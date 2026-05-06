Глава МИД Польши Сикорский связал пропуск Фицо в Россию с разблокировкой помощи Украине - 06.05.2026
Глава МИД Польши Сикорский связал пропуск Фицо в Россию с разблокировкой помощи Украине
Глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский выступил с заявлением, касающимся планируемой поездки премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Российскую Федерацию. Сикорский указал, что Варшава может разрешить транзит или пропустить словацкого премьера при условии, что Фицо разблокирует оказание помощи Украине. В таком случае, по мнению главы польского Министерства иностранных дел, поездку Фицо в Россию "можно будет простить".
Глава МИД Польши Сикорский связал пропуск Фицо в Россию с разблокировкой помощи Украине

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава может пропустить премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию, если тот разблокирует помощь Украине. По словам Сикорского, в таком случае поездку словацкого премьера в Российскую Федерацию "можно будет простить". Об этом сообщил 6 мая телеграм-канал Украина.ру
Глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский выступил с заявлением, касающимся планируемой поездки премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Российскую Федерацию.
Сикорский указал, что Варшава может разрешить транзит или пропустить словацкого премьера при условии, что Фицо разблокирует оказание помощи Украине.
В таком случае, по мнению главы польского Министерства иностранных дел, поездку Фицо в Россию "можно будет простить".
Телеграм-канал Украина.ру передаёт, что таким образом польская сторона связывает вопрос организации визита словацкого премьера с его позицией по вопросу поддержки киевского режима.
К другим новостям:
ВСУ 20 раз атаковали Энергодар, повредив гражданскую инфраструктуру и автомобили, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Пострадавших нет;
Не менее пяти человек погибли при израильском ударе по югу Ливана, еще 17 получили ранения;
"Газпром нефть" не ведет переговоров о продаже доли в сербской NIS ни с кем, кроме венгерской MOL, сообщили СМИ в российской компании;
В Молдавии предупредили о снижении уровня воды в Днестре;
Haberturk: пролив Босфор временно перекрыли из-за неисправности сухогруза;
CENTCOM: США обстреляли иранский танкер, следовавший в исламскую республику;
Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана хотело бы заключить сделку с США, однако он не уверен, что стороны смогут прийти к приемлемому для американской стороны соглашению.
Ранее уведомлялось, что Польша выразила готовность при определённых условиях пропустить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который 9 мая намерен посетить торжества в Москве по случаю Дня Победы.
Фицо заявлял, что поедет в Москву 9 мая, чтобы возложить цветы к могиле Неизвестного солдата и провести краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным.
При этом Словакия в рамках возможных гарантий безопасности не будет отправлять своих военных на Украину, но готова оказывать логистическое содействие.
Это напрямую связано с основной новостью о требовании Сикорского, поскольку польская сторона использует фактор предстоящего визита Фицо в Россию как рычаг давления для изменения позиции Словакии по вопросу помощи Украине - Поляки решили шантажировать Фицо.
