https://ukraina.ru/20251201/radi-materinskoy-lyubvi-my-vernmsya-otkuda-ugodno-boytsy-svo-pozdravlyayut-s-prazdnikom-1072467929.html
"Ради материнской любви мы вернёмся откуда угодно": бойцы СВО поздравляют с праздником
"Ради материнской любви мы вернёмся откуда угодно": бойцы СВО поздравляют с праздником - 01.12.2025 Украина.ру
"Ради материнской любви мы вернёмся откуда угодно": бойцы СВО поздравляют с праздником
Бойцы пошли воевать на СВО, чтобы защитить тех, кто им дорог: каждый день они рискуют своими жизнями не ради денег или боевых наград, а чтобы обезопасить себя и Украина.ру, 01.12.2025
2025-12-01T15:57
2025-12-01T15:57
2025-12-01T16:49
видео
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
поздравление
спецоперация
боец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072467680_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_268696fa33699b28e1062ba5ab324360.png
Бойцы пошли воевать на СВО, чтобы защитить тех, кто им дорог: каждый день они рискуют своими жизнями не ради денег или боевых наград, а чтобы обезопасить себя и самых близких. Кадры с передовой, которые передали нам воины — самое яркое тому доказательство. На них бойцы поздравляют с праздником своих мам.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072467680_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_624339928dbc6d26099ec80bf37fa695.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, поздравление, спецоперация, боец, видео
Видео, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, поздравление, Спецоперация, боец