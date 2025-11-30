https://ukraina.ru/20251130/bordel-evropy-angliyskiy-sodom-i-gey-barany-skandaly-nedeli-1072404266.html

"Бордель Европы", английский Содом и гей-бараны: скандалы недели

Европу сотрясают скандалы. И опять — на почве продвижения идей "нетрадиционной ориентации".Теперь пытаются законодательно закрепить "однополые" инициативы "сверху", на уровне ЕС, наплевав на мнение граждан суверенных государств

Польша: однополые идут!Однополые браки должна признавать теперь и Польша, и другие страны ЕС, в которых такие браки запрещены.Это решение суда ЕС.Подавляющее большинство населения Польши, католического государства, — против однополых союзов.Но решение суда ЕС теперь фактически отменяет законы страны.Поводом для этого решения как раз стало обращение двух поляков, которые поженились в Германии, но в Польше их брак не признали действительным.Кто ещё в Европе не признаёт однополые браки? Литва, Латвия, Румыния, Польша, Словакия. Но теперь такого права у них больше нет.А вот, допустим, религиозные традиции, христианство?Нет, у вас нет права на вашу религию. У вас есть право только "радоваться" мудрому руководству ЕС, которое ставит себя выше даже вашей религии.О каком суверенитете может идти речь?Дорогу однополым союзам!Словакия и Венгрия: "оставьте наших детей в покое!"Перед сложным выбором оказалась Словакия.В Братиславе внесли поправки в Конституцию. Закрепили норму: брак — это союз между мужчиной и женщиной.Теперь Евросоюз может лишить Словакию права голоса!Нидерланды предложили применить против Словакии самую строгую меру, по седьмой статье Договора о ЕС.Как эти словаки распоясались! Как они посмели подтвердить в Конституции то, что сказано в Библии?Словакию поддерживает премьер Венгрии Виктор Орбан. Он высказался радикально:— Мать — это женщина. Отец — это мужчина. Оставьте наших детей в покое. Дискуссия окончена.Но брюссельское лобби однополых союзов совершенно не намерено сдаваться.Сдаться придётся Словакии и Польше. Если только ЕС не развалится раньше.Германия: "бордель Европы"А в Германии пошли ещё дальше.Там теперь призывают к детской проституции.В Берлине вышла книга для детей, называется "Рози нужны деньги".В книге рассказывается о том, что "секс — бизнес" — это "безопасно и приносит удовольствие".Книга нацелена на аудиторию от 6 до 12 лет и написана от лица… шестилетней девочки.Книжка, конечно же, с картинками, для детей же! Картинки можно только представить, какие.Выпущена она правительством Берлина.Германия вообще уже превратилась в "бордель Европы". Так назвала свою страну депутат и председатель Бундестага Юлия Клёкнер.В 2002 году проституцию в Германии легализовали, и в стране количество "секс-работниц" выросло в геометрической прогрессии.Количество преступлений увеличилось тоже. К удивлению властей, которые считали, что теперь это будет "просто бизнес".В Германию, естественно, приехали массы "работниц" из Румынии, Венгрии, Польши и Украины.В проституцию активно стали вовлекать детей.Но что же теперь делать немцам? Отменять "либеральные законы"? Конечно же, нет.Поговорят в Бундестаге, как мол, нехорошо, мы превратились в бордель. И продолжат жить в борделе и дальше.А в Берлине пастор Лена Мюллер провела "поли-свадьбу", в ней участвовали четверо мужчин. Полиамория, понимать надо!Вот так теперь выглядит настоящее "немецкое порно"."Непросвещённые" поляки, венгры и словаки в ужасе. Но скоро их заставят, видимо, принимать и подтверждать и подобные союзы тоже.Сегодня — однополые, завтра — полиамория, послезавтра — браки родителей с детьми. И это не шутка.Это всё вполне соответствует планам руководства ЕС.Англия: "символ Содома и Гоморры"А в Англии премьер Кир Стармер прямо в своём выступлении в Палате общин, в Вестминстерском дворце, поздравил депутата парламента с помолвкой. Его избранник — некий мужчина."Вестминстерский дворец теперь — "символ Содома и Гоморры"", — написал британский блогер.Но если бы только это!Недавно Кир Стармер подписал закон, который разрешает браки между двоюродными братьями и сёстрами, а также между родителями и детьми.Один из депутатов обратился к Стармеру:— Понимаете ли вы, что вы делаете? Вы легализуете браки между братьями и сёстрами, родителями и детьми. Это несёт катастрофические риски для здоровья людей, которые невозможно определить до рождения ребёнка. Если эта практика будет продолжаться, английский народ исчезнет.— Я уже высказал свою позицию, — ответил Стармер.У Стармера самого — как минимум пара скандалов.Один — с украинскими беженцами, которые, видимо, оказывали ему интимные услуги и впоследствии из мести подожгли машину.И второй — с "лордом Али", депутатом английского парламента, открытым гомосексуалистом Вахидом Али, совершенно одиозной личностью, создателем "телевидения для идиотов", покупал Стармеру и его жене предметы роскоши, давал деньги на одежду, оплачивал их проживание в отелях.Скандал продолжается, но Стармер продолжает руководить Британией, а "лорд Али" — сверкать улыбкой в парламенте.Куда катится Европа?Зачем же всё это делается?Во-первых, членами однополых союзов гораздо проще управлять. Да они и сами будут благодарны партии и правительству, которое их поддержит.Да, "однополых" по-прежнему не очень много даже в Европе, они не стали там большинством. Но если посмотреть, кто управляет странами Запада, то "однополые" и "многополые" как раз и окажутся в большинстве.Во-вторых, элитам надо снизить рождаемость у своих наций, чтобы заменить их другими, кто будет рад даже низкому уровню жизни: мигранты заполняют европейские города.В-третьих, своему населению, особенно молодым, надо хорошо запутать мозг.Самое главное: ты должен внешне поддерживать то, что внутренне вызывает отвращение. Иначе если ты "не толерантный", тебе не видать ни хорошего образования, ни работы, ни зарплаты.Так воспитываются покорные массы молодых европейцев, которые повторяют, как попугаи: однополые — хорошо, детская проституция — хорошо.Стирается идентичность, принадлежность к традициям своего народа, религии.А там и нет никакого суверенитета у государств. Остаётся только карающая длань суда ЕС.Это уже не Европа, а "остров баранов", как в "Незнайке на Луне".Кстати, о баранах.Бараны-геиПроживают таковые бараны — все как один нетрадиционной ориентации! — на ферме в Германии. А из их шелковистой сугубо однополой шёрстки делают прекрасные вещи для ЛГБТ*-сообщества.Есть подозрение, что это — чисто маркетинговый ход. Потому что как эти бараны, извините, размножаются? Так что всё это — не более чем рекламный трюк.Но кто-то же должен защищать права баранов? На свободную жизнь и право создавать однополые семьи?Кто-то же должен начать борьбу за права немецких баранов?Или бери шире — за права европейских баранов!Вот так звал, зазывал Петро Порошенко* украинское население в Европу: в венскую оперу, говорил, будете ходить и кофе там же пить.А как попадут они в Европу: мальчики вступят в полиаморные семьи, девочки с 6 лет — зарабатывать в секс-индустрии.Ну, кому-то повезёт: будут просто ухаживать за европейскими баранами.* организация, деятельность которой запрещена на территории РФ; лицо, состоящее в организации, признанной в РФ экстремистскойЧитайте также: Очень странное семейство. Какой Макрон на самом деле управляет Францией?

