https://ukraina.ru/20251204/1041518421.html

Русская Народная Республика на западе Украины

Русская Народная Республика на западе Украины - 04.12.2025 Украина.ру

Русская Народная Республика на западе Украины

В период Гражданской войны на Украине возникло множество небольших и "временных" государственных образований, на фоне которых УНР ("в вагоне – Директория, под вагоном – территория") и ДКР (армия которой защищала от белых Царицын) выглядят настоящими гигантами. Одним из таких образований была Русская Народная Республика Лемков

2025-12-04T16:00

2025-12-04T16:00

2025-12-04T16:00

история

карпаты

польша

история

гражданская война

история украины

западная украина

украина

австро-венгрия

зунр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072612763_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bc94f27fd4feb9088d6c9ebf7cd775d3.jpg

Лемки – этнографическая группа украинцев (в Польше считают – поляков, в Словакии они считаются русинами) проживающая в Карпатах на границе Украины, Польши и Словакии. Сейчас к числу лемков может быть отнесено свыше 200 тысяч человек, но на Украине, например, их записывают в украинцы, так же как и подкарпатских русинов, не считаясь с их самоопределением.5 декабря 1918 года на крестьянском вече во Флоринце (ныне Новосондецкий повет Польши) было провозглашено создание Русской Народной Республики Лемков, известной так же как Западно-Лемковская Республика.В результате распада Австро-Венгрии проживающие на её территории русины провозгласили не только ЗУНР, но и сразу две "республики лемков", одна из которых просуществовала до марта 1920-го.В начале ноября 1918 года на западной Лемковщине (территория бывшей австрийской провинции Галиция и Лодомерия, ныне Польша) состоялись народные вече населявших её лемков-русинов. В Кринице была создана "Русская Рада" Новосондецкого уезда, в Гладишеве — Горлицкого. Позже они объединились в "Верховный Лемковский Союз" в Горлице.Политически обе Рады придерживались "русинской" ориентации, в отличие от "Восточно-Лемковской Республики" ("Команчанской Республики"), которая объединила 33 села и ориентировалась на Западно-Украинскую Народную Республику. Руководство ЗУНР ещё 19 октября 1918 года провозгласило всю Лемковщину частью "украинской национальной территории".Делегаты вече во Флоринце постановили, что единственно разумным и полезным для русинского народа западных Карпат является объединение пространств от Сянока до Попрада в единой Русской республике.После дискуссий большинством голосов было решено не объединяться с Западноукраинской Народной Республикой, а добиваться присоединения этой республики к России.По воспоминаниям участников, на вече были голоса за присоединение к России, за создание отдельной республики и даже за присоединение к Чехословакии, однако не было решительно ни одного голоса за присоединение к Польше. Окончательное решение о будущем края оставлялось за Мирной конференцией в Париже.Во главе Русской Народной Республики Лемков встали недавние жертвы австрийского террора: адвокат Ярослав Феофилович Качмарчик, арестованный в 1914-м и содержавшийся в тюрьме в Новом Сонче (президент), священник Димитрий Васильевич Хиляк, узник печально знаменитых концлагерей Терезин и Талергоф (министр внутренних дел), и крестьянин Николай Громосяк, также узник Талергофа (министр сельского хозяйства).На правительственных бумагах ставилась круглая печать и штамп с надписью "Русская Народная Республика".Первые конфликты республики с правительством Польши, нуждавшимся в пополнении своей армии, начались с решения Варшавы мобилизовать лемков в ряды Войска Польского. Однако сотни мобилизованных лемков дезертировали и бежали из Польши.Руководство Русской Народной Республики Лемков не подчинилось требованиям правительства Польши о помощи полякам со стороны лемков, и призвало всех жителей Лемковщины не оказывать таковой.Для достижения компромисса в марте 1919 года Качмарчик принял участие в польско-лемковской конференции, на которой сумел добиться отказа польских властей от мобилизации лемков. В июне того же года командование в польской армии официально освободило лемков от призыва на воинскую службу. К осени 1919 года, однако, лемков снова начали мобилизовать в польскую армию. Посетив Варшаву, Качмарчик вновь получил обещание не призывать лемков, но в итоге оно не было выполнено.В начале 1920 года Качмарчик публично заявил, что граждане лемковской республики имеют право на самоопределение в своих внутренних делах, и впоследствии поднял этот вопрос на заседании во Флоринке в начале марта 1920 года, но его усилия оказались бесполезными.Поскольку объединение с Россией было невозможно, власти Русской Народной Республики Лемков пытались добиться присоединения к Подкарпатской Руси на южных склонах Карпат — как автономной провинции Чехословакии.Однако пока деятельность Русской Народной Республики Лемков была направлена на сепарацию от ЗУНР, польское правительство не оказывало преград в самоуправлении лемков-русинов. Когда же развернулось движение за присоединение к Чехословакии, отношение польских властей резко изменилось.12 марта 1920 года польские войска заняли территорию республики и ликвидировали её органы власти. Лидеры Русской Народной Республики Лемков были арестованы.По прошествии более чем года Качмарчик, Хиляк и Громосяк предстали перед судом в Новом Сонче по обвинению в государственной измене, что грозило всем троим смертной казнью, суд состоялся 10 июня 1921 года.Подсудимые держали себя смело и виновными не признали, а старик Громосяк на вопрос "Не хотели ли вы отторжения Лемковщины от Польши?" ответил: "Одлученя? А кеды была прилучена? Ани не знам!" ("Отторжения? А с каких пор она была присоединена? Я не знаю!"). Все трое были оправданы судом присяжных, поскольку защита доказала, что обвиняемые никогда не были гражданами Польши.После освобождения Ярослав Качмарчик открыл юридическую контору в лемковском городе Мушина на юге Польши. С этого момента он перестал участвовать в общественной жизни Лемковщины. В 1923 году, во время визита в США, он отклонил приглашение на лемковский съезд в Нью-Йорке. О дальнейшей его жизни известно лишь то, что юридическую практику Качмарчик вёл вплоть до начала Второй мировой войны, после чего ушёл на пенсию и умер в 1944 году.История создания и 16-месячного существования Русской Народной Республики Лемков показала, что надежды лемков на "14 пунктов Вильсона" и содействие западных держав не оправдались. По временному мандату Парижской мирной конференции, а с 1923 года окончательно Галичина, а вместе с ней и Лемковщина как ее часть были отданы во владение Польше. Ни о какой территориальной автономии не было и речи.Ещё одной причиной поражения русинских республик на обломках Австро-Венгрии было то, что они де-факто создавались по конфессиональному принципу.Ведь основной конфликт Русской Народной Республики Лемков с Восточно-Лемковской Республикой и ЗУНР состоял в том, что руководители первой были православными, а двух других — греко-католиками. К сожалению, конфессиональный раскол в мировом русинском движении сохраняется до сих пор, только теперь Объединением Лемков Польши руководят греко-католики, и эта организация отказывается сотрудничать, к примеру, со Всемирным советом подкарпатских русинов, объединяющим в основном православных.

https://ukraina.ru/20231101/1050587185.html

https://ukraina.ru/20240508/1023534128.html

https://ukraina.ru/20190812/1024593130.html

карпаты

польша

западная украина

украина

австро-венгрия

зунр

чехословакия

галичина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

карпаты, польша, история, гражданская война, история украины, западная украина, украина, австро-венгрия, зунр, чехословакия, галичина