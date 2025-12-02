Зеленский может остаться в Ирландии из-за расследования НАБУ — аналитик - 02.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251202/zelenskiy-mozhet-ostatsya-v-irlandii-iz-za-rassledovaniya-nabu--analitik-1072507162.html
Зеленский может остаться в Ирландии из-за расследования НАБУ — аналитик
Зеленский может остаться в Ирландии из-за расследования НАБУ — аналитик - 02.12.2025 Украина.ру
Зеленский может остаться в Ирландии из-за расследования НАБУ — аналитик
Владимир Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Таким мнением поделился в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович
2025-12-02T11:06
2025-12-02T11:08
новости
украина
ирландия
россия
владимир зеленский
трамп и зеленский
андрей ермак
набу
верховная рада
офис президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/15/1071950407_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_9eaa458c46e9d24f21518c20dacf6ebd.jpg
"Есть немалая вероятность, что он никогда не вернется", — написал эксперт.Кошкович также допустил, что в Ирландии могут совершить провокацию против Зеленского с целью продолжения конфликта на Украине.В Дублин Зеленский прибыл вместе с супругой. Этот официальный визит в Ирландию стал для него первым.В прошлую пятницу депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. Сотрудники бюро после обысков обвинений никому не предъявили.Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, которое было принято.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
ирландия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/15/1071950407_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_e327de401b10502127cf00a78fd1ff3c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ирландия, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, андрей ермак, набу, верховная рада, офис президента
Новости, Украина, Ирландия, Россия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Андрей Ермак, НАБУ, Верховная Рада, Офис президента

Зеленский может остаться в Ирландии из-за расследования НАБУ — аналитик

11:06 02.12.2025 (обновлено: 11:08 02.12.2025)
 
© APВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Таким мнением поделился в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович
"Есть немалая вероятность, что он никогда не вернется", — написал эксперт.
Кошкович также допустил, что в Ирландии могут совершить провокацию против Зеленского с целью продолжения конфликта на Украине.
В Дублин Зеленский прибыл вместе с супругой. Этот официальный визит в Ирландию стал для него первым.
В прошлую пятницу депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. Сотрудники бюро после обысков обвинений никому не предъявили.
Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, которое было принято.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаИрландияРоссияВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийАндрей ЕрмакНАБУВерховная РадаОфис президента
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40Британского наемника на Украине обвиняют в поставках оружия для убийств
12:371 декабря 2025 года, вечерний эфир
12:29Президент Польши против договорённостей с Россией
12:23Валерий Залужный: ядерное оружие для ядерного электората
12:12Дмитриев назвал сегодняшний день важным для мира. Главные новости к этому часу
12:05Песков рассказал о встрече Путина и Уиткоффа
12:00Почему мирные усилия встречают столько препятствий? Ордуханян о возвращении к реальной политике
11:53Франция по-прежнему ищет варианты прямого участия в конфликте на Украине - СВР
11:50Добру придется быть с кулаками. Украина и США о мире не договорились
11:42Подразделениями группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Доброполье и Зеленый Гай
11:25Военнослужащие ВС РФ эвакуировали мирных жителей из Волчанска
11:06Зеленский может остаться в Ирландии из-за расследования НАБУ — аналитик
11:01Мигранты или украинцы? О фильтрации в Шереметьево, угрозах для Зеленского и врагах России — Шеслер
10:56Добропольское направление: ВС РФ продвигаются с давлением на Новопавловку
10:42Атакован танкер Midvolga 2 по пути из России в Грузию
10:24Российские военные ударили по позициям ВСУ в Павловке
10:19Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 2 декабря
10:17"Непростая ситуация в регионе": Хинштейн доложил Путину о восстановлении и развитии Курской области
09:59RT выявил бенефициаров хищений на Украине
09:53Гуляйполе - это лишь промежуточная станция на пути "Восточного экспресса"
Лента новостейМолния