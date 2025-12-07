https://ukraina.ru/20251207/kak-rossiya-lomaet-igru-vsu-i-k-chemu-eto-privodit-rozhin-o-shablonakh-i-smene-taktiki-1072699430.html
Как Россия ломает игру ВСУ и к чему это приводит. Рожин о шаблонах и смене тактики
Как Россия ломает игру ВСУ и к чему это приводит. Рожин о шаблонах и смене тактики - 07.12.2025 Украина.ру
Как Россия ломает игру ВСУ и к чему это приводит. Рожин о шаблонах и смене тактики
С января 2025 года армия Россия взяла под контроль более 4 тысяч квадратных километров. Украина.ру, 07.12.2025
С января 2025 года армия Россия взяла под контроль более 4 тысяч квадратных километров. Были взяты 205 населенных пунктов. Бои шли в ДНР, ЛНР, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. В чём секрет такого активного продвижения ВС РФ, объяснил военно-политический журналист Борис Рожин.
С января 2025 года армия Россия взяла под контроль более 4 тысяч квадратных километров.
Были взяты 205 населенных пунктов. Бои шли в ДНР, ЛНР, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.
В чём секрет такого активного продвижения ВС РФ, объяснил военно-политический журналист Борис Рожин.