Российские войска продвинулись в Константиновке, часть пехоты ВСУ отрезана от снабжения - 06.05.2026 Украина.ру
Российские войска продвинулись в Константиновке, часть пехоты ВСУ отрезана от снабжения
За прошедшую неделю на Константиновском направлении российским подразделениям удалось добиться продвижения сразу на нескольких участках. На правом фланге бои сместились в северо-восточную часть города, где часть пехоты Вооружённых сил Украины остаётся фактически отрезанной от нормального снабжения. Об этом сообщил 6 мая телеграм-канал Украина.ру
Канал "Тѣмный" сообщает, что на Константиновском направлении зафиксировано продвижение российских войск. На правом фланге боестолкновения сместились в северо-восточную часть населённого пункта. Часть пехоты ВСУ в этом районе остаётся фактически отрезанной от нормального снабжения. Попытки доставки провизии с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также перемещения личного состава вскрываются и подавляются российскими подразделениями.На левом фланге после закрепления в Ильиновке российские подразделения вышли к многоэтажной застройке. После проведения зачистки техникума продвижение продолжилось в северном направлении — в сторону промышленной зоны. Телеграм-канал Украина.ру отмечает, что при этом сохраняется высокая активность украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Противник активно применяет барражирующие боеприпасы по тыловым дорогам, а также наращивает использование дронов типа "Марсианин" и "Хорнет" на дистанциях, которые ранее считались относительно безопасными.Ранее уведомлялось, что на Изюмском направлении продолжаются бои за населённые пункты Дробышево и Сосновое. Беспилотные летательные аппараты "Герань" атакуют объекты в районе города-порта Южный Одесской области, а также на западной части Украины — в Ровненской области. Промышленность на подконтрольной киевскому режиму территории поражают не только БПЛА Вооружённых сил Российской Федерации, но и коррупция. Криворожский металлургический комбинат остановил часть производств из-за проблем с логистикой. Пресс-служба "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщила об остановке горнодобывающих и сталелитейных мощностей на фоне сбоев в работе государственной железнодорожной компании "Укрзализныця".
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
За прошедшую неделю на Константиновском направлении российским подразделениям удалось добиться продвижения сразу на нескольких участках. На правом фланге бои сместились в северо-восточную часть города, где часть пехоты Вооружённых сил Украины остаётся фактически отрезанной от нормального снабжения. Об этом сообщил 6 мая телеграм-канал Украина.ру
Канал "Тѣмный" сообщает, что на Константиновском направлении зафиксировано продвижение российских войск.
На правом фланге боестолкновения сместились в северо-восточную часть населённого пункта.
Часть пехоты ВСУ в этом районе остаётся фактически отрезанной от нормального снабжения.
Попытки доставки провизии с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также перемещения личного состава вскрываются и подавляются российскими подразделениями.
На левом фланге после закрепления в Ильиновке российские подразделения вышли к многоэтажной застройке.
После проведения зачистки техникума продвижение продолжилось в северном направлении — в сторону промышленной зоны.
Телеграм-канал Украина.ру отмечает, что при этом сохраняется высокая активность украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Противник активно применяет барражирующие боеприпасы по тыловым дорогам, а также наращивает использование дронов типа "Марсианин" и "Хорнет" на дистанциях, которые ранее считались относительно безопасными.
Ранее уведомлялось, что на Изюмском направлении продолжаются бои за населённые пункты Дробышево и Сосновое.
Беспилотные летательные аппараты "Герань" атакуют объекты в районе города-порта Южный Одесской области, а также на западной части Украины — в Ровненской области.
Промышленность на подконтрольной киевскому режиму территории поражают не только БПЛА Вооружённых сил Российской Федерации, но и коррупция.
Криворожский металлургический комбинат остановил часть производств из-за проблем с логистикой.
Пресс-служба "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщила об остановке горнодобывающих и сталелитейных мощностей на фоне сбоев в работе государственной железнодорожной компании "Укрзализныця".
Это напрямую связано с основной новостью о продвижении в Константиновке, поскольку системная работа по воздействию на железнодорожную инфраструктуру противника и регулярные удары по тыловым объектам создают условия для отрезания украинских подразделений от снабжения, как это происходит с пехотой ВСУ в северо-восточной части Константиновки - Бои идут на Изюмском направлении, "Герани" снова под Ровно и в Одесской области. Новости СВО.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
