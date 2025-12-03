"Пиратство уже началось": эксперт раскрыл, кто стоит за нападением на танкеры у берегов Турции - 03.12.2025 Украина.ру
"Пиратство уже началось": эксперт раскрыл, кто стоит за нападением на танкеры у берегов Турции
Атаки на танкеры "теневого флота" в Черном море стали признаком начала морского пиратства. Эти инциденты происходят при прямом участии британских структур и будут продолжаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин
На прошлой неделе в акватории Черного моря подверглись атаке два гражданских танкера, шедших под флагом Гамбии. Это суда "Kairos" и "Virat". В результате удара по "Kairos" на борту вспыхнул пожар. Спасатели из Главного управления береговой безопасности Турции (KEGM) оперативно эвакуировали с него 25 членов экипажа. На втором атакованном судне, "Virat", находились 20 человек.Отвечая на вопрос, перерастут ли нападения на танкеры в полноценное пиратство, Камкин был категоричен. "Пиратство уже началось, — заявил эксперт. — Я уверен, что катера запускались при прямом участии англичан. Вы же знаете, что в Одессе находится центр командования и управления морскими беспилотниками".По его словам, такие инциденты будут продолжаться. "Случаев пиратства будет еще больше, если, конечно, из Вашингтона Зеленскому не прилетит по шапке так, что нужно будет полностью заменять украинское руководство", — пояснил политолог.При этом Камкин раскрыл мотивацию разных сторон. "В интересах британцев – максимальная эскалация конфликта. В интересах киевского режима – не просто остаться у власти, но и с деньгами. В интересах США – максимальные экономические преференции получить. Поэтому подобные инциденты будут повторяться", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров и ситуации на Украине: "Из героя в утопленники. Александр Сосновский о будущем Зеленского и вариантах окончания войны на Украине".
Атаки на танкеры "теневого флота" в Черном море стали признаком начала морского пиратства. Эти инциденты происходят при прямом участии британских структур и будут продолжаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин
На прошлой неделе в акватории Черного моря подверглись атаке два гражданских танкера, шедших под флагом Гамбии. Это суда "Kairos" и "Virat". В результате удара по "Kairos" на борту вспыхнул пожар. Спасатели из Главного управления береговой безопасности Турции (KEGM) оперативно эвакуировали с него 25 членов экипажа. На втором атакованном судне, "Virat", находились 20 человек.
Отвечая на вопрос, перерастут ли нападения на танкеры в полноценное пиратство, Камкин был категоричен. "Пиратство уже началось, — заявил эксперт. — Я уверен, что катера запускались при прямом участии англичан. Вы же знаете, что в Одессе находится центр командования и управления морскими беспилотниками".
По его словам, такие инциденты будут продолжаться. "Случаев пиратства будет еще больше, если, конечно, из Вашингтона Зеленскому не прилетит по шапке так, что нужно будет полностью заменять украинское руководство", — пояснил политолог.
При этом Камкин раскрыл мотивацию разных сторон. "В интересах британцев – максимальная эскалация конфликта. В интересах киевского режима – не просто остаться у власти, но и с деньгами. В интересах США – максимальные экономические преференции получить. Поэтому подобные инциденты будут повторяться", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью: "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров и ситуации на Украине: "Из героя в утопленники. Александр Сосновский о будущем Зеленского и вариантах окончания войны на Украине".
Лента новостейМолния