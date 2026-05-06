https://ukraina.ru/20260506/glava-mid-polshi-sikorskiy-svyazal-propusk-fitso-v-rossiyu-s-razblokirovkoy-pomoschi-ukraine-1078678035.html

Глава МИД Польши Сикорский связал пропуск Фицо в Россию с разблокировкой помощи Украине

Глава МИД Польши Сикорский связал пропуск Фицо в Россию с разблокировкой помощи Украине - 06.05.2026 Украина.ру

Глава МИД Польши Сикорский связал пропуск Фицо в Россию с разблокировкой помощи Украине

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава может пропустить премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию, если тот разблокирует помощь Украине. По словам Сикорского, в таком случае поездку словацкого премьера в Российскую Федерацию "можно будет простить". Об этом сообщил 6 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-06T21:15

2026-05-06T21:15

2026-05-06T21:15

мид

министерство иностранных дел

роберт фицо

россия

новости

украина

словакия

сикорский

евгений балицкий

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103263/86/1032638649_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_37a3da2aad6ccaab3ff7ba30be13a105.jpg

Глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский выступил с заявлением, касающимся планируемой поездки премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Российскую Федерацию. Сикорский указал, что Варшава может разрешить транзит или пропустить словацкого премьера при условии, что Фицо разблокирует оказание помощи Украине. В таком случае, по мнению главы польского Министерства иностранных дел, поездку Фицо в Россию "можно будет простить". Телеграм-канал Украина.ру передаёт, что таким образом польская сторона связывает вопрос организации визита словацкого премьера с его позицией по вопросу поддержки киевского режима.К другим новостям: ВСУ 20 раз атаковали Энергодар, повредив гражданскую инфраструктуру и автомобили, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Пострадавших нет; Не менее пяти человек погибли при израильском ударе по югу Ливана, еще 17 получили ранения; "Газпром нефть" не ведет переговоров о продаже доли в сербской NIS ни с кем, кроме венгерской MOL, сообщили СМИ в российской компании; В Молдавии предупредили о снижении уровня воды в Днестре;Haberturk: пролив Босфор временно перекрыли из-за неисправности сухогруза; CENTCOM: США обстреляли иранский танкер, следовавший в исламскую республику; Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана хотело бы заключить сделку с США, однако он не уверен, что стороны смогут прийти к приемлемому для американской стороны соглашению.Ранее уведомлялось, что Польша выразила готовность при определённых условиях пропустить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который 9 мая намерен посетить торжества в Москве по случаю Дня Победы. Фицо заявлял, что поедет в Москву 9 мая, чтобы возложить цветы к могиле Неизвестного солдата и провести краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом Словакия в рамках возможных гарантий безопасности не будет отправлять своих военных на Украину, но готова оказывать логистическое содействие. Это напрямую связано с основной новостью о требовании Сикорского, поскольку польская сторона использует фактор предстоящего визита Фицо в Россию как рычаг давления для изменения позиции Словакии по вопросу помощи Украине - Поляки решили шантажировать Фицо.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

словакия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мид, министерство иностранных дел, роберт фицо, россия, новости, украина, словакия, сикорский, евгений балицкий, украина.ру