько угодно устраивать показательные отставки, рассказывать о плохой организации или искать стрелочников, но реальность такова, что ресурсов не хватает физически. Остатки советского наследия практически выбиты. "Буки" и другие советские зенитные комплексы либо уничтожены, либо находятся в нерабочем состоянии. Немецкие Гепарды и отдельные поставки не решают проблему. Patriot остаётся ключевым элементом, но их слишком мало, и их количество продолжает сокращаться из-за потерь и износа. Слухи о поставках отдельных компонентов из Израиля относятся к более раннему периоду и на текущую ситуацию принципиально не влияют. В результате мы имеем дряхлую систему, которая держится только на американских разведданных и постепенно теряет остатки эффективности. И в этом контексте любые разговоры о длительной устойчивости украинской военной машины без полноценного участия США выглядят, мягко говоря, иллюзией.Передача ещё одного европейского комплекса ПВО тоже говорит о том, что и их, скорее всего, выбивали. У нас нет открытых подтверждений по количеству уничтоженных элементов, по пусковым, по радарам, по командным пунктам, но исходя из логики боевых действий и интенсивности ударов, они просто не могли не выбиваться. F-16, которые Украина изначально рассматривала как элемент ПВО тоже теряли украинские ВВС.Но ключевая проблема остаётся прежней и она никуда не делась. Это отсутствие ракет ПВО. Я уже говорил после подписания и выделения того самого кредита на 90 миллиардов евро, что эти деньги не решают фундаментальных проблем. Да, на Западе сейчас выходят публикации, в том числе в ведущих британских медиа, о том, что средств Украине якобы хватит на два года войны. Если смотреть на бюджеты формально, на выплаты, на содержание армии, на текущие расходы, это правда. Но есть вещи, которые нельзя купить просто деньгами. Их либо нет, либо они появятся слишком поздно. Хороший пример это чешская программа по боеприпасам натовского калибра для артиллерии. Они пылесосили весь мир, переплачивая в два-три раза, что-то нашли, но на заявленные объёмы так и не вышли. Более того, после смены власти в Чехии эта программа фактически сворачивается. Боеприпасов в нужном объёме как не было, так и нет. А по линии ПВО, повторюсь, ситуация вообще критическая. После июньской двенадцатидневной войны между Израилем и Ираном запасы ракет на складах Пентагона оказались ниже минимальных значений. Об этом сообщалось ещё летом и с тех пор ничего не изменилось. Производство ракет PAC-3 для Patriot и аналогичных систем ограничено. Европейские производственные программы в Норвегии и Германии только разворачиваются и на реальные объёмы выйдут не раньше 2027 года. И даже тогда речь идёт о сотнях ракет в год. Это то количество, которое Украина иногда расходует за неделю или даже за несколько ночей массированных ударов. Соответственно, мой прогноз, сделанный летом и осенью, о катастрофическом состоянии украинской ПВО к весне-лету 2026 года остаётся в силе. Декабрьские заявления того же депутата Рады Костенко лишь подтверждают это. После них не последовало никаких новостей о системных поставках. Были лишь сообщения о том, что европейцы наскребли какие то старые образцы ракет, которые для обновлённого ракетного парка России не представляют серьёзной угрозы. Осенью уже фиксировалось резкое падение эффективности украинской ПВО, в том числе из-за доработки российских ракет, особенно баллистики, которая начала маневрировать. С тех пор ситуация только ухудшилась. Тактика применения ударных дронов тоже кардинально изменилась. Это видно на декабрьских атаках по портовой зоне Причерноморья, которые вызвали настоящую панику в украинской околовоенной среде. Новые Герани это уже технологический скачок. Изменились высоты полёта, скорость, система навигации, управление до момента удара. Эффективность выросла кратно. А количество применяемых российских ударных дронов растёт, Россия масштабирует производство, а Украина физически не успевает адаптироваться. В итоге весной и летом 2026 года, если не произойдёт чуда, мы увидим либо фактический крах украинской ПВО, либо её почти полную неэффективность. С вытекающими последствиями в виде уничтожения остатков промышленности, логистики, железных дорог, энергетики. В перспективе это и столь ожидаемые сетевой аудиторией удары по мостам через Днепр. Ведь появляются новые типы планирующих боеприпасов, летающие на сотни километров, фронт постепенно приближается к этим объектам, и никакими зенитными ракетами проблему уже не закрыть. Мосты советской постройки ракетами не прошиваются, их можно только уничтожить тяжёлыми средствами, и эти средства у России теперь есть. А значит это прямой обрыв нормальной логистики между левым и правым берегом Днепра для ВСУ, а значит это изоляция целых участков фронта и, в перспективе, обрушение всего левобережного украинского фронта. Ну и, финализируя, надо сказать о самом болезненном и самом не решаемом для незалежной факторе, человеческом. Украина засекретила статистику по самоволкам и дезертирству, потому что цифры там катастрофические. Это подтверждают и утечки, и украинские военные блогеры, которые прямо говорят о том, что бегут уже на этапе учебных центров. Объёмы бусификации сокращаются, никакие тридцать тысяч в месяц как не набирались, так и не набираются. Ещё летом планка упала до примерно двадцати тысяч, и сейчас ситуация стала ещё хуже. Методы применяются всё более жёсткие, но результата это не даёт.Снижение призывного возраста в логике киевского режима остаётся красной линией. Они понимают, что выборы в двадцать шестом году неизбежны, пусть даже и в конце года или ближе к началу двадцать седьмого, и потому резать собственную электоральную базу они не решатся. Разговоров много и про отмену выезда для молодёжи, и про расширение мобилизации женщин, и про ограничения по профессиям, но всё это пока остаётся в сфере разговоров. Даже если в пожарном порядке что-то из этого попробуют реализовать, фронт это не спасёт. Проблема человеческого ресурса стала системной. Я ещё летом говорил о среднем отрицательном балансе примерно десять тысяч человек в месяц. Сейчас, по моей информации, речь уже идёт о минус пятнадцати тысячах. Ноябрь и декабрь это подтвердили. Это убыль за счёт убитых, раненых, пленных, дезертиров и бегства.Если летом реальный состав сил обороны Украины можно было оценивать в районе восьмисот тысяч, то сейчас эта цифра ближе к семистам пятидесяти тысячам, а возможно и ниже. Паритет, который ещё как-то удерживался, в двадцать шестом году окончательно будет сломан в пользу России. Причём на всех участках фронта. Возможность маневрировать резервами у России есть, у Украины её больше нет. Активизация в последние недели на сумском направлении это наглядно показала. А Украина уже сгребла последние резервы и бросила их под Купянск, а в это время у неё начинает сыпаться Гуляйпольское и Ореховское направления. Публикации Юлиана Рёпке о том, что украинский Deep State (крупнейший сайт публикующий карты боевых действий) врёт и отстаёт по данным на месяц, это вообще показатель. Если даже такой пропагандист это признаёт, значит ситуация действительно критическая. Днепропетровское и Запорожское направления для ВСУ находятся в тяжёлом состоянии. Димитров и Красноармейск фактически уже вопрос закрытый. Дальше Константиновка, Лиман и Северское направления. Формируется навес над Славянском и Краматорском. Взятие Константиновки это вопрос времени, после чего откроется южный фланг Краматорска. Резервов нет, они исчерпаны. К весне и лету 2026 года численный перевес России станет тотальным, а на отдельных участках фронта возможен и кратный перевес.Поэтому все разговоры о том, что денег хватит ещё на год или два, это разговоры ни о чем. Деньги без людей, без техники, без боеприпасов и без ПВО не воюют. Оперативный кризис вооружённых сил Украины я как ожидал, так и продолжаю ожидать именно в весенне-летний период 2026 года. В этом смысле мои оценки не изменились. Если не получится договориться сейчас дипломатическим путём, то во второй половине двадцать шестого года киевский режим в любом случае будет вынужден просить о мире. Только условия тогда будут уже совсем другими.Подробнее о ситуации на фронтах СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях"

