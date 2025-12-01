https://ukraina.ru/20251201/radi-materinskoy-lyubvi-my-vernmsya-otkuda-ugodno-boytsy-svo-pozdravlyayut-s-prazdnikom-1072467929.html

"Ради материнской любви мы вернёмся откуда угодно": бойцы СВО поздравляют с праздником

Бойцы пошли воевать на СВО, чтобы защитить тех, кто им дорог: каждый день они рискуют своими жизнями не ради денег или боевых наград, а чтобы обезопасить себя и Украина.ру, 01.12.2025

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072467680_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_268696fa33699b28e1062ba5ab324360.png

Бойцы пошли воевать на СВО, чтобы защитить тех, кто им дорог: каждый день они рискуют своими жизнями не ради денег или боевых наград, а чтобы обезопасить себя и самых близких. Кадры с передовой, которые передали нам воины — самое яркое тому доказательство. На них бойцы поздравляют с праздником своих мам.

