Бей чужих, чтобы свои не боялись. "Российская военная угроза" или украинская "гибридная война"?

1 декабря в интервью Financial Times председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что в ответ на "гибридную войну" со стороны России НАТО, в порядке обороны может нанести "превентивный удар". Вероятно, он кого-то этим удивил, но не нас

Мы просто знаем немножко историю и в курсе, что это обычный зачин европейских войн против России – якобы страшная угроза, которая от нас исходит. Ну там медведи, водка, балалайки... Зима и Сибирь.Вот, например, Наполеон Бонапарт в речи, обращённой к солдатам "Великой армии" 22 июня 1812 года, вообще-то говорил о том, что это война за освобождение Польши (т.е., адресовано это было скорее бойцам корпуса Понятовского, потому что саксонским кирасирам и итальянским карабинерам судьбы Польши вряд ли были интересны), но с намёком на "гибридную войну" со стороны России:"Воины! Сейчас начинается Вторая Польская война. Первая завершилась при Тильзите и Фридланде. Российская империя предоставила нам выбор: позор или войну. Мы готовы идти только вперёд, перейти Неман и внести войну прямо в её сердце.Вторая Польская война настолько же прославит нашу страну, насколько и первая. Мир, который мы сможем заключить, станет прочным. За счёт этого мы избавимся от 50-летнего неуместного влияния Российской империи на дела Европы".Кстати говоря, Наполеон впопыхах даже войну забыл объявить. А может счёл, что "50-летнее неуместное влияние Российской империи" само по себе является объявлением войны, а значит ему ничего объявлять не нужно – Россия уже всё сделала сама.Зеленский и его европейские союзники кажется могли бы цитировать Наполеона. Тем более, что у бывшего украинского президента и опыт соответствующий есть – Наполеона он играл в кино… Только в сценарии не было того, что Наполеон начал войну, а получил позор. Историю же в школе Зеленский прогуливал.Несколько более понятная, но не менее своеобразная ситуация сложилась в июле 1914 года.28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Россия, связанная с Сербией договором, начала мобилизацию. Изначально предполагалось объявить частичную мобилизацию – специально против Австро-Венгрии. Но, разобравшись в деле, правительство решило объявить всеобщую: во-первых, у России не было специальной армии для войны с Австро-Венгрией; во-вторых, в случае, если бы пришлось проводить всеобщую мобилизацию, то обязательно возник бы бардак…Германия, естественным образом, восприняла мобилизацию против Австро-Венгрии как угрозу для себя (что, в общем-то можно понять, пусть и с трудом) и выдвинула России ультиматум – прекратить мобилизацию.Впопыхах российской стороне были предъявлены две ноты. Одна –если Россия не прекратит мобилизацию. В таком случае Германия ей объявляла войну. Вторая – если мобилизация будет прекращена. В таком случае Германия… тоже объявляет России войну, потому что Австро-Венгрия её союзник. Что надо было делать России, чтобы Германия войну не объявила, осталось покрыто мраком неизвестной тайны.1 августа Германия таки объявила войну России и этот день считается днём начала Первой Мировой войны. А если бы Германия войну не объявила, Россия могла бы в неё не вступить - Николай II (а пуще того - старец Григорий Распутин) был сторонником государственного пацифизма. Возможность эта чисто умозрительная, особенно - учитывая обязательства России перед Францией, но не строго нулевая.Гитлер тоже не был оригинален – он повторил Наполеона, но без излишнего пафоса:"Ввиду невыносимой угрозы, возникшей на восточной границе Германии в результате массового сосредоточения и подготовки всех вооружённых сил Красной армии, правительство Германии считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры".Сосредоточение Красной армии началось в ответ на сосредоточение вермахта и со стратегическим развёртыванием мы опоздали, что предопределило поражения первого периода войны. Странно, что Гитлер не вспомнил о подрывном влиянии Коминтерна, хотя тут можно было что-то придумать.И да – Гитлер забыл объявить войну. Ну некогда великим людям, примеряющим мировую корону, объявлять войну какой-то России…Так или иначе, у Драгоне были великие предшественники. Только кончили они все плохо, но кто старое помянет… Нынешние европейцы ведь умнее, чем Наполеон и Гитлер. У них всё будет по-другому. Во всяком случае, так говорят все герои "цветных революций" перед тем, как стать их жертвами…Нас, правда, в этой ситуации другое привлекло – а что именно понимается под "гибридной войной", которую якобы ведёт против Европы Россия?В общем случае, под "гибридной войной" следует понимать существование России само по себе. Она вообще ужасно раздражает европейцев буквально с тех времён, когда они узнали о её существовании.В частном же случае речь идёт о совершенно прозрачных диверсиях и провокациях Украины.Ну, допустим к версии о подрыве "Северного потока" украинскими диверсантами мы относимся скептически, но она общепринятая. Считается, что организатором диверсии был главком Валерий Залужный, который не мог действовать самостоятельно – не согласовав с президентом. Немцы арестовали одного исполнителя, получили другого от Италии, но продолжают поставлять вооружения Украине. Получается – против себя.Провокации с беспилотниками и подрывом железной дороги в Польше – скорее всего плод совместной работы спецслужб двух стран. Остальные европейцы ничего сказать не могут, потому что поляки во всём обвиняют Россию (хотя по поводу железной дороги получилось ну очень топорно). Кстати, ряд других диверсий в Европе (например – попытка подрыва отделения "Новой почты" в Румынии) тоже осуществлялись гражданами Украины и логично было бы искать хвосты украинских спецслужб. Но их не ищут.Но в других случаях украинская сторона берёт вину на себя – удары по "Дружбе" и КТК (объекты находятся на территории России, но заключают европейский и даже американский интерес), атаки против гражданских судов в территориальных водах Турции…В лучшем случае слышны очень обтекаемые протесты и озабоченности. Настоящий мастер-класс показал Реджеп Эрдоган, который обвинил "расширение войны", не указав сторону, которая открыто призналась, что это она хозяйничает на турецкой территории.Мы всё ждём, когда у Украины от безнаказанности количество перейдёт в качество и начнут диверсии уже против европейских предприятий (на том основании, что они пользуются или когда-нибудь пользовались чем-то российским). А там недалеко до терактов против неугодных Украине политиков… Примерно по той же схеме, как было с Аль-Каидой* – сначала США её поддерживали (поскольку она помогала афганским моджахедам), а потом воевали с афганскими моджахедами, потому что они поддерживают "Аль-Каиду"*… Гениальная стратегия, всегда дающая немного предсказуемый результат.Т.е., в конечном итоге "гибридную войну" против Европы ведёт сама же Европа руками украинцев и поляков (невероятно, но даже эстонцы оказались более адекватными, предупредив Украину о нежелательности диверсий вблизи эстонских вод), но виновата в этом – Россия! И, разумеется, вопрос о превентивном ударе по Украине в повестке дня не стоит…* Запрещённая в России террористическая организация.О войне США в Афганистане можно прочитать в статье Дмитрия Ковалевича "Афганский синдром. Бегство армии США или передача власти "Талибану"*?"* С 17 апреля 2025 года "Талибан" не считается в России террористической организацией.

