ВС РФ ударили по Одесской и Днепропетровской областям
07:21 01.12.2025 (обновлено: 08:36 01.12.2025)
Российские военные минувшей ночью ударили по целям в Одесской области, передает 1 декабря телеграм-канал Украина.ру
"Звуки прилёта в Овидиополе Одесской области. <...>Множество ударов нанесено по населенному пункту Овидиополь Одесской области", - говорится в постах канала.
Там также отмечается, что россияне ударили по целям Вооруженных сил Украины в Павлограде (Днепропетровская область).
Ранее мы писали о других успехах ВС РФ. Так, накануне российские подразделения активизировали наступление на Северском направлении, ведя бои в центральной части Северска и усиливая давление на логистические узлы в Звановке и Свято-Покровском.
