Чем Украина заплатит за начало переговоров с Россией и какую операцию готовят наши морпехи — Рожин

Чем Украина заплатит за начало переговоров с Россией и какую операцию готовят наши морпехи — Рожин - 01.12.2025 Украина.ру

Чем Украина заплатит за начало переговоров с Россией и какую операцию готовят наши морпехи — Рожин

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру оценил ситуацию на фронте, рассказал о новых разработках ВПК России и... Украина.ру, 01.12.2025

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру оценил ситуацию на фронте, рассказал о новых разработках ВПК России и прокомментировал переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта: 00:44 - О продвижении ВС России и проблемах ВСУ; 03:15 - Какие города Украина может потерять за эту зиму? 04:45 - О наземных роботизированных комплексах: в чём их преимущество? 14:41 - Об испытаниях нового тяжёлого дрона, который изобрели в России и ракетном комплексе "Искандер"; 20:45 - О тактике ВС России во время ударов по Украине; 23:23 - О роли морской пехоты на СВО и потребностях этого рода войск; 27:55- Переговоры по Украине и действия России в процессе урегулирования конфликта. ТГ-канал Бориса Рожина: https://t.me/boris_rozhin Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

