Русская Народная Республика на западе Украины - 04.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20251204/1041518421.html
Русская Народная Республика на западе Украины
Русская Народная Республика на западе Украины - 04.12.2025 Украина.ру
Русская Народная Республика на западе Украины
В период Гражданской войны на Украине возникло множество небольших и "временных" государственных образований, на фоне которых УНР ("в вагоне – Директория, под вагоном – территория") и ДКР (армия которой защищала от белых Царицын) выглядят настоящими гигантами. Одним из таких образований была Русская Народная Республика Лемков
2025-12-04T16:00
2025-12-04T16:00
история
карпаты
польша
история
гражданская война
история украины
западная украина
украина
австро-венгрия
зунр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072612763_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bc94f27fd4feb9088d6c9ebf7cd775d3.jpg
Лемки – этнографическая группа украинцев (в Польше считают – поляков, в Словакии они считаются русинами) проживающая в Карпатах на границе Украины, Польши и Словакии. Сейчас к числу лемков может быть отнесено свыше 200 тысяч человек, но на Украине, например, их записывают в украинцы, так же как и подкарпатских русинов, не считаясь с их самоопределением.5 декабря 1918 года на крестьянском вече во Флоринце (ныне Новосондецкий повет Польши) было провозглашено создание Русской Народной Республики Лемков, известной так же как Западно-Лемковская Республика.В результате распада Австро-Венгрии проживающие на её территории русины провозгласили не только ЗУНР, но и сразу две "республики лемков", одна из которых просуществовала до марта 1920-го.В начале ноября 1918 года на западной Лемковщине (территория бывшей австрийской провинции Галиция и Лодомерия, ныне Польша) состоялись народные вече населявших её лемков-русинов. В Кринице была создана "Русская Рада" Новосондецкого уезда, в Гладишеве — Горлицкого. Позже они объединились в "Верховный Лемковский Союз" в Горлице.Политически обе Рады придерживались "русинской" ориентации, в отличие от "Восточно-Лемковской Республики" ("Команчанской Республики"), которая объединила 33 села и ориентировалась на Западно-Украинскую Народную Республику. Руководство ЗУНР ещё 19 октября 1918 года провозгласило всю Лемковщину частью "украинской национальной территории".Делегаты вече во Флоринце постановили, что единственно разумным и полезным для русинского народа западных Карпат является объединение пространств от Сянока до Попрада в единой Русской республике.После дискуссий большинством голосов было решено не объединяться с Западноукраинской Народной Республикой, а добиваться присоединения этой республики к России.По воспоминаниям участников, на вече были голоса за присоединение к России, за создание отдельной республики и даже за присоединение к Чехословакии, однако не было решительно ни одного голоса за присоединение к Польше. Окончательное решение о будущем края оставлялось за Мирной конференцией в Париже.Во главе Русской Народной Республики Лемков встали недавние жертвы австрийского террора: адвокат Ярослав Феофилович Качмарчик, арестованный в 1914-м и содержавшийся в тюрьме в Новом Сонче (президент), священник Димитрий Васильевич Хиляк, узник печально знаменитых концлагерей Терезин и Талергоф (министр внутренних дел), и крестьянин Николай Громосяк, также узник Талергофа (министр сельского хозяйства).На правительственных бумагах ставилась круглая печать и штамп с надписью "Русская Народная Республика".Первые конфликты республики с правительством Польши, нуждавшимся в пополнении своей армии, начались с решения Варшавы мобилизовать лемков в ряды Войска Польского. Однако сотни мобилизованных лемков дезертировали и бежали из Польши.Руководство Русской Народной Республики Лемков не подчинилось требованиям правительства Польши о помощи полякам со стороны лемков, и призвало всех жителей Лемковщины не оказывать таковой.Для достижения компромисса в марте 1919 года Качмарчик принял участие в польско-лемковской конференции, на которой сумел добиться отказа польских властей от мобилизации лемков. В июне того же года командование в польской армии официально освободило лемков от призыва на воинскую службу. К осени 1919 года, однако, лемков снова начали мобилизовать в польскую армию. Посетив Варшаву, Качмарчик вновь получил обещание не призывать лемков, но в итоге оно не было выполнено.В начале 1920 года Качмарчик публично заявил, что граждане лемковской республики имеют право на самоопределение в своих внутренних делах, и впоследствии поднял этот вопрос на заседании во Флоринке в начале марта 1920 года, но его усилия оказались бесполезными.Поскольку объединение с Россией было невозможно, власти Русской Народной Республики Лемков пытались добиться присоединения к Подкарпатской Руси на южных склонах Карпат — как автономной провинции Чехословакии.Однако пока деятельность Русской Народной Республики Лемков была направлена на сепарацию от ЗУНР, польское правительство не оказывало преград в самоуправлении лемков-русинов. Когда же развернулось движение за присоединение к Чехословакии, отношение польских властей резко изменилось.12 марта 1920 года польские войска заняли территорию республики и ликвидировали её органы власти. Лидеры Русской Народной Республики Лемков были арестованы.По прошествии более чем года Качмарчик, Хиляк и Громосяк предстали перед судом в Новом Сонче по обвинению в государственной измене, что грозило всем троим смертной казнью, суд состоялся 10 июня 1921 года.Подсудимые держали себя смело и виновными не признали, а старик Громосяк на вопрос "Не хотели ли вы отторжения Лемковщины от Польши?" ответил: "Одлученя? А кеды была прилучена? Ани не знам!" ("Отторжения? А с каких пор она была присоединена? Я не знаю!"). Все трое были оправданы судом присяжных, поскольку защита доказала, что обвиняемые никогда не были гражданами Польши.После освобождения Ярослав Качмарчик открыл юридическую контору в лемковском городе Мушина на юге Польши. С этого момента он перестал участвовать в общественной жизни Лемковщины. В 1923 году, во время визита в США, он отклонил приглашение на лемковский съезд в Нью-Йорке. О дальнейшей его жизни известно лишь то, что юридическую практику Качмарчик вёл вплоть до начала Второй мировой войны, после чего ушёл на пенсию и умер в 1944 году.История создания и 16-месячного существования Русской Народной Республики Лемков показала, что надежды лемков на "14 пунктов Вильсона" и содействие западных держав не оправдались. По временному мандату Парижской мирной конференции, а с 1923 года окончательно Галичина, а вместе с ней и Лемковщина как ее часть были отданы во владение Польше. Ни о какой территориальной автономии не было и речи.Ещё одной причиной поражения русинских республик на обломках Австро-Венгрии было то, что они де-факто создавались по конфессиональному принципу.Ведь основной конфликт Русской Народной Республики Лемков с Восточно-Лемковской Республикой и ЗУНР состоял в том, что руководители первой были православными, а двух других — греко-католиками. К сожалению, конфессиональный раскол в мировом русинском движении сохраняется до сих пор, только теперь Объединением Лемков Польши руководят греко-католики, и эта организация отказывается сотрудничать, к примеру, со Всемирным советом подкарпатских русинов, объединяющим в основном православных.
https://ukraina.ru/20231101/1050587185.html
https://ukraina.ru/20240508/1023534128.html
https://ukraina.ru/20190812/1024593130.html
карпаты
польша
западная украина
украина
австро-венгрия
зунр
чехословакия
галичина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Олег Хавич
Олег Хавич
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072612763_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b22a6e4e6a1b76e4000ddc1370677a33.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
карпаты, польша, история, гражданская война, история украины, западная украина, украина, австро-венгрия, зунр, чехословакия, галичина
История, Карпаты, Польша, История, гражданская война, история Украины, Западная Украина, Украина, Австро-Венгрия, ЗУНР, Чехословакия, Галичина

Русская Народная Республика на западе Украины

16:00 04.12.2025
 
© Фото : culture.pl
- РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : culture.pl
Читать в
ДзенTelegram
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В период Гражданской войны на Украине возникло множество небольших и "временных" государственных образований, на фоне которых УНР ("в вагоне – Директория, под вагоном – территория") и ДКР (армия которой защищала от белых Царицын) выглядят настоящими гигантами. Одним из таких образований была Русская Народная Республика Лемков
Лемки – этнографическая группа украинцев (в Польше считают – поляков, в Словакии они считаются русинами) проживающая в Карпатах на границе Украины, Польши и Словакии. Сейчас к числу лемков может быть отнесено свыше 200 тысяч человек, но на Украине, например, их записывают в украинцы, так же как и подкарпатских русинов, не считаясь с их самоопределением.
5 декабря 1918 года на крестьянском вече во Флоринце (ныне Новосондецкий повет Польши) было провозглашено создание Русской Народной Республики Лемков, известной так же как Западно-Лемковская Республика.
В результате распада Австро-Венгрии проживающие на её территории русины провозгласили не только ЗУНР, но и сразу две "республики лемков", одна из которых просуществовала до марта 1920-го.
В начале ноября 1918 года на западной Лемковщине (территория бывшей австрийской провинции Галиция и Лодомерия, ныне Польша) состоялись народные вече населявших её лемков-русинов. В Кринице была создана "Русская Рада" Новосондецкого уезда, в Гладишеве — Горлицкого. Позже они объединились в "Верховный Лемковский Союз" в Горлице.
Политически обе Рады придерживались "русинской" ориентации, в отличие от "Восточно-Лемковской Республики" ("Команчанской Республики"), которая объединила 33 села и ориентировалась на Западно-Украинскую Народную Республику. Руководство ЗУНР ещё 19 октября 1918 года провозгласило всю Лемковщину частью "украинской национальной территории".
Делегаты вече во Флоринце постановили, что единственно разумным и полезным для русинского народа западных Карпат является объединение пространств от Сянока до Попрада в единой Русской республике.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
1 ноября 2023, 08:00История
"Листопадовый чин": рождение и странное существование ЗУНРЗападноукраинская народная республика (ЗУНР) – самопровозглашённое государство, никогда не существовавшее на "своей" территории, признанное только такой же бедолашной Украинской народной республикой, которая потом территорию ЗУНР подарила Польше (хотя та и так ею владела). Самопровозгласилась же ЗУНР 1 ноября 1918 года и просуществовала 257 дней
После дискуссий большинством голосов было решено не объединяться с Западноукраинской Народной Республикой, а добиваться присоединения этой республики к России.
По воспоминаниям участников, на вече были голоса за присоединение к России, за создание отдельной республики и даже за присоединение к Чехословакии, однако не было решительно ни одного голоса за присоединение к Польше. Окончательное решение о будущем края оставлялось за Мирной конференцией в Париже.
Во главе Русской Народной Республики Лемков встали недавние жертвы австрийского террора: адвокат Ярослав Феофилович Качмарчик, арестованный в 1914-м и содержавшийся в тюрьме в Новом Сонче (президент), священник Димитрий Васильевич Хиляк, узник печально знаменитых концлагерей Терезин и Талергоф (министр внутренних дел), и крестьянин Николай Громосяк, также узник Талергофа (министр сельского хозяйства).
На правительственных бумагах ставилась круглая печать и штамп с надписью "Русская Народная Республика".
Первые конфликты республики с правительством Польши, нуждавшимся в пополнении своей армии, начались с решения Варшавы мобилизовать лемков в ряды Войска Польского. Однако сотни мобилизованных лемков дезертировали и бежали из Польши.
Руководство Русской Народной Республики Лемков не подчинилось требованиям правительства Польши о помощи полякам со стороны лемков, и призвало всех жителей Лемковщины не оказывать таковой.
Для достижения компромисса в марте 1919 года Качмарчик принял участие в польско-лемковской конференции, на которой сумел добиться отказа польских властей от мобилизации лемков. В июне того же года командование в польской армии официально освободило лемков от призыва на воинскую службу. К осени 1919 года, однако, лемков снова начали мобилизовать в польскую армию. Посетив Варшаву, Качмарчик вновь получил обещание не призывать лемков, но в итоге оно не было выполнено.
В начале 1920 года Качмарчик публично заявил, что граждане лемковской республики имеют право на самоопределение в своих внутренних делах, и впоследствии поднял этот вопрос на заседании во Флоринке в начале марта 1920 года, но его усилия оказались бесполезными.
Русины
8 мая 2024, 08:01История
1919 год: Закарпатье в поисках автономииВ этот день 105 лет назад Центральная Русская Народная Рада подписала "Ужгородский меморандум" - документ, который выражал волю подкарпатских русинов о вхождении их края в состав Чехословацкой республики.
Поскольку объединение с Россией было невозможно, власти Русской Народной Республики Лемков пытались добиться присоединения к Подкарпатской Руси на южных склонах Карпат — как автономной провинции Чехословакии.
Однако пока деятельность Русской Народной Республики Лемков была направлена на сепарацию от ЗУНР, польское правительство не оказывало преград в самоуправлении лемков-русинов. Когда же развернулось движение за присоединение к Чехословакии, отношение польских властей резко изменилось.
12 марта 1920 года польские войска заняли территорию республики и ликвидировали её органы власти. Лидеры Русской Народной Республики Лемков были арестованы.
По прошествии более чем года Качмарчик, Хиляк и Громосяк предстали перед судом в Новом Сонче по обвинению в государственной измене, что грозило всем троим смертной казнью, суд состоялся 10 июня 1921 года.
Подсудимые держали себя смело и виновными не признали, а старик Громосяк на вопрос "Не хотели ли вы отторжения Лемковщины от Польши?" ответил: "Одлученя? А кеды была прилучена? Ани не знам!" ("Отторжения? А с каких пор она была присоединена? Я не знаю!"). Все трое были оправданы судом присяжных, поскольку защита доказала, что обвиняемые никогда не были гражданами Польши.
После освобождения Ярослав Качмарчик открыл юридическую контору в лемковском городе Мушина на юге Польши. С этого момента он перестал участвовать в общественной жизни Лемковщины. В 1923 году, во время визита в США, он отклонил приглашение на лемковский съезд в Нью-Йорке. О дальнейшей его жизни известно лишь то, что юридическую практику Качмарчик вёл вплоть до начала Второй мировой войны, после чего ушёл на пенсию и умер в 1944 году.
12 августа 2019, 15:39
«Москвофильский социализм» в Галичине. От студенческого кружка до Советской УкраиныВ конце XIX - начале XX в. во многих регионах Восточной Европы складывались новые политические идеологии, зарождалась современная партийная система. Не была исключением и Галичина, где к тому времени оформилось разделение на украинское и галицко-русское движения, между которыми были уже хорошо заметны различия
История создания и 16-месячного существования Русской Народной Республики Лемков показала, что надежды лемков на "14 пунктов Вильсона" и содействие западных держав не оправдались. По временному мандату Парижской мирной конференции, а с 1923 года окончательно Галичина, а вместе с ней и Лемковщина как ее часть были отданы во владение Польше. Ни о какой территориальной автономии не было и речи.
Ещё одной причиной поражения русинских республик на обломках Австро-Венгрии было то, что они де-факто создавались по конфессиональному принципу.
Ведь основной конфликт Русской Народной Республики Лемков с Восточно-Лемковской Республикой и ЗУНР состоял в том, что руководители первой были православными, а двух других — греко-католиками. К сожалению, конфессиональный раскол в мировом русинском движении сохраняется до сих пор, только теперь Объединением Лемков Польши руководят греко-католики, и эта организация отказывается сотрудничать, к примеру, со Всемирным советом подкарпатских русинов, объединяющим в основном православных.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияКарпатыПольшаИсториягражданская войнаистория УкраиныЗападная УкраинаУкраинаАвстро-ВенгрияЗУНРЧехословакияГаличина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:20Пепел Джареда Кушнера. Внук белорусских партизан не может любить потомков организаторов Холокоста
16:15В украинском бюджете на 2026 год нет денег на многие нужды, но не на партии
16:01Убийство в Вене как следствие отставки Ермака в Киеве. Сына зам мэра Харькова пытали, а потом сожгли
16:00Русская Народная Республика на западе Украины
15:47Теракты Киева и отсутствие настроя на мир: главное из брифинга официального представителя МИД РФ
15:41В Индии помолились за успех визита Путина, в Колумбии запретили наемников. Главные новости к этому часу
15:41Избиения и угрозы в штурмовых полках ВСУ вскрыла омбудсмен Кобылинская
15:30Что значит быть русским сегодня. Сложный ответ на непростые вопросы
15:23Что будет, если Украина останется без Чёрного моря: Жаворонков о радикальном способе борьбы с пиратством
15:13Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ после освобождения Волчанска бьют ВСУ в Лимане, Вильче и Великом Бурлуке
14:57Ганчев рассказал об обстановке в освобождённой части Харьковской области
14:13Нужно быть готовыми! Евстафьев рассказал о главной фразе Путина за время СВО
14:08Скандальная нардеп Марьяна Безуглая выступила перед парламентариями Украины: основные тезисы
14:00Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Херсонской области, погибли люди - Сальдо
13:59"Спорт вне политики": чемпионка мира и Европы София Лыскун получила российский паспорт
13:59Выяснилось значение Озёрного под Ямполем
13:53ПВО Севастополя отражает атаку ВСУ - губернатор
13:444 декабря 2025 года, утренний эфир
13:38Три мирных жителя ранены в результате атак украинских дронов в Белгородской области — Гладков
13:35Дело Могерини: как бывший глава евродипломатии оказалась вором и что теперь будет с ЕС
Лента новостейМолния