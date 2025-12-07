Как Россия ломает игру ВСУ и к чему это приводит. Рожин о шаблонах и смене тактики - 07.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251207/kak-rossiya-lomaet-igru-vsu-i-k-chemu-eto-privodit-rozhin-o-shablonakh-i-smene-taktiki-1072699430.html
Как Россия ломает игру ВСУ и к чему это приводит. Рожин о шаблонах и смене тактики
Как Россия ломает игру ВСУ и к чему это приводит. Рожин о шаблонах и смене тактики
Как Россия ломает игру ВСУ и к чему это приводит. Рожин о шаблонах и смене тактики
С января 2025 года армия Россия взяла под контроль более 4 тысяч квадратных километров. Украина.ру, 07.12.2025
2025-12-07T10:00
2025-12-07T10:00
россия
донецкая народная республика
лнр
борис рожин
вооруженные силы украины
сво
видео
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072699288_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f39e40959249f1828823feb38ac33dc9.png
С января 2025 года армия Россия взяла под контроль более 4 тысяч квадратных километров. Были взяты 205 населенных пунктов. Бои шли в ДНР, ЛНР, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. В чём секрет такого активного продвижения ВС РФ, объяснил военно-политический журналист Борис Рожин.
россия
донецкая народная республика
лнр
россия, донецкая народная республика, лнр, борис рожин, вооруженные силы украины, сво, видео, видео
Россия, Донецкая Народная Республика, ЛНР, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, СВО, Видео

Как Россия ломает игру ВСУ и к чему это приводит. Рожин о шаблонах и смене тактики

10:00 07.12.2025
 
С января 2025 года армия Россия взяла под контроль более 4 тысяч квадратных километров.
Были взяты 205 населенных пунктов. Бои шли в ДНР, ЛНР, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.
В чём секрет такого активного продвижения ВС РФ, объяснил военно-политический журналист Борис Рожин.
