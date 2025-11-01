https://ukraina.ru/20251101/ochen-strannoe-semeystvo-kakoy-makron-na-samom-dele-upravlyaet-frantsiey-1071034147.html

Очень странное семейство. Какой Макрон на самом деле управляет Францией?

Очень странное семейство. Какой Макрон на самом деле управляет Францией? - 01.11.2025 Украина.ру

Очень странное семейство. Какой Макрон на самом деле управляет Францией?

Во Франции продолжается скандал с мадам Макрон, которая на самом деле может оказаться вовсе не мадам. А кем?

2025-11-01T16:29

2025-11-01T16:29

2025-11-01T16:43

эксклюзив

франция

россия

сша

пётр толстой

эммануэль макрон

госдума

внешняя политика

ес

свобода слова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071036340_0:177:1024:753_1920x0_80_0_0_18ba447bb5fab36704efcc38fb9c1090.jpg

Этот вопрос уже давно превратился в политический и не имеет ничего общего с досужими вымыслами "жёлтой прессы".Французы считают, что они имеют право знать ответ. Потому что на самом деле вопрос звучит так: кто же на самом деле управляет Францией?И французы пишут и говорят о том, что их, наоборот, оскорбляет вульгарность этой ситуации.То, что этот вопрос касается медицинской темы, интимных отношений — это неправильно и нехорошо.Любой человек имеет право на приватность в этих вопросах, даже если это президент.А с другой стороны, они не просто имеют право знать, они обязаны знать, кто находится во главе Франции.Обманывают ли Макроны всю нацию?Наташа РейПоэтому пункт первый: если это обман, если президент и его жена обманывают всю страну, надо узнать правду.Неужели в XXI веке невозможно предоставить доказательства того, что мадам Макрон — именно мадам?Долгие годы тянутся разговоры, публикации, расследования, суды, и во Франции, и за её пределами, а жена президента ни разу не предоставила медицинских доказательств.Она даже не предоставила хоть какого-нибудь фото.Французская журналистка Наташа Рей, которая проводила собственное расследование, подверглась судебному преследованию со стороны мадам Макрон, проиграла суд во Франции и должна была выплатить компенсацию.Наташа Рей была так напугана преследованием со стороны жены президента и всей государственной машины Франции, что собиралась просить гражданство России.По словам её адвоката, она даже обращалась с просьбой к заместителю председателя Госдумы России Петру Толстому.Но сейчас апелляция отклонила решение суда, и Наташа собирается подавать в суд уже на Брижит Макрон с обвинением в мошенничестве.Её аргументы: нет никаких фотографий мадам Макрон во время беременности, нет никаких детских и юношеских фото Брижит.Нет вообще почти ничего, никаких свидетельств: фото с друзьями, с семьёй, с мужем, с детьми? Нет, почти ничего нет.Брижит как будто растворилась и возникла уже только рядом с Макроном.Она "исчезает" в возрасте примерно 5 лет. И появляется снова, в возрасте около 40 лет, уже в качестве учительницы в школе, где учится Эммануэль.У неё к этому времени уже есть муж (которого, кажется, никто никогда не видел) и трое детей.Дело, конечно же, не в том, что журналистов интересует её личная жизнь.Не так уж важно, кто такая Брижит — мужчина, женщина или трансгендер.Возможно, она и не транс. Но кто она тогда? И почему у неё нет прошлого?Брижит Макрон — это искусственный конструкт. И этот искусственно созданный, фальшивый человек управляет президентом Франции. И самой Францией.Суд в ДелавэреНо понять, кто такая (такой?) Брижит на самом деле, можно только углубившись в медицинские темы.В США очень известная журналистка Кэндис Оуэнс написала книгу о том, что Брижит Макрон — бывший мужчина, трансгендер.Её версия такова: глобалисты поставили во главе Франции абсолютно управляемого человека, это сам Макрон."Полностью управляемые лидеры государств — это мечта так называемого глубинного государства", — пишет Кэндис."Таких людей можно вырастить, воспитать и использовать в своих целях. Но за ними надо приглядывать. Например, с помощью супруги."Макроны возмутились и подали иск в суд штата Делавэр против Кэндис Оуэнс.Кэндис требует медицинскую справку. Макроны пообещали фото беременной Брижит.Как обычно, видимо, фото будет размытое, плохого качества. Да и мало ли женщин, похожих на Брижит внешне?Кроме того, в наш век новых технологий не будет сложно фото и подделать.Кэндис Оуэнс также обращает внимание на то, что у Брижит Макрон нет ни одного совместного фото с супругом-банкиром, с которым она прожила 32 года и родила троих детей.Чрезвычайно странно выглядит, однако, не только отсутствие фото.Неизвестно, где похоронен месье Озьёр, сама церемония прощания с ним была непубличной (а мадам Макрон во время предполагаемого ухода из жизни бывшего супруга была уже женой президента).Да, немало странностей в этом очень странном семействе Макронов — Озьёров.Хотя хватило бы уже только связи мадам Озьёр, 40 лет, со школьником Эммануэлем Макроном, 16 лет.Блогеры и трансгендерБрижит утверждает, что связь началась только когда Эммануэлю исполнилось 17. Это уже не является юридически наказуемым деянием, но выглядит всё равно чрезвычайно странно и противоестественно.А блогеры во Франции и вовсе называли супругу президента "трансгендерный педофил".Вот против них сейчас и начался суд.Брижит утверждает, что она сама, её дети и даже внуки впали в депрессию из-за этих публикаций.Перед судом предстали: ясновидящая, айтишник, учитель физкультуры, брокер, журналист.Самые обычные люди, которых желает "засудить" жена президента. Общее настроение во Франции — возмущение.Почему судят обычных людей, которые просто высказали своё мнение?Всем этим людям (и другим блогерам) Брижит желает закрыть рот. Оштрафовать как минимум. А лучше осудить на два года, это возможно по той статье, которую предполагает использовать её защита.И здесь возникает ещё одна проблема.Как должна в этом случае выглядеть свобода слова? Тем более во Франции, где так сильны эти традиции.Если журнал "Шарли Эбдо" может публиковать карикатуры на пророков, высмеивать святыни христианства и ислама, почему блогер не может назвать супругу президента "трансгендерный педофил"?Рейтинг МакронаЭти судебные иски — ошибка Макронов. В такой оценке сходятся все эксперты по пиару. Кто им вообще посоветовал так реагировать?Из-за этих исков скандал разгорается с новой силой.А рейтинг самого Макрона во Франции сейчас — рекордно низкий за всю историю Пятой республики. Он имеет только 11 процентов народной поддержки.Нападение его супруги на учителя физкультуры и ясновидящую этот рейтинг вовсе не поднимает.Даже если они всем семейством впали в такую ужасную депрессию, учитель и брокер — это не те фигуры, с которыми в принципе может судиться жена президента.Брат жив!Её брат, который, как утверждали расследователи, "украл личность" Брижит и собственно является сегодня Брижит Макрон, существует, но в суд не придёт.Эту сенсацию объявила на суде дочь Брижит, она защищает там свою мать, сама Брижит в суд не приходит.Жан-Мишель, по её словам, живёт затворником и нигде не появляется. Поэтому нет ни его фото, ни видео.Всё это очень и очень странно. Какое-то семейство исчезающих затворников.Муж-банкир, которого никто не видел, и где он похоронен, неизвестно. Его фото с детьми наличествует в одном-единственном экземпляре!А детей у них с Брижит, напомним, трое. По официальной версии.Брат, который молчит и нигде не появляется все годы, пока журналисты пишут, что это он присвоил личность своей сестры, которой не стало ещё в детском возрасте.Ну что ж, возможно, суд всё-таки разберётся в этой истории.Но всё-таки самое важное здесь не тайна "трансгендера".А сами отношения мадам и месье Макрон.Кто управляет Францией?Сцена в самолёте, когда на камеру попало выяснение отношений между Брижит и Эммануэлем, не просто выходит за рамки приличия. Возникает вопрос: кто именно управляет Францией?Мадам Макрон, которая бьёт своего супруга?Человек, посчитавший возможным сексуальные отношения с подростком? Что можно сказать о психике этой женщины?Чем 16-летний подросток мог поразить 40-летнюю женщину? Своим богатым внутренним миром?Сохранились свидетельства о том, что родители Макрона были в шоке. Думали о том, чтобы судиться с Брижит. Но адвокаты отсоветовали.Брижит-то ладно. А как дальше будет жить Эммануэль? С таким скандальным началом жизненного пути.Очень интересно, как пройдёт суд в Делавэре. Там мадам Макрон должна будет давать показания под присягой.Кэндис Оуэнс говорит, что она "полностью готова" к этому суду. Будет требовать провести генетическую экспертизу "первой леди" Франции.Ну а тем временем мстительная "мадам" (или месье?) Макрон продолжает закапывать рейтинг своего супруга.Только подумать: а что, если именно эта (этот) Брижит действительно управляет Францией?Читайте также: Брижит и его Макрон. Странные биографии элит Евросоюза.

франция

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, франция, россия, сша, пётр толстой, эммануэль макрон, госдума, внешняя политика, ес, свобода слова, медицина, трансгендер