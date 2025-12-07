https://ukraina.ru/20251207/peskov-kreml-polozhitelno-otsenil-isklyuchenie-rossii-iz-spiska-pryamykh-ugroz-ssha-1072744037.html
Песков: Кремль положительно оценил исключение России из списка "прямых угроз" США
Песков: Кремль положительно оценил исключение России из списка "прямых угроз" США - 07.12.2025 Украина.ру
Песков: Кремль положительно оценил исключение России из списка "прямых угроз" США
Кремль считает позитивным исключение РФ из числа "прямых угроз" США в новой стратегии нацбезопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом 7 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-12-07T08:00
2025-12-07T08:00
2025-12-07T08:00
новости
россия
дмитрий песков
дональд трамп
джо байден
кремль
сша
украина.ру
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0c/1069988289_71:0:1129:595_1920x0_80_0_0_2fe291afb2814c813ec3ade3f5a4d5ce.jpg
Посылы в новой стратегии нацбезопасности США при Дональде Трампе контрастируют с подходами администрации Джо Байдена, добавил пресс-секретарь президента России. Песков отметил, что Кремль намерен подробнее проанализировать стратегию нацбезопасности США, где обновлены подходы к России.Ранее Песков заявлял, что чем в большей тишине будут вестись переговоры по украинскому урегулированию, тем выше будет их продуктивность. Подробнее в материале Тишина должна быть на переговорах: Песков рассказал об особенностях украинского урегулированияВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
кремль
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0c/1069988289_204:0:997:595_1920x0_80_0_0_01116f469233afc63ba6c5bce1564b20.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дмитрий песков, дональд трамп, джо байден, кремль, сша, украина.ру, украина.ру
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Джо Байден, Кремль, США, Украина.ру, Украина.ру
Песков: Кремль положительно оценил исключение России из списка "прямых угроз" США
Кремль считает позитивным исключение РФ из числа "прямых угроз" США в новой стратегии нацбезопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом 7 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
Посылы в новой стратегии нацбезопасности США при Дональде Трампе контрастируют с подходами администрации Джо Байдена, добавил пресс-секретарь президента России.
Песков отметил, что Кремль намерен подробнее проанализировать стратегию нацбезопасности США, где обновлены подходы к России.
Ранее Песков заявлял, что чем в большей тишине будут вестись переговоры по украинскому урегулированию, тем выше будет их продуктивность. Подробнее в материале Тишина должна быть на переговорах: Песков рассказал об особенностях украинского урегулирования
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру