В Киев привезут Залужного. К какой роли готовят "железного генерала"

В Киев привезут Залужного. К какой роли готовят "железного генерала"

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся или вот-вот вернется на Украину. Действующий посол Украины в Великобритании опубликовал совместное фото с женой Еленой и подписал его: "Дома лучше всего".

Интересно, что эту нехитрую сентенцию железный генерал осознал на фоне коррупционного скандала, связанного с ближним окружением Зеленского, а до этого на родину Залужного не тянуло от слова "совсем".Выходит, что британские хозяева экс-главкома спешно решили перебросить его на Украину- почти как Ленина, тайно и в пломбированном вагоне. Да и цели у европейских подстрекателей столетиями не меняются: и Ульянов тогда, и Залужный cейчас, нужны для свержения "прогнившего строя" и разжигания революции.Так что возвращают дипломата домой как раз для того, чтобы Залужный принимал участие в элитных тайных переговорах с целью свалить или заменить) Владимира Зеленского. Возле его остывающего тельца уже суетятся и американские антикоррупционеры, и демы-соросята, и украинские олигархи, и политические оппоненты Владимира Александровича. Ну как же британцам не сунуть свой нос в эту смуту? Тем более, что Зеленский в последнее время совсем позабыл о "столетнем договоре" с Великобританий и пытается договариваться либо с лидерами ЕС, либо с трампистами. Вот тут Лондон и бросает на стол свой "залужный" козырь. Ведь попытки влиять на ситуацию из посольской резиденции ни к чему не привели.Напомним, что недавно бывший главком ВСУ призвал разместить на Украине ядерное оружие в качестве одной из возможных гарантий безопасности. А также выразил мнение, что лучше всего Украину защитит вступление в НАТО или размещение крупного союзного военного контингента, способного противостоять России. Таким образом, британцы явно пытались перебить мирный план Трампа, поскольку предложения Залужного перечеркивали основные пункты договора: нейтральный статус Украины, отказ от ядерки, запрет на внешнее силовое влияние. Но голос "железного генерала" из Лондона не был услышан, вероятно, поэтому его решили переместить поближе к центру принятия решений. А заодно и подкорректировать его внешнеполитическую линию. И вот уже Залужный вместо вступления в НАТО допускает, что Украина может заключить мирное соглашение с Россией, даже если не добьется в войне "полной победы"."Война не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой. Так было во Второй мировой, но это редкое исключение, потому что так почти никогда не бывало в человеческой истории. Подавляющее большинство войн завершается либо взаимным поражением, либо каждый уверен, что победил, либо другие варианты", - высказался сбежавший с поля боя генерал. Таким нехитрым образом он пытается заверить своих поклонников, что Украина уже выиграла.И хотя полноценная "перемога" наступит после распада российской империи - по версии британских кукловодов отставного главкома - сейчас все идет к долгосрочной, на годы, заморозке войны. Еще раз подчеркиваем: Залужный специально в разных вариациях проговаривает тезис о том, что вариант многолетней паузы в военных действиях - это самый распространенный в истории войн способ их завершения. Примеров он не привел, зато разлился мыслью по древу на тему, что мир даст шанс на политические изменения, на глубокие реформы, на полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан. Такой тип аргументации звучит по-политически выверенно и почти технократически. Это скорее язык гражданского руководителя, чем действующего военного командующего. И этот нюанс подогревает разговоры в Киеве о том, что Залужного могут готовить к роли в высшей исполнительной вертикали, вплоть до премьерского кресла."А вот я бы на месте Зеленского главой Офиса президента назначил Залужного. Представляете эффект? Правда, на месте Залужного я бы не согласился. Но я же не на месте Залужного. И тем более - не на месте Зеленского", - иронично прокомментировал ситуацию с возвращением экс-главкома в родные пенаты политолог Константин Бондаренко. И тем самым дал понять, что завезли бывшего главкома в Украину как раз с целью участия в перестройке управленческой архитектуры страны. Речь может идти как о подготовке к перераспределению власти, так и о формировании новой конфигурации влияния в преддверии возможных политических циклов.Пока что существует три основных сценария с участием "житомирского генерала с римским профилем".Первый: военный переворот. Ряд экспертов не исключают, что возвращение Залужного на Украину может быть связано с подготовкой и организацией силового переворота. И готовность Зеленского подписать "капитуляцию" (читай - мирный план США и России), cтанет отмашкой для ВСУ и националистических батальонов. "Герои" немедленно возвращаются с фронта в столицу и идут под здание Офиса президента с оружием и вопросом "за что мы 4 года воевали"? Кстати, в соцсетях уже разгоняют мнение неких военных, которые прямо угрожают Зеленскому силовым майданом, если он согласится на 28 пунктов Трампа. Это откровенное запугивание и шантаж Зеленского, который после "Миндичгейта" и увольнения Ермака оказался без привычной системы "защиты". А тут целый генерал прибыл и как бы намекает на расстрел.Второй вариант: Залужный- президент. Возвращение бывшего главкома с берегов туманного Альбиона можно расценивать и как прямую заявку на царство. Хотя сам железный генерал ни разу прямо не выказывал свои президентские амбиции, в западной прессе он достаточно жестко критиковал Зеленского за его провалы в военно-политическом руководстве страной и армией. Также он упрекал экс-комика в неверно выбранных приоритетах в период 2019-2022 годов и недооценку им вероятности военного конфликта с РФ. Ну и на всякий случай набросал свою мини-программу действий в случае прихода к власти: готовность к заключению перемирия ради спасения Украины от распада (на контрасте с Зеленским который противостоит мирному соглашению), возрождение экономики и возвращение украинцев домой. При этом не стоит забывать о том, что у Залужного достаточно приличные рейтинги: в него верит четверть Украины и в случае участия в выборах лондонский дипломат получит не менее 30% голосов - об этом говорят данные опроса Киевского Центра SOCIS."Политических взглядов Залужный видимо не имеет. Он принимал участие в совершении военных преступлений таких как использование ВСУ мирных жителей как живой щит в Мариуполе. Он также высказывал русофобские лозунги, - но это он так "сдавал экзамен на русофобию" реальным хозяевам Украины - Британии и США. Без такого экзамена хозяевам неоколониального украинского режима, никого не пускают в политику. Но своих взглядов у него нет. Куда волна понесёт- туда Залужный и поплывёт. Ультраоппортунист", - так характеризует Залужного политолог Сергей Марков*. Проще говоря, он дает понять, что бывший главком ВСУ - это пластилин, из которого можно слепить что угодно, от лидера вооруженного мятежа до цивильного кандидата в президенты.Вариант третий: переходной премьер. На фоне углубляющегося внутреннего кризиса обострилась борьба украинских элит за контроль над парламентским большинством и торги за место спикера ВР. Одновременно грамотно разыгрывается карта коррупционного скандала с целью продать украинцам идею о создании правительства народного доверия. И хотя лоббирует этот проект Петр Порошенко**, видя себя в кресле премьера, вряд ли оно ему достанется: Запад не ставит дважды на одну лошадь. А вот на Залужного ставку соросята вполне могут сделать. Так, лидер партии "Голос" Ярослав Железняк уже объявил, что Валерий Залужный был одним из тех, кто пострадал от своеволия экс-главы ОП Ермака и был выдавлен из военного руководства "за самостоятельность в принятии решений". Почему бы не восстановить справедливость и не вернуть "железного генерала" в обойму? Он будет технической фигурой, через которую британцы смогут контролировать и транзит власти, и финансовые ресурсы, и свое участие в проектах восстановления и контроля над оставшейся частью Украины. То есть, глобалисты хотят продвинуть своего премьера в исполнительную власть, а трампистам оставить президентский пост: на роль и.о. президента сейчас пробуется глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Его называют политиком, который лавирует между капельками: по инсайдерским данным, Арахамия и паспорт США имеет, и на ЦРУ работает, и у Москвы отторжения не вызывает. Даже президент Владимир Путин несколько раз давал понять, что Россия готова иметь дело с "директором парламента" (так за глаза называют Арахамию). Как пишет из СИЗО опальный депутат Дубинский, заслужить расположение Кремля лидеру фракции "СН" помогал Роман Абрамович.Очевидно, что и в РФ, и в США Арахамия понятен. А значит, легко предположить, что Москва и Вашингтон согласуют между собой транзит власти на Арахамию для подготовки выборов. Если это так, то одни получат своего премьера Залужного, другие - своего временного президента Арахамию. А Зеленский? Он сыграет свою последнюю роль в новогоднем корпоративе, когда под елочкой 31 декабря обратится к нации со словами "я сделал все что мог, я ухожу".*Признан в РФ иноагентом**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

