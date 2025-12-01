Сотни малых городов России исчезнут - ВЦИОМ рассказал, почему - 01.12.2025 Украина.ру
Сотни малых городов России исчезнут - ВЦИОМ рассказал, почему
Российским малым городам и моногородам грозит исчезновение. Об этом говорится в докладе ВЦИОМ, сообщают российские информагентства
"Сотни малых и моногородов России со временем могут исчезнуть с карты России из-за активного оттока населения",- сказано в докладе ВЦИОМ.По данным социологов, молодые люди уезжают из таких населённых пунктов. Старшее поколение там убывает, а новые жители не приезжают. В итоге общее число домохозяйств из года в год сокращается. "Эффект убывающих городов нельзя объяснить одной причиной - например, стремлением найти лучшую работу и построить карьеру в большом городе", - отметили авторы доклада.Доходы важны, но не являются самой важной причиной, по которой люди покидают такие города. Их также интересует развитость инфраструктуры, ограниченные карьерные и образовательные возможности, а также "отсутствие смыслов, которые позволяют увидеть картину лучшего будущего". Авторы доклада отметили также, что молодежь ощущает ограниченность своих перспектив в таких населённых пунктах. "Надежды россиян на лучшее будущее своего города обращены, прежде всего, к государственным институтам. Подавляющее большинство опрошенных связывают комфорт проживания в своем населенном пункте с работой органов власти - местных (52%), региональных (37%) или федеральных (31%)", - выяснили социологи.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Сотни малых и моногородов России со временем могут исчезнуть с карты России из-за активного оттока населения",- сказано в докладе ВЦИОМ.
По данным социологов, молодые люди уезжают из таких населённых пунктов. Старшее поколение там убывает, а новые жители не приезжают. В итоге общее число домохозяйств из года в год сокращается.
"Эффект убывающих городов нельзя объяснить одной причиной - например, стремлением найти лучшую работу и построить карьеру в большом городе", - отметили авторы доклада.
Доходы важны, но не являются самой важной причиной, по которой люди покидают такие города. Их также интересует развитость инфраструктуры, ограниченные карьерные и образовательные возможности, а также "отсутствие смыслов, которые позволяют увидеть картину лучшего будущего". Авторы доклада отметили также, что молодежь ощущает ограниченность своих перспектив в таких населённых пунктах.
"Надежды россиян на лучшее будущее своего города обращены, прежде всего, к государственным институтам. Подавляющее большинство опрошенных связывают комфорт проживания в своем населенном пункте с работой органов власти - местных (52%), региональных (37%) или федеральных (31%)", - выяснили социологи.
