Песков: Кремль положительно оценил исключение России из списка "прямых угроз" США - 07.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251207/peskov-kreml-polozhitelno-otsenil-isklyuchenie-rossii-iz-spiska-pryamykh-ugroz-ssha-1072744037.html
Песков: Кремль положительно оценил исключение России из списка "прямых угроз" США
Песков: Кремль положительно оценил исключение России из списка "прямых угроз" США - 07.12.2025 Украина.ру
Песков: Кремль положительно оценил исключение России из списка "прямых угроз" США
Кремль считает позитивным исключение РФ из числа "прямых угроз" США в новой стратегии нацбезопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом 7 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-12-07T08:00
2025-12-07T08:00
новости
россия
дмитрий песков
дональд трамп
джо байден
кремль
сша
украина.ру
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0c/1069988289_71:0:1129:595_1920x0_80_0_0_2fe291afb2814c813ec3ade3f5a4d5ce.jpg
Посылы в новой стратегии нацбезопасности США при Дональде Трампе контрастируют с подходами администрации Джо Байдена, добавил пресс-секретарь президента России. Песков отметил, что Кремль намерен подробнее проанализировать стратегию нацбезопасности США, где обновлены подходы к России.Ранее Песков заявлял, что чем в большей тишине будут вестись переговоры по украинскому урегулированию, тем выше будет их продуктивность. Подробнее в материале Тишина должна быть на переговорах: Песков рассказал об особенностях украинского урегулированияВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
кремль
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0c/1069988289_204:0:997:595_1920x0_80_0_0_01116f469233afc63ba6c5bce1564b20.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, дмитрий песков, дональд трамп, джо байден, кремль, сша, украина.ру, украина.ру
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Джо Байден, Кремль, США, Украина.ру, Украина.ру

Песков: Кремль положительно оценил исключение России из списка "прямых угроз" США

08:00 07.12.2025
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкКремль тщательно фиксирует заявления о ракетах Tomahawk, их звучит много, тема их возможных поставок вызывает крайнюю обеспокоенность у Москвы, заявил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину
Кремль тщательно фиксирует заявления о ракетах Tomahawk, их звучит много, тема их возможных поставок вызывает крайнюю обеспокоенность у Москвы, заявил Песков журналисту России 1 Павлу Зарубину - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Кремль считает позитивным исключение РФ из числа "прямых угроз" США в новой стратегии нацбезопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом 7 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
Посылы в новой стратегии нацбезопасности США при Дональде Трампе контрастируют с подходами администрации Джо Байдена, добавил пресс-секретарь президента России.
Песков отметил, что Кремль намерен подробнее проанализировать стратегию нацбезопасности США, где обновлены подходы к России.
Ранее Песков заявлял, что чем в большей тишине будут вестись переговоры по украинскому урегулированию, тем выше будет их продуктивность. Подробнее в материале Тишина должна быть на переговорах: Песков рассказал об особенностях украинского урегулирования
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампДжо БайденКремльСШАУкраина.руУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:10Россия создаёт аналог Нюрнберга для украинских неонацистов. Новости к этому часу
08:00Песков: Кремль положительно оценил исключение России из списка "прямых угроз" США
06:00Эксперт про удары по танкерам: "Киев заявлял, что готов действовать и на Балтийском море"
05:45"Шмат побольше": эксперт Госдумы Краснов о том, как Чехия зарабатывает на помощи Украине
05:30Европа и Украина не хотят мира: Суслов о том, что скрывается за планами Киева и ЕС о "передышке"
05:01Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник
05:00Западная Украина за минувшую неделю: зарезанный бусификатор и проснувшиеся русины
05:00Ростислав Ищенко: ЕС не способен выслать миллионы украинцев, чтобы пополнить армию Зеленского
04:59О тех, кто не дождался. Политзаключенные гибнут в украинских тюрьмах
04:57"Зеленского вынесут вперёд ногами. Украине трындец": эксперты и политики о ситуации в стране
04:45"Европы там быть не должно": эксперт Евстафьев о ключевом пункте плана Трампа
04:30"Торпедирует переговорный процесс": политолог связал инциденты в Черном море с позицией Киева
04:15"Жест возмездия" или самоизоляция? Эксперт спрогнозировал три сценария Трампа по Украине
02:25Мониторинговые каналы противника сообщают о пуске "Кинжалов"
02:06Продолжаются удары по объектам противника в Кременчуге
02:03Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев
01:20Продолжаются удары по целям в Фастове Киевской области
01:13ВС РФ наносят удары по объектам противника в Кременчуге и Светловодске Полтавской области
01:10Украинские мониторинговые каналы сообщают о 70-ти БПЛА в небе над Украиной
00:56Местные каналы сообщают о 14-ти взрывах в Фастове Киевской области, и к городу продолжают подлетать все новые "Герани"
Лента новостейМолния