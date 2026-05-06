Гибкость Украины — наша медлительность: Носков о главном разрыве между системами
Жалобы на "Елку" связаны с тем, что она дневная, а ночью не работает, и у нее нет боевой части — но это проблема всех гражданских перехватчиков. Российская система не может быстро принимать решения, в отличие от Украины. Зато РФ лучше в массировании производств
Проблема налетов дронов не будет решена минимум полгода. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир Носков.
По словам эксперта, если "Елка" наводится с помощью оптики без тепловизоров, то бессмысленно предъявлять претензии, что она не может работать по ночам.
"Это проблема не только "Елки", но и других дронов. Отсутствие боевой части — это системная проблема. Она требует юридических и финансовых решений, поскольку дроны-перехватчики делаются в том числе для гражданского рынка и не могут оснащаться хотя бы осколочной боевой частью", — пояснил Носков.
Эксперт отметил, что у российской системы есть сильные стороны, но быстрые решения она принимать не может.
"У Украины в этом плане дела получше. Ее институциональная слабость позволяет ей более гибко и быстро реагировать на те или иные изменения. Скорость — это не наша сильная сторона. Зато мы лучше в массировании производственных цепочек и изготовлении готовых изделий. "Порядок бьет класс" и "Бог на стороне больших батальонов" — это про нас", — заявил Носков.
Подытоживая, эксперт сказал, что в ближайшие два месяца проблема налетов дронов на российские регионы решена не будет.
"Это возможно минимум через полгода", — резюмировал Носков.
Полный текст интервью Владимира Носкова: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки читайте на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
