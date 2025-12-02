https://ukraina.ru/20251202/neprostaya-situatsiya-v-regione-khinshteyn-dolozhil-putinu-o-vosstanovlenii-i-razvitii-kurskoy-oblasti-1072501607.html

"Непростая ситуация в регионе": Хинштейн доложил Путину о восстановлении и развитии Курской области

"Непростая ситуация в регионе": Хинштейн доложил Путину о восстановлении и развитии Курской области - 02.12.2025 Украина.ру

"Непростая ситуация в регионе": Хинштейн доложил Путину о восстановлении и развитии Курской области

Вопросы комплексного восстановления и развития региона, а также меры по защите исторической памяти обсудили поздно вечером 1 декабря президент России Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба Кремля

2025-12-02T10:17

2025-12-02T10:17

2025-12-02T10:39

новости

курская область

хинштейн

владимир путин

россия

кремль

росгвардия

мчс

сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072498895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb290d3b6559d567154838a21d616944.jpg

Хинштейн доложил Путину о работе координационного совета по урегулированию проблемных вопросов граждан, вынужденно покинувших приграничные районы Курской области. Отдельное внимание было уделено вопросам комплексного восстановления и развития региона, а также мерам по защите исторической памяти."Непростая ситуация в регионе, но тем не менее очень надеюсь, что она меняется и меняется к лучшему", — сказал Хинштейн. Он рассказал главе государства о проводимой работе и о тех вопросах, которые требуют, в том числе, поддержки федерального центра.Власти региона, по словам Хинштейна, постарались максимально обеспечить прямую связь с людьми и прозрачность власти."Постоянные встречи с населением, с жителями: я объезжаю все районы без какой-либо премодерации, встречи проходят от 3 до 5,5 часов, [ведутся] интернет-трансляции заседаний правительства Курской области. Мы ввели обязанность для всех членов правительства, всех должностных лиц вести страницы в социальных сетях: не просто вести, а отвечать на вопросы людей", — рассказал губернатор.Он отметил важность создания координационного совета по урегулированию проблем жителей приграничья. В него вошли инициативные группы из числа жителей пострадавших приграничных районов."Все проблемные вопросы, прежде чем их вынести на обсуждение, конечно, обсуждаются вместе с людьми. И это главный принцип — обсуждение именно вместе с людьми", — отметил губернатор.Он также указал на беспрецедентный объём поддержки Курской области."Идут и очень активно, люди продолжают получать сертификаты на новое жильё взамен разрушенного. Выплаты установлены по Вашему решению — 65 тысяч рублей для тех, кто лишился своего имущества. Мы предусмотрели повторное право на сертификат для тех жителей приграничья, чьё новое жильё также оказалось разрушено, возможность использования сертификата на строительство дома хозяйственным способом и создали службу социальных риелторов", — рассказал губернатор.Ключевая задача восстановления региона, по мнению губернатора, — это разминирование территории. Такая работа активно проводится."Беспрецедентная по масштабу группировка развёрнута. В её состав входят инженерные войска, Росгвардия, МЧС и инженерные формирования вооружённых сил КНДР, — сообщил губернатор. — На сегодняшний день очищено от взрывоопасных предметов 92 населённых пункта; за этот период обезврежено почти 270 тысяч взрывоопасных предметов".С января комиссии по оценке разрушенных домовладений начали выезжать в приграничные районы. Начата строительно-техническая экспертиза соцобъектов и многоквартирных домов, а также строительство жилья для переселенцев области."Очень важно в этой работе не только восстановить то, что было разрушено врагом, но и обеспечить условия для социально-экономического развития региона, в том числе прорывного, создать конкурентные преимущества, потому что понимаем: сегодня находимся в непростой ситуации", — подчеркнул губернатор.Он попросил президента поддержать создание свободной экономической зоны в Курской области. Там уже предварительно определили три района, где есть достаточное число инвесторов."Очень важно, чтобы все предприятия, которые пострадали в результате действий врага, получили соответствующие меры поддержки", — сказал губернатор, указывая на приоритетность поддержки сельского хозяйства региона.Курская область также проводит работу по защите исторической памяти. Хинштейн рассказал, что сделано в этом направлении."Наша цель и задача — увековечить память наших героев. В Курской области появятся памятники и мемориалы, в том числе объединённый мемориал жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века. Во время Вашего приезда в Курск я докладывал об этом замысле. Вместе с Российским военно-историческим обществом мы приступаем к этой работе. У нас есть захоронения, где рядом лежат жертвы фашистов времён Великой Отечественной войны и мирные жители, ставшие жертвами нацизма сегодняшнего дня", — заявил губернатор.Путин и Хинштейн также обстоятельно обсудили вопросы культуры и соответствующие мероприятия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

курская область

россия

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, хинштейн, владимир путин, россия, кремль, росгвардия, мчс, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, кто, мирные жители, переселенцы, разминирование, восстановление, сельское хозяйство, апк, инвестиции, украинский неонацизм, фашисты, великая отечественная война, социальная политика, социальное государство, социальная инфраструктура