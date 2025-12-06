Куда Украина бросит все силы зимой, чтобы сдержать Россию. Рожин о давлении на ВСУ - 06.12.2025 Украина.ру
Куда Украина бросит все силы зимой, чтобы сдержать Россию. Рожин о давлении на ВСУ
Куда Украина бросит все силы зимой, чтобы сдержать Россию. Рожин о давлении на ВСУ
За ноябрь 2025 года армия Россия взяла под контроль более 700 квадратных километров. ВС РФ активно продвигались в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях. Украина.ру, 06.12.2025
За ноябрь 2025 года армия Россия взяла под контроль более 700 квадратных километров. ВС РФ активно продвигались в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях. Какие города ещё могут пасть под натиском российского оружия, объяснил изданию Украина.ру военно-политический журналист Борис Рожин.
Куда Украина бросит все силы зимой, чтобы сдержать Россию. Рожин о давлении на ВСУ

10:00 06.12.2025
 
За ноябрь 2025 года армия Россия взяла под контроль более 700 квадратных километров. ВС РФ активно продвигались в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях.
Какие города ещё могут пасть под натиском российского оружия, объяснил изданию Украина.ру военно-политический журналист Борис Рожин.
