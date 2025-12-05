https://ukraina.ru/20251205/chego-boyatsya-ukraintsy-pri-pereezde-v-rossiyu-shesler-o-filtratsii-i-dengakh-1072678607.html

Чего боятся украинцы при переезде в Россию? Шеслер о фильтрации и деньгах

С начала 2025 года российскую границу пересекли около 25 тысяч украинцев. При этом в 2022 году в Россию приехали 2,9 млн граждан Украины, а в 2023 — более 200 тысяч, а в 2024 — более 100 тысяч

Причина снижения — особый порядок въезда в Россию: теперь им доступны только два пункта пересечения границы: контрольно-пропускной пункт "Лудонка" в Псковской области и аэропорт Шереметьево в Москве. Боятся ли украинцы проходить в России фильтрацию и в чём заключается главная проблема переезда украинцев в Россию, объяснила председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер.

