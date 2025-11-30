https://ukraina.ru/20251130/zolotaya-tsep-mrachnyy-garri-potter-na-kinostudii-dovzhenko-1072416742.html

"Золотая цепь": мрачный "Гарри Поттер" на киностудии Довженко

30 ноября 1987 года на советские киноэкраны вышел фильм, который довольно резко выделяется из общей массы кинокартин советского кинематографа своей мрачностью и беспросветностью. И это при том, что снят он по довольно светлому роману главного крымского романтика прошлого века Александра Грина "Золотая цепь"

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1e/1072416617_0:0:707:397_1920x0_80_0_0_c21242d637e3e68a8aa33b570742a415.jpg

В конце 1985 года Творческое объединение "Радуга", работавшее при Киевской киностудии им. Довженко, получило заказ на экранизацию романа. Писать по его мотивам сценарий взялся главный редактор Киевской киностудии Владимир Владимирович Сосюра – сын бывшего петлюровца и советского поэта Владимира Николаевича Сосюры. Участвовал в написании и режиссёр Александр Муратов, которому доверили снимать будущий фильм. Личности данного персонажа стоит уделить отдельное внимание.Этот харьковчанин в наше время больше известен тем, что когда-то был мужем Киры Муратовой и дал ей свою фамилию, а также тем, что с началом СВО отличился редкостной русофобией. Однако на то время это был довольно крепкий режиссёр, в "копилке" которого имелось 15 фильмов, два из которых он снял совместно со своей бывшей женой. Очень популярные телесериалы "Старая крепость" (1973) и "Гонки по вертикали" (1982), он, правда, снимал, когда они уже развелись.Зимой 1994-95 годов он находился в Чечне, куда его пригласили снять художественный фильм о депортации чеченцев советскими властями. Он сам предложил боевикам свои услуги по пропагандистской работе:"Я снимал (главным образом для заграницы) видеоролики о зверствах российских солдат. Клянусь, там не было ни одного слова неправды, хотя это, конечно, были инсценировки. Нельзя же заранее угадать, где случится очередное несчастье. Мы восстанавливали страшные события по горячим следам".Муратов фактически возглавлял пропагандистскую службу Шамиля Басаева, правда, недолго. Рассечение осколком мины на его животе загноилось, и он через Ростов выехал на Украину.Позже в своих интервью режиссёр признался, что в подростковом возрасте работал на ОУН-УПА*. Со своим товарищем они нашли в Харькове подземный склад немецких медикаментов, начали ими приторговывать. Какой-то бандеровец в октябре 1950-го подошёл к ним на рынке и сказал, что если они довезут свой товар до Львова, то выручат в разы больше. Муратов несколько раз съездил во Львов, потом в Станислав, будущий Ивано-Франковск. Потом его попросили доставить медикаменты прямо в схрон, и таким образом он стал у бандеровцев связным. Был знаком с последним главнокомандующим ОУН-УПА* Василием Куком, писал националистические вирши, один из которых переложил на музыку и назвал "Марш УПА"*.Отец молодого бандеровца – рабочий-поэт, лауреат Сталинской премии – "увлечение" сына не одобрил, но КГБ не сдал. Наоборот, он научил его некоторым приобретённым в немецком концлагере навыкам конспирации. Дед режиссёра во времена Гражданской войны был боротьбистом – так называли украинских эсеров. После её окончания он вступил в партию большевиков, был дружен с заместителя председателя СНК УССР Николаем Скрыпиником, и, когда тот застрелился, тоже покончил жизнь самоубийством. Отцу после этого пришлось отказаться от получения высшего образования и идти на завод. Но все эти подробности биографии Муратова всплыли лет через 30 после съёмок "Золотой цепи". А тогда он просто делал своё дело.Сценаристы переиначили всю концепцию романа Грина. Если у писателя плохими были только три мошенника: Томсон, Галуэй и "подсунутая" ими миллионеру Гануверу возлюбленная Дигэ, их соучастница, то в фильме присвоить его золотую цепь хотят практически все его гости. У Грина же в книге друзья миллионера абсолютно бескорыстно с помощью подростка Санди находят и привозят к Гануверу его возлюбленную Молли, которая скрылась от него когда-то, и теперь они воссоединяются. Светлый роман в Киеве превратили в мрачную притчу о том, что деньги не могут принести человеку настоящего счастья – он становится их рабом, окружённым завистниками и мошенниками.На главную роль Санди Прюэля сразу без проб утвердили Владислава Галкина, хорошо известного зрителю по роли Гекельберри Финна в картине Станислава Говорухина "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1982) и ещё целому ряду менее известных ролей.На творческом объединении "Радуга", где готовились снимать "Золотую цепь", Влада хорошо знали. Буквально за два года до этого он снимался там же в блокбастере (32,5 млн. зрителей) "Груз без маркировки". В титрах, правда, он указан не как Галкин, а как Сухачёв-Галкин. Борис Галкин, который дал Владу свою фамилию – мегапопулярный актёр из советских боевиков "В зоне особого внимания" (1977) и "Ответный ход" (1981), был его приёмным отцом. В то время экранное имя Влада ещё не устоялось, вот он и появлялся в титрах то так, то, как Владик Сухачёв, то, как Славик Галкин.В детстве его прозвали "Килькой", потому что он не вылезал из воды, поэтому одним из главных критериев его "райдера" было наличие неподалёку от места съёмки водоёма. Он мог не вылезать из воды часами, даже (он сам так говорил) сутками. Съёмки должны были проводиться в Крыму (имелось море) и в Киеве (Днепр), а потому условия ему полностью подходили. Тем более он был в восторге, что будут съёмки на паруснике, да ещё и в Крыму. Что ещё нужно настоящему мальчишке?На роль Эвереста Ганувера актёра нашли в Литве – владельца золотой цепи сыграл Валентинас Масальскис. В СССР было принято на роли немецких захватчиков и иностранцев приглашать прибалтов. Действие фильма происходило в выдуманной Грином стране Гринландии, а потому целый ряд ролей достался прибалтийским актёрам.Эпизодическую роль рыбака Сейка, который использовал цепь, не зная, что она золотая, для привязывания лодки, исполнил латыш Аргис Лацитис. Во многих советских фильмах он играл немецких офицеров и иностранцев. Одним из самых известных его персонажей к тому времени стал американский майор Джеки Хэссолт из снятого накануне и как раз шедшего во время съёмок "Золотой цепи" в кинотеатрах блокбастера "Одиночное плавание" (1985).Ещё одним из наиболее узнаваемых прибалтийских актёров в фильме является Юрис Стренга. Его фактурная внешность была востребована в советском и российском кинематографе, поэтому он сыграл почти 90 киноролей. Например, мерзкого епископа Герфорда в его исполнении из "Стрел Робин Гуда" (1975).Немало звёзд оказалось и среди актёров, приглашённых в Киев из Москвы. Например, Борис Химичев (Бриан де Буагильбер из "Баллады о доблестном рыцаре Айвенго") сыграл банкира-пройдоху Дюрока. Фактурный Владимир Головин, главарь банды "Барон" из "Холодного лета 53-го…" (1987) и гангстер Мик Нич (Микита Ничипорук) из "Дежа вю" (1989), свою "карьеру" экранного преступника начал как раз в "Золотой цепи", сыграв мошенника Галлуэя.Главаря банды, в которую он входит, изобразил в то время ещё совсем молодой, но уже обаятельный Владимир Симонов. В постсоветское время он стал звездой российских сериалов "Граница. Таёжный роман" (2000), "Остановка по требованию-2" (2001) и многих других.Возлюбленную миллионера Эвереста Ганувера, роковую красотку Дигэ, изобразила актриса Севастопольского драматического театра Светлана Ромашко. Она была не очень востребована нашим кинематографом, сыграла всего пять киноролей, но на Довженко её в то время хорошо знали. В 1983 году она сыграла в знаковом историческом фильме киностудии "Легенда о княгине Ольге" ключницу Малушу – наложницу князя Святослава и мать князя Владимира Крестителя. В "Золотой цепи" ближе к финалу картины выясняется, что её героиня на самом деле является любовницей преступника Томсона – авантюристкой Этель Мейер.Актёр киностудии Довженко Николай Алексеевич Шутько изобразил в фильме одного из слуг во дворце – Тома. Это он в самом начале ленты встречает в расщелине у моря шхуну, на которой прибывают Санди и два банкира. Шутько всегда играл роли второго плана, которые мало кто сегодня вспоминает.Но одна, ротного повара Петро Лисиченко из "Они сражались за Родину" (1975), сегодня особо востребована. В главной для его персонажа сцене на него "наезжает" герой Василия Макаровича Шукшина. Потом он не может сдержать чувств, узнав, что повар приготовил бойцам борщ и пришёл на передовую оборонять вместе с ними донскую переправу. Бойцы понимаю, что, скорее всего, никогда уже больше не увидятся – кто-нибудь из них да погибнет – и не могут сдержать слёз. Эта очень проникновенная сцена в нынешних событиях звучит особенно пронзительно, и сыграли в ней оба актёра просто гениально.Снимать "Золотую цепь" начали в апреле 1986 года в Киеве на киностудии им. Довженко недели за две до Чернобыльской катастрофы. Уникальный огромный павильон с подготовленными недешёвыми декорациями куда-либо переместить было невозможно, и потому работа продолжалась. Город почти опустел, никто ничего не понимал, а потому настроения в группе были, мягко говоря, тревожные.Несколько дней съёмочная группа работала на легендарном одесском 4-мачтовом барке "Товарищ". Этот красавец-парусник украинские власти в 00-е сгноили без должного ухода и продали немцам за сущие копейки. Но тогда, в середине 80-х главный герой фильма, мальчик Санди, видит его в своих снах и мечтах. Влад Галкин был просто в восторге – плавание на этом паруснике был вожделенной мечтой многих советских мальчишек, в том числе и Вашего покорного слуги. У Галкина она сбылась.Натурные съёмки проводились в восточной части Крыма, где и жил когда-то Александр Грин. В кадрах фильма мелькают берега Тихой бухты, мыс Хамелеон и мыс Капчик, вулкан Карадаг. При съёмках моделей шхуны и острова с дворцом, к которому она приближается, явно использовался бассейн Одесской киностудии. Кстати, концепция дворца, в котором комнаты и лестницы постоянно перемещаются, уж больно напоминают замок Хогвартс из "Гарри Поттера". Уж не "подрезала" ли идеи Грина автор "Поттерианы" Джоан Роулинг?Автору, к сожалению, не удалось выяснить, сколько зрителей собрал кинофильм "Золотая цепь" в кинотеатрах. Но он точно помнит, что он оставил в сердцах кинозрителей двоякое ощущение, от чего и не мог собрать большую кассу. Но вот то, что в силу свою неординарности, он, так или иначе, остался в памяти у многих, это можно утверждать однозначно.* Запрещённая в России террористическая организация.

2025

