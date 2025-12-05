https://ukraina.ru/20251205/chego-boyatsya-ukraintsy-pri-pereezde-v-rossiyu-shesler-o-filtratsii-i-dengakh-1072678607.html
Чего боятся украинцы при переезде в Россию? Шеслер о фильтрации и деньгах
Чего боятся украинцы при переезде в Россию? Шеслер о фильтрации и деньгах - 05.12.2025 Украина.ру
Чего боятся украинцы при переезде в Россию? Шеслер о фильтрации и деньгах
С начала 2025 года российскую границу пересекли около 25 тысяч украинцев. При этом в 2022 году в Россию приехали 2,9 млн граждан Украины, а в 2023 — более 200 тысяч, а в 2024 — более 100 тысяч
2025-12-05T14:00
2025-12-05T14:00
2025-12-05T14:00
видео
россия
украина
москва
лариса шеслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072678046_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1b408eaf726fc3968e67dbca5b8618ee.png
Причина снижения — особый порядок въезда в Россию: теперь им доступны только два пункта пересечения границы: контрольно-пропускной пункт "Лудонка" в Псковской области и аэропорт Шереметьево в Москве. Боятся ли украинцы проходить в России фильтрацию и в чём заключается главная проблема переезда украинцев в Россию, объяснила председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер.
россия
украина
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072678046_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c8ad68608d8bc4ddd3f4bf7b2ed3a268.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, москва, лариса шеслер, видео
Видео, Россия, Украина, Москва, Лариса Шеслер
Чего боятся украинцы при переезде в Россию? Шеслер о фильтрации и деньгах
С начала 2025 года российскую границу пересекли около 25 тысяч украинцев. При этом в 2022 году в Россию приехали 2,9 млн граждан Украины, а в 2023 — более 200 тысяч, а в 2024 — более 100 тысяч
Причина снижения — особый порядок въезда в Россию: теперь им доступны только два пункта пересечения границы: контрольно-пропускной пункт "Лудонка" в Псковской области и аэропорт Шереметьево в Москве.
Боятся ли украинцы проходить в России фильтрацию и в чём заключается главная проблема переезда украинцев в Россию, объяснила председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер.