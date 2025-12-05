Чего боятся украинцы при переезде в Россию? Шеслер о фильтрации и деньгах - 05.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251205/chego-boyatsya-ukraintsy-pri-pereezde-v-rossiyu-shesler-o-filtratsii-i-dengakh-1072678607.html
Чего боятся украинцы при переезде в Россию? Шеслер о фильтрации и деньгах
Чего боятся украинцы при переезде в Россию? Шеслер о фильтрации и деньгах - 05.12.2025 Украина.ру
Чего боятся украинцы при переезде в Россию? Шеслер о фильтрации и деньгах
С начала 2025 года российскую границу пересекли около 25 тысяч украинцев. При этом в 2022 году в Россию приехали 2,9 млн граждан Украины, а в 2023 — более 200 тысяч, а в 2024 — более 100 тысяч
2025-12-05T14:00
2025-12-05T14:00
видео
россия
украина
москва
лариса шеслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072678046_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1b408eaf726fc3968e67dbca5b8618ee.png
Причина снижения — особый порядок въезда в Россию: теперь им доступны только два пункта пересечения границы: контрольно-пропускной пункт "Лудонка" в Псковской области и аэропорт Шереметьево в Москве. Боятся ли украинцы проходить в России фильтрацию и в чём заключается главная проблема переезда украинцев в Россию, объяснила председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер.
россия
украина
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072678046_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c8ad68608d8bc4ddd3f4bf7b2ed3a268.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, москва, лариса шеслер, видео
Видео, Россия, Украина, Москва, Лариса Шеслер

Чего боятся украинцы при переезде в Россию? Шеслер о фильтрации и деньгах

14:00 05.12.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
С начала 2025 года российскую границу пересекли около 25 тысяч украинцев. При этом в 2022 году в Россию приехали 2,9 млн граждан Украины, а в 2023 — более 200 тысяч, а в 2024 — более 100 тысяч
Причина снижения — особый порядок въезда в Россию: теперь им доступны только два пункта пересечения границы: контрольно-пропускной пункт "Лудонка" в Псковской области и аэропорт Шереметьево в Москве.
Боятся ли украинцы проходить в России фильтрацию и в чём заключается главная проблема переезда украинцев в Россию, объяснила председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияУкраинаМоскваЛариса Шеслер
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32Краматорское направление постепенно становится ключевым – украинские СМИ
14:14"Корона бы не упала": глава МИД Польши резко высказался о Зеленском
14:10Соединенные Штаты выступили против ЕС в вопросе замороженных российских активов — Politico
14:01Армия России расширяет зону контроля на Добропольском направлении
14:00Чего боятся украинцы при переезде в Россию? Шеслер о фильтрации и деньгах
13:56В школе Донецка открыли мемориальную парту в честь погибших журналистов
13:54Европа начинает признавать, что Украине придется пойти на территориальные уступки — El País
13:505 декабря 2025 года, утренний эфир
13:47Поезд Иловайск-Ростов свяжет ДНР со всей Россией
13:13Штаты хотят стратегической стабильности в Европе и с РФ. Главное из стратегии нацбезопасности США
13:07ВС РФ нанесли удары по ВСУ, объектам ТЭК и инфраструктуры Украины
13:03Запад в тупике, Россия — на взлёте: диалог с Москвой стал целью США. Хроника событий на 13:00 5 декабря
12:54Колумбия или Чернобыль? Куда сбежит Зеленский и когда это может случиться — Ераносян
12:534 декабря 2025 года, вечерний эфир
12:47Армия России освободила Безымянное в ДНР
12:35Шесть областей Украины без света - "Укрэнерго"
12:30Гладков рассказал о пострадавших от дронов ВСУ жителях Белгородской области
12:07Завершились переговоры Путина и Моди
12:01Севастополь национализировал имущество спонсоров ВСУ, Британия дарит Зеленскому активы. Главное к 12.00
12:00Когда армия России "задумается" об Одессе? Жаворонков о языковом разнообразии Украины
Лента новостейМолния