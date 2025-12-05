https://ukraina.ru/20251205/4-dekabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1072676782.html
4 декабря 2025 года, вечерний эфир
4 декабря 2025 года, вечерний эфир
4 декабря 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: * Новости и фронтовые сводки. * Улица с историей. Бульвар Пушкина в Донецке. Гость: Виктория Цыпленкова - корреспондент донецкого телеканала "Оплот" * Тема дня Новороссии. Трёхлетний юбилей спортивно-патриотического центра "Воин". Гость: Александр Камышов - директор филиала Центра "Воин" в ДНР * Лица Новороссии. Тема: Военкор легендарной интернациональной бригады "Пятнашка" о буднях корреспондента на передовой. Гость: Елена Соколова - журналист, преподаватель Военного университета им. князя А. Невского, сотрудник Роспатриотцентра, ветеран СВО.
* Новости и фронтовые сводки.
* Улица с историей. Бульвар Пушкина в Донецке. Гость: Виктория Цыпленкова - корреспондент донецкого телеканала "Оплот"
* Тема дня Новороссии. Трёхлетний юбилей спортивно-патриотического центра "Воин". Гость: Александр Камышов - директор филиала Центра "Воин" в ДНР
* Лица Новороссии. Тема: Военкор легендарной интернациональной бригады "Пятнашка" о буднях корреспондента на передовой. Гость: Елена Соколова - журналист, преподаватель Военного университета им. князя А. Невского, сотрудник Роспатриотцентра, ветеран СВО.