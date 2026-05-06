Российские войска продвинулись в Константиновке, часть пехоты ВСУ отрезана от снабжения

За прошедшую неделю на Константиновском направлении российским подразделениям удалось добиться продвижения сразу на нескольких участках. На правом фланге бои сместились в северо-восточную часть города, где часть пехоты Вооружённых сил Украины остаётся фактически отрезанной от нормального снабжения. Об этом сообщил 6 мая телеграм-канал Украина.ру

Канал "Тѣмный" сообщает, что на Константиновском направлении зафиксировано продвижение российских войск. На правом фланге боестолкновения сместились в северо-восточную часть населённого пункта. Часть пехоты ВСУ в этом районе остаётся фактически отрезанной от нормального снабжения. Попытки доставки провизии с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также перемещения личного состава вскрываются и подавляются российскими подразделениями.На левом фланге после закрепления в Ильиновке российские подразделения вышли к многоэтажной застройке. После проведения зачистки техникума продвижение продолжилось в северном направлении — в сторону промышленной зоны. Телеграм-канал Украина.ру отмечает, что при этом сохраняется высокая активность украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Противник активно применяет барражирующие боеприпасы по тыловым дорогам, а также наращивает использование дронов типа "Марсианин" и "Хорнет" на дистанциях, которые ранее считались относительно безопасными.Ранее уведомлялось, что на Изюмском направлении продолжаются бои за населённые пункты Дробышево и Сосновое. Беспилотные летательные аппараты "Герань" атакуют объекты в районе города-порта Южный Одесской области, а также на западной части Украины — в Ровненской области. Промышленность на подконтрольной киевскому режиму территории поражают не только БПЛА Вооружённых сил Российской Федерации, но и коррупция. Криворожский металлургический комбинат остановил часть производств из-за проблем с логистикой. Пресс-служба "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщила об остановке горнодобывающих и сталелитейных мощностей на фоне сбоев в работе государственной железнодорожной компании "Укрзализныця". Это напрямую связано с основной новостью о продвижении в Константиновке, поскольку системная работа по воздействию на железнодорожную инфраструктуру противника и регулярные удары по тыловым объектам создают условия для отрезания украинских подразделений от снабжения, как это происходит с пехотой ВСУ в северо-восточной части Константиновки - Бои идут на Изюмском направлении, "Герани" снова под Ровно и в Одесской области. Новости СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2026

