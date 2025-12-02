https://ukraina.ru/20251202/zelenskiy-mozhet-ostatsya-v-irlandii-iz-za-rassledovaniya-nabu--analitik-1072507162.html
Зеленский может остаться в Ирландии из-за расследования НАБУ — аналитик
Зеленский может остаться в Ирландии из-за расследования НАБУ — аналитик - 02.12.2025 Украина.ру
Зеленский может остаться в Ирландии из-за расследования НАБУ — аналитик
Владимир Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Таким мнением поделился в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович
2025-12-02T11:06
2025-12-02T11:06
2025-12-02T11:08
новости
украина
ирландия
россия
владимир зеленский
трамп и зеленский
андрей ермак
набу
верховная рада
офис президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/15/1071950407_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_9eaa458c46e9d24f21518c20dacf6ebd.jpg
"Есть немалая вероятность, что он никогда не вернется", — написал эксперт.Кошкович также допустил, что в Ирландии могут совершить провокацию против Зеленского с целью продолжения конфликта на Украине.В Дублин Зеленский прибыл вместе с супругой. Этот официальный визит в Ирландию стал для него первым.В прошлую пятницу депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. Сотрудники бюро после обысков обвинений никому не предъявили.Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, которое было принято.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
ирландия
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/15/1071950407_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_e327de401b10502127cf00a78fd1ff3c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ирландия, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, андрей ермак, набу, верховная рада, офис президента
Новости, Украина, Ирландия, Россия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Андрей Ермак, НАБУ, Верховная Рада, Офис президента
Зеленский может остаться в Ирландии из-за расследования НАБУ — аналитик
11:06 02.12.2025 (обновлено: 11:08 02.12.2025)
Владимир Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Таким мнением поделился в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович
"Есть немалая вероятность, что он никогда не вернется", — написал эксперт.
Кошкович также допустил, что в Ирландии могут совершить провокацию против Зеленского с целью продолжения конфликта на Украине.
В Дублин Зеленский прибыл вместе с супругой. Этот официальный визит в Ирландию стал для него первым.
В прошлую пятницу депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. Сотрудники бюро после обысков обвинений никому не предъявили.
Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, которое было принято.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.