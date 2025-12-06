https://ukraina.ru/20251206/kuda-ukraina-brosit-vse-sily-zimoy-chtoby-sderzhat-rossiyu-rozhin-o-davlenii-na-vsu-1072692378.html
Куда Украина бросит все силы зимой, чтобы сдержать Россию. Рожин о давлении на ВСУ
Куда Украина бросит все силы зимой, чтобы сдержать Россию. Рожин о давлении на ВСУ - 06.12.2025 Украина.ру
Куда Украина бросит все силы зимой, чтобы сдержать Россию. Рожин о давлении на ВСУ
За ноябрь 2025 года армия Россия взяла под контроль более 700 квадратных километров. ВС РФ активно продвигались в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях. Украина.ру, 06.12.2025
2025-12-06T10:00
2025-12-06T10:00
2025-12-06T10:00
россия
украина
донецкая народная республика
борис рожин
вооруженные силы украины
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072692141_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d8b031f5c42f70754924212dfe921d56.jpg
За ноябрь 2025 года армия Россия взяла под контроль более 700 квадратных километров. ВС РФ активно продвигались в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях. Какие города ещё могут пасть под натиском российского оружия, объяснил изданию Украина.ру военно-политический журналист Борис Рожин.
россия
украина
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072692141_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2c69d3c396db08e0e011a114d2389a3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина, донецкая народная республика, борис рожин, вооруженные силы украины, украина.ру, видео, видео
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Видео