4 декабря 2025 года, вечерний эфир
4 декабря 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 05.12.2025
2025-12-05T12:53
2025-12-05T12:53
Сегодня в эфире: * Новости и фронтовые сводки. * Улица с историей. Бульвар Пушкина в Донецке. Гость: Виктория Цыпленкова - корреспондент донецкого телеканала "Оплот" * Тема дня Новороссии. Трёхлетний юбилей спортивно-патриотического центра "Воин". Гость: Александр Камышов - директор филиала Центра "Воин" в ДНР * Лица Новороссии. Тема: Военкор легендарной интернациональной бригады "Пятнашка" о буднях корреспондента на передовой. Гость: Елена Соколова - журналист, преподаватель Военного университета им. князя А. Невского, сотрудник Роспатриотцентра, ветеран СВО.
донецк, донецкая народная республика, новороссия, "оплот", пятнашка, новороссия сегодня, видео
Донецк, Донецкая Народная Республика, Новороссия, "Оплот", Пятнашка, Новороссия сегодня

4 декабря 2025 года, вечерний эфир

12:53 05.12.2025
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Улица с историей. Бульвар Пушкина в Донецке. Гость: Виктория Цыпленкова - корреспондент донецкого телеканала "Оплот"
* Тема дня Новороссии. Трёхлетний юбилей спортивно-патриотического центра "Воин". Гость: Александр Камышов - директор филиала Центра "Воин" в ДНР
* Лица Новороссии. Тема: Военкор легендарной интернациональной бригады "Пятнашка" о буднях корреспондента на передовой. Гость: Елена Соколова - журналист, преподаватель Военного университета им. князя А. Невского, сотрудник Роспатриотцентра, ветеран СВО.
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаНовороссия"Оплот"ПятнашкаНовороссия сегодня
 
