ВС РФ ударили по Одесской и Днепропетровской областям

Российские военные минувшей ночью ударили по целям в Одесской области, передает 1 декабря телеграм-канал Украина.ру

"Звуки прилёта в Овидиополе Одесской области. <...>Множество ударов нанесено по населенному пункту Овидиополь Одесской области", - говорится в постах канала.Там также отмечается, что россияне ударили по целям Вооруженных сил Украины в Павлограде (Днепропетровская область).Ранее мы писали о других успехах ВС РФ. Так, накануне российские подразделения активизировали наступление на Северском направлении, ведя бои в центральной части Северска и усиливая давление на логистические узлы в Звановке и Свято-Покровском.Подробнее - в материале ВС РФ усиливают наступление под Северском на сайте Украина.ру.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

