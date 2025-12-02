https://ukraina.ru/20251202/zelenskiy-mozhet-ostatsya-v-irlandii-iz-za-rassledovaniya-nabu--analitik-1072507162.html

Зеленский может остаться в Ирландии из-за расследования НАБУ — аналитик

Владимир Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Таким мнением поделился в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/15/1071950407_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_9eaa458c46e9d24f21518c20dacf6ebd.jpg

"Есть немалая вероятность, что он никогда не вернется", — написал эксперт.Кошкович также допустил, что в Ирландии могут совершить провокацию против Зеленского с целью продолжения конфликта на Украине.В Дублин Зеленский прибыл вместе с супругой. Этот официальный визит в Ирландию стал для него первым.В прошлую пятницу депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. Сотрудники бюро после обысков обвинений никому не предъявили.Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, которое было принято.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

