Гибкость Украины — наша медлительность: Носков о главном разрыве между системами

Жалобы на "Елку" связаны с тем, что она дневная, а ночью не работает, и у нее нет боевой части — но это проблема всех гражданских перехватчиков. Российская система не может быстро принимать решения, в отличие от Украины. Зато РФ лучше в массировании производств

2026-05-06T21:30

Проблема налетов дронов не будет решена минимум полгода. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир Носков.По словам эксперта, если "Елка" наводится с помощью оптики без тепловизоров, то бессмысленно предъявлять претензии, что она не может работать по ночам.Эксперт отметил, что у российской системы есть сильные стороны, но быстрые решения она принимать не может."У Украины в этом плане дела получше. Ее институциональная слабость позволяет ей более гибко и быстро реагировать на те или иные изменения. Скорость — это не наша сильная сторона. Зато мы лучше в массировании производственных цепочек и изготовлении готовых изделий. "Порядок бьет класс" и "Бог на стороне больших батальонов" — это про нас", — заявил Носков.Подытоживая, эксперт сказал, что в ближайшие два месяца проблема налетов дронов на российские регионы решена не будет."Это возможно минимум через полгода", — резюмировал Носков.Полный текст интервью Владимира Носкова: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки читайте на сайте Украина.ру.

