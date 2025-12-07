https://ukraina.ru/20251207/peskov-kreml-polozhitelno-otsenil-isklyuchenie-rossii-iz-spiska-pryamykh-ugroz-ssha-1072744037.html

Песков: Кремль положительно оценил исключение России из списка "прямых угроз" США

Кремль считает позитивным исключение РФ из числа "прямых угроз" США в новой стратегии нацбезопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом 7 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру

Посылы в новой стратегии нацбезопасности США при Дональде Трампе контрастируют с подходами администрации Джо Байдена, добавил пресс-секретарь президента России. Песков отметил, что Кремль намерен подробнее проанализировать стратегию нацбезопасности США, где обновлены подходы к России.Ранее Песков заявлял, что чем в большей тишине будут вестись переговоры по украинскому урегулированию, тем выше будет их продуктивность. Подробнее в материале Тишина должна быть на переговорах: Песков рассказал об особенностях украинского урегулированияВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

