Очень странное семейство. Какой Макрон на самом деле управляет Францией?

Во Франции продолжается скандал с мадам Макрон, которая на самом деле может оказаться вовсе не мадам. А кем?
Этот вопрос уже давно превратился в политический и не имеет ничего общего с досужими вымыслами "жёлтой прессы".
Французы считают, что они имеют право знать ответ. Потому что на самом деле вопрос звучит так: кто же на самом деле управляет Францией?
И французы пишут и говорят о том, что их, наоборот, оскорбляет вульгарность этой ситуации.
То, что этот вопрос касается медицинской темы, интимных отношений — это неправильно и нехорошо.
Любой человек имеет право на приватность в этих вопросах, даже если это президент.
А с другой стороны, они не просто имеют право знать, они обязаны знать, кто находится во главе Франции.
Обманывают ли Макроны всю нацию?
Наташа Рей
Поэтому пункт первый: если это обман, если президент и его жена обманывают всю страну, надо узнать правду.
Неужели в XXI веке невозможно предоставить доказательства того, что мадам Макрон — именно мадам?
Долгие годы тянутся разговоры, публикации, расследования, суды, и во Франции, и за её пределами, а жена президента ни разу не предоставила медицинских доказательств.
Она даже не предоставила хоть какого-нибудь фото.
Французская журналистка Наташа Рей, которая проводила собственное расследование, подверглась судебному преследованию со стороны мадам Макрон, проиграла суд во Франции и должна была выплатить компенсацию.
Наташа Рей была так напугана преследованием со стороны жены президента и всей государственной машины Франции, что собиралась просить гражданство России.
По словам её адвоката, она даже обращалась с просьбой к заместителю председателя Госдумы России Петру Толстому.
Но сейчас апелляция отклонила решение суда, и Наташа собирается подавать в суд уже на Брижит Макрон с обвинением в мошенничестве.
Её аргументы: нет никаких фотографий мадам Макрон во время беременности, нет никаких детских и юношеских фото Брижит.
Нет вообще почти ничего, никаких свидетельств: фото с друзьями, с семьёй, с мужем, с детьми? Нет, почти ничего нет.
Брижит как будто растворилась и возникла уже только рядом с Макроном.
Она "исчезает" в возрасте примерно 5 лет. И появляется снова, в возрасте около 40 лет, уже в качестве учительницы в школе, где учится Эммануэль.
У неё к этому времени уже есть муж (которого, кажется, никто никогда не видел) и трое детей.
Дело, конечно же, не в том, что журналистов интересует её личная жизнь.
Не так уж важно, кто такая Брижит — мужчина, женщина или трансгендер.
Возможно, она и не транс. Но кто она тогда? И почему у неё нет прошлого?
Брижит Макрон — это искусственный конструкт. И этот искусственно созданный, фальшивый человек управляет президентом Франции. И самой Францией.
Суд в Делавэре
Но понять, кто такая (такой?) Брижит на самом деле, можно только углубившись в медицинские темы.
В США очень известная журналистка Кэндис Оуэнс написала книгу о том, что Брижит Макрон — бывший мужчина, трансгендер.
Её версия такова: глобалисты поставили во главе Франции абсолютно управляемого человека, это сам Макрон.
"Полностью управляемые лидеры государств — это мечта так называемого глубинного государства", — пишет Кэндис.
"Таких людей можно вырастить, воспитать и использовать в своих целях. Но за ними надо приглядывать. Например, с помощью супруги."
Макроны возмутились и подали иск в суд штата Делавэр против Кэндис Оуэнс.
Кэндис требует медицинскую справку. Макроны пообещали фото беременной Брижит.
Как обычно, видимо, фото будет размытое, плохого качества. Да и мало ли женщин, похожих на Брижит внешне?
Кроме того, в наш век новых технологий не будет сложно фото и подделать.
Кэндис Оуэнс также обращает внимание на то, что у Брижит Макрон нет ни одного совместного фото с супругом-банкиром, с которым она прожила 32 года и родила троих детей.
Чрезвычайно странно выглядит, однако, не только отсутствие фото.
Неизвестно, где похоронен месье Озьёр, сама церемония прощания с ним была непубличной (а мадам Макрон во время предполагаемого ухода из жизни бывшего супруга была уже женой президента).
Да, немало странностей в этом очень странном семействе Макронов — Озьёров.
Хотя хватило бы уже только связи мадам Озьёр, 40 лет, со школьником Эммануэлем Макроном, 16 лет.
Блогеры и трансгендер
Брижит утверждает, что связь началась только когда Эммануэлю исполнилось 17. Это уже не является юридически наказуемым деянием, но выглядит всё равно чрезвычайно странно и противоестественно.
А блогеры во Франции и вовсе называли супругу президента "трансгендерный педофил".
Вот против них сейчас и начался суд.
Брижит утверждает, что она сама, её дети и даже внуки впали в депрессию из-за этих публикаций.
Перед судом предстали: ясновидящая, айтишник, учитель физкультуры, брокер, журналист.
Самые обычные люди, которых желает "засудить" жена президента. Общее настроение во Франции — возмущение.
Почему судят обычных людей, которые просто высказали своё мнение?
Всем этим людям (и другим блогерам) Брижит желает закрыть рот. Оштрафовать как минимум. А лучше осудить на два года, это возможно по той статье, которую предполагает использовать её защита.
И здесь возникает ещё одна проблема.
Как должна в этом случае выглядеть свобода слова? Тем более во Франции, где так сильны эти традиции.
Если журнал "Шарли Эбдо" может публиковать карикатуры на пророков, высмеивать святыни христианства и ислама, почему блогер не может назвать супругу президента "трансгендерный педофил"?
Рейтинг Макрона
Эти судебные иски — ошибка Макронов. В такой оценке сходятся все эксперты по пиару. Кто им вообще посоветовал так реагировать?
Из-за этих исков скандал разгорается с новой силой.
А рейтинг самого Макрона во Франции сейчас — рекордно низкий за всю историю Пятой республики. Он имеет только 11 процентов народной поддержки.
Нападение его супруги на учителя физкультуры и ясновидящую этот рейтинг вовсе не поднимает.
Даже если они всем семейством впали в такую ужасную депрессию, учитель и брокер — это не те фигуры, с которыми в принципе может судиться жена президента.
Брат жив!
Её брат, который, как утверждали расследователи, "украл личность" Брижит и собственно является сегодня Брижит Макрон, существует, но в суд не придёт.
Эту сенсацию объявила на суде дочь Брижит, она защищает там свою мать, сама Брижит в суд не приходит.
Жан-Мишель, по её словам, живёт затворником и нигде не появляется. Поэтому нет ни его фото, ни видео.
Всё это очень и очень странно. Какое-то семейство исчезающих затворников.
Муж-банкир, которого никто не видел, и где он похоронен, неизвестно. Его фото с детьми наличествует в одном-единственном экземпляре!
А детей у них с Брижит, напомним, трое. По официальной версии.
Брат, который молчит и нигде не появляется все годы, пока журналисты пишут, что это он присвоил личность своей сестры, которой не стало ещё в детском возрасте.
Ну что ж, возможно, суд всё-таки разберётся в этой истории.
Но всё-таки самое важное здесь не тайна "трансгендера".
А сами отношения мадам и месье Макрон.
Кто управляет Францией?
Сцена в самолёте, когда на камеру попало выяснение отношений между Брижит и Эммануэлем, не просто выходит за рамки приличия. Возникает вопрос: кто именно управляет Францией?
Мадам Макрон, которая бьёт своего супруга?
Человек, посчитавший возможным сексуальные отношения с подростком? Что можно сказать о психике этой женщины?
Чем 16-летний подросток мог поразить 40-летнюю женщину? Своим богатым внутренним миром?
Сохранились свидетельства о том, что родители Макрона были в шоке. Думали о том, чтобы судиться с Брижит. Но адвокаты отсоветовали.
Брижит-то ладно. А как дальше будет жить Эммануэль? С таким скандальным началом жизненного пути.
Очень интересно, как пройдёт суд в Делавэре. Там мадам Макрон должна будет давать показания под присягой.
Кэндис Оуэнс говорит, что она "полностью готова" к этому суду. Будет требовать провести генетическую экспертизу "первой леди" Франции.
Ну а тем временем мстительная "мадам" (или месье?) Макрон продолжает закапывать рейтинг своего супруга.
Только подумать: а что, если именно эта (этот) Брижит действительно управляет Францией?
