https://ukraina.ru/20260506/glava-mid-polshi-sikorskiy-svyazal-propusk-fitso-v-rossiyu-s-razblokirovkoy-pomoschi-ukraine-1078678035.html
Глава МИД Польши Сикорский связал пропуск Фицо в Россию с разблокировкой помощи Украине
Глава МИД Польши Сикорский связал пропуск Фицо в Россию с разблокировкой помощи Украине - 06.05.2026 Украина.ру
Глава МИД Польши Сикорский связал пропуск Фицо в Россию с разблокировкой помощи Украине
Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава может пропустить премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию, если тот разблокирует помощь Украине. По словам Сикорского, в таком случае поездку словацкого премьера в Российскую Федерацию "можно будет простить". Об этом сообщил 6 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-06T21:15
2026-05-06T21:15
2026-05-06T21:15
мид
министерство иностранных дел
роберт фицо
россия
новости
украина
словакия
сикорский
евгений балицкий
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103263/86/1032638649_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_37a3da2aad6ccaab3ff7ba30be13a105.jpg
Глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский выступил с заявлением, касающимся планируемой поездки премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Российскую Федерацию. Сикорский указал, что Варшава может разрешить транзит или пропустить словацкого премьера при условии, что Фицо разблокирует оказание помощи Украине. В таком случае, по мнению главы польского Министерства иностранных дел, поездку Фицо в Россию "можно будет простить". Телеграм-канал Украина.ру передаёт, что таким образом польская сторона связывает вопрос организации визита словацкого премьера с его позицией по вопросу поддержки киевского режима.К другим новостям: ВСУ 20 раз атаковали Энергодар, повредив гражданскую инфраструктуру и автомобили, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Пострадавших нет; Не менее пяти человек погибли при израильском ударе по югу Ливана, еще 17 получили ранения; "Газпром нефть" не ведет переговоров о продаже доли в сербской NIS ни с кем, кроме венгерской MOL, сообщили СМИ в российской компании; В Молдавии предупредили о снижении уровня воды в Днестре;Haberturk: пролив Босфор временно перекрыли из-за неисправности сухогруза; CENTCOM: США обстреляли иранский танкер, следовавший в исламскую республику; Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана хотело бы заключить сделку с США, однако он не уверен, что стороны смогут прийти к приемлемому для американской стороны соглашению.Ранее уведомлялось, что Польша выразила готовность при определённых условиях пропустить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который 9 мая намерен посетить торжества в Москве по случаю Дня Победы. Фицо заявлял, что поедет в Москву 9 мая, чтобы возложить цветы к могиле Неизвестного солдата и провести краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом Словакия в рамках возможных гарантий безопасности не будет отправлять своих военных на Украину, но готова оказывать логистическое содействие. Это напрямую связано с основной новостью о требовании Сикорского, поскольку польская сторона использует фактор предстоящего визита Фицо в Россию как рычаг давления для изменения позиции Словакии по вопросу помощи Украине - Поляки решили шантажировать Фицо.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
словакия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103263/86/1032638649_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e5cd103a200684412db8bdd07f982969.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мид, министерство иностранных дел, роберт фицо, россия, новости, украина, словакия, сикорский, евгений балицкий, украина.ру
МИД, министерство иностранных дел, Роберт Фицо, Россия, Новости, Украина, Словакия, Сикорский, Евгений Балицкий, Украина.ру
Глава МИД Польши Сикорский связал пропуск Фицо в Россию с разблокировкой помощи Украине
Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава может пропустить премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию, если тот разблокирует помощь Украине. По словам Сикорского, в таком случае поездку словацкого премьера в Российскую Федерацию "можно будет простить". Об этом сообщил 6 мая телеграм-канал Украина.ру
Глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский выступил с заявлением, касающимся планируемой поездки премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Российскую Федерацию.
Сикорский указал, что Варшава может разрешить транзит или пропустить словацкого премьера при условии, что Фицо разблокирует оказание помощи Украине.
В таком случае, по мнению главы польского Министерства иностранных дел, поездку Фицо в Россию "можно будет простить".
Телеграм-канал Украина.ру передаёт, что таким образом польская сторона связывает вопрос организации визита словацкого премьера с его позицией по вопросу поддержки киевского режима.
ВСУ 20 раз атаковали Энергодар, повредив гражданскую инфраструктуру и автомобили, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Пострадавших нет;
Не менее пяти человек погибли при израильском ударе по югу Ливана, еще 17 получили ранения;
"Газпром нефть" не ведет переговоров о продаже доли в сербской NIS ни с кем, кроме венгерской MOL, сообщили СМИ в российской компании;
В Молдавии предупредили о снижении уровня воды в Днестре;
Haberturk: пролив Босфор временно перекрыли из-за неисправности сухогруза;
CENTCOM: США обстреляли иранский танкер, следовавший в исламскую республику;
Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана хотело бы заключить сделку с США, однако он не уверен, что стороны смогут прийти к приемлемому для американской стороны соглашению.
Ранее уведомлялось, что Польша выразила готовность при определённых условиях пропустить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который 9 мая намерен посетить торжества в Москве по случаю Дня Победы.
Фицо заявлял, что поедет в Москву 9 мая, чтобы возложить цветы к могиле Неизвестного солдата и провести краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным.
При этом Словакия в рамках возможных гарантий безопасности не будет отправлять своих военных на Украину, но готова оказывать логистическое содействие.
Это напрямую связано с основной новостью о требовании Сикорского, поскольку польская сторона использует фактор предстоящего визита Фицо в Россию как рычаг давления для изменения позиции Словакии по вопросу помощи Украине - Поляки решили шантажировать Фицо. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.