Как Горбачёв ради встречи с папой Римским легализовал украинских униатов

Как Горбачёв ради встречи с папой Римским легализовал украинских униатов

1 декабря 1989 года лидер коммунистического СССР Михаил Горбачёв встретился с папой Римским Иоанном Павлом II, одним из главных борцов с коммунизмом в мире. Но генсек Компартии оказался союзником понтифика

история

история украины

Отношения России с Ватиканом всегда были непростыми. Истоки этого лежат ещё в расколе между Римом и Константинополем в 1054 году: ведь Русь, приняв христианство из Византии, осталась под влиянием Восточной христианской, или же православной церкви. Западная же христианская церковь, подчёркнуто именуя себя католической (от греч. καθολικός – вселенский), пыталась разными способами уничтожить православие, главным центром которого после турецкой оккупации Константинополя стала Москва.На протяжении столетий Ватикан занимался прозелитизмом (обращением в католицизм) на землях Западной Руси, отошедших к Литве и Польше. Поскольку искоренить православие там так и не удалось, была придумана униатская (греко-католическая) церковь, сохранившая византийский обряд, однако принявшая католические догматы и главенство папы Римского.После разделов Польши численность католиков и униатов в Российской империи значительно увеличилась. Россия пыталась учитывать интересы своих новых подданных: Николай I первым (и, как оказалось, единственным) из российских императоров встретился, в декабре 1845 года, с папой Григорием XVI. Итогом встречи стал конкордат (соглашение), подписанный 3 августа 1847 года. Но в результате польского восстания 1863-64 годов, которое поддержало местное католическое духовенство, Россия отказалась от конкордата и разорвала дипломатические отношения с Ватиканом.В 1880-е годы было подписано новое соглашение, в котором были повторены некоторые пункты конкордата 1847 года (например, право папы Римского поставлять епископов). Советская Россия, позже СССР, дипломатических контактов с Ватиканом не поддерживали. Да и сложно было бы их представить после энциклики папы Пия XI против коммунистического учения (1937) или ликвидации греко-католической церкви в СССР (1946).Ситуация изменилась во времена хрущёвской оттепели, совпавшей с понтификатом Иоанна XXIII (1958-63 годы). 25 ноября 1961 года папа получил поздравление с 80-летием от первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. В марте 1963 года Иоанн XXIII принял дочь Хрущева Раду и её мужа Алексея Аджубея, редактора газеты "Известия". Также Иоанн XXIII и Никита Хрущёв обменялись письмами.Тесные контакты между Ватиканом и Москвой продолжились и во времена Леонида Брежнева. 30 января 1967 года в Ватикан с официальным визитом впервые прибыл формальный глава советского государства – председатель президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный. А глава МИД Андрей Громыко несколько раз встречался с папами римскими Павлом VI и Иоанном Павлом II. Встречи с последним выглядели довольно странно, ведь момента своего избрания в 1979 году Иоанн Павел II (этнический поляк Кароль Войтыла) стал одним из лидеров мирового антикоммунистического движения.Председатель КГБ СССР Юрий Андропов информировал Политбюро ЦК КПСС, что избрание первого в истории папы-поляка принято под давлением его соплеменника Збигнева Бжезинского и представляет реальную угрозу для всего Варшавского договора. А в июне 1982 года Ватикан посетил президент США Рональд Рейган, которого Иоанн Павел II лично благословил на начало "крестового похода" против СССР.Сам понтифик весьма эффективно расшатывал зону влияния СССР в Восточной Европе, в первую очередь свою родную Польшу. Именно он благословил создание антикоммунистического профсоюза "Солидарность" в этой стране, а его лидера Леха Валенсу называл "посланным Богом". В свою очередь, Валенса позже признал: "без него коммунизм бы не кончился или, по крайней мере, это произошло бы намного позднее и с большей кровью".Последняя встреча Громыко с папой состоялась 27 февраля 1985 года – за две недели до того, как генеральным секретарём ЦК КПСС стал Михаил Горбачёв."Новое мышление", кроме сближения СССР с Западом, предполагало деидеологизацию международных отношений, отказ от концепции классовой борьбы и приоритет общечеловеческих интересов. Во внутренней политике речь шла об отмене идеологического диктата в области культуры и религии.Накануне 1000-летия крещения Руси, которое Русская православная церковь готовилась масштабно отметить в 1988 году, Михаил Горбачёв пригласил к себе Патриарха РПЦ Пимена. По словам бывшего помощника Горбачёва, Анатолия Черняева, разговор прошёл примерно так:"У нас светское государство. То, что положено кесарю, – кесарево. Пожалуйста, в эти дела не лезьте. А то, что Богово, – пожалуйста, занимайтесь всем этим. Я постараюсь, чтобы РПЦ получила какую-то компенсацию за то, чего вас лишили после 1917 года. Во всяком случае, вы получаете полную свободу для религиозной деятельности в светском государстве".В июне 1988 года, Горбачёв демонстративно принял прибывшего в Москву Государственного секретаря Святого престола, кардинала Агостино Казаролли. Кардинал потребовал легализации Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).Общины УГКЦ к тому времени как грибы стали появляться во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях на основе подпольной сети клириков, поддерживаемой Ватиканом с 1946 года. Взамен на легализацию УГКЦ и возвращение ей храмов (которые греко-католики к тому времени стали захватывать сами) Иоанн Павел II обещал урегулировать проблему несовпадения границ католических епархий с государственными границами Польши и СССР (несмотря на подписанные в 1975 году Хельсинские соглашения, она так и не была урегулирована).С 1989 года иерархи нелегальной УГКЦ начали кампанию публичного давления на власти СССР с требованием признать их церковь. В мае 1989-го сотни греко-католиков во главе со священниками и епископами начали голодовку перед местом проведения Съезда народных депутатов. Сменяющие друг друга группы проводили голодовку в течение четырёх месяцев. Она сопровождалась публичными молитвами и агитацией украинских делегатов Съезда народных депутатов СССР. Легализация УГКЦ стала одним из главных требований демонстрации 17 сентября 1989 года во Львове, в которой приняли участие более 100 тысяч человек.19 октября 1989 года в Москву прибыл секретарь Ватикана по международным отношениям, архиепископ Анджело Содано. На протяжении трёх дней он встретился с Горбачёвым, а также с министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и председателем Совета по делам религий Юрием Христорадновым. Ватикан получил заверения, что новый советский закон о свободе совести и религиозных организациях легализует УГКЦ.Позиция РПЦ была весьма жёсткой: фактическая ликвидация общин УГКЦ путём присоединения к Православной церкви тех униатов, которые ставили восточный обряд выше католической догмы, и к Римско-Католической церкви – тех, кто больше склонялся к католицизму. РПЦ согласилась только на то, что греко-католики имеют право на легальное вероисповедание. Другие нерешенные проблемы надлежало оставить для будущих переговоров между Ватиканом и РПЦ.Визит Михаила Горбачёва в Ватикан был запланирован накануне советско-американского саммита на Мальте (2-3 декабря 1989 года), где советский лидер после череды "бархатных революций" в Восточной Европе готовился окончательно отказаться от "Ялтинского мироустройства".Несмотря на отсутствие дипломатических отношений визит Горбачёва в Ватикан 1 декабря 1989 года получил статус официального, а его разговор с Иоанном Павлом II продлился почти два часа. Когда после неё открылась дверь папского кабинета, Горбачев сказал жене: "Раиса, познакомься, это одна из самых влиятельных личностей, которые есть на планете Земля".Было достигнуто соглашение об установлении дипломатических отношений между СССР и Ватиканом, сам же Иоанн Павел II принял приглашение Горбачева посетить Советский Союз. Папа Римский снова выразил стремление к возможности свободного вероисповедания для римо- и греко-католиков в СССР, а Горбачёв заверил визави, что будущий закон о свободе совести даст всем религиозную свободу.Хотя на встрече советский лидер заявил, что открытая легализация униатской церкви вызовет религиозное беспокойство на Западной Украине и приведёт к конфликту с РПЦ, и отказался взять формальную ответственность за решение проблемы УГКЦ, однако фактическая легализация этой церкви в СССР произошла именно после встречи Иоанна Павла II и Горбачёва. 1 декабря 1989 советское пресс-агентство "Новости" и СМИ на Западной Украине кратко изложили "Декларацию Совета по делам религий, направленную в Совет Министров УССР", датированную 20 ноября. Львовская пресса назвала этот документ фактическим признанием прав УГКЦ.Формально в "Декларации" лишь утверждалось, что греко-католики "могут пользоваться всеми правами, предусмотренными законом о регистрации обществ в СССР, при условии неукоснительного соблюдения Конституции СССР и законодательства в сфере верований", а все культовые сооружения, самовольно захваченные верующими УГКЦ, должны быть возвращены местным властям. Однако именно с этого дня при попустительстве (а то и прямой поддержке) этих властей начался массовый захват храмов греко-католиками – сначала во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской, а потом и в других областях Западной Украины.Второй раз Иоанн Павел II принял Михаила Горбачёва в Ватикане 18 ноября 1990 года, уже после установления дипломатических отношений между СССР и Святым престолом (состоялось 15 марта 1990-го). К тому времени УГКЦ была уже легализирована по новому закону УССР "О свободе совести и религиозных объединениях", во Львовской области было зарегистрировано 1040 греко-католических приходов, в Ивано-Франковской – 375, в Тернопольской – 392, в Закарпатской – 129 (большинство – в отобранных у православных храмах). Но папа Римский знал об этом и без президента СССР, которому оставалось чуть больше года у власти.

