Украинские военные и эксперты на текущей неделе вернулись к теме о ситуации в Покровске и Мирнограде (Красноармейске и Дмитрове), где добивают остатки украинских гарнизонов, которые Генштаб ВСУ традиционно отказался выводить из окружения.

Немногие украинские военные, которым удалось вырваться по узкому коридору, с ужасом рассказывают о катастрофе и бесцельной гибели своих сослуживцев.Украинские эксперты лишь разводят руками — всё, о чём они твердили с августа, случилось.Паблик DeepState признаёт, что россияне фотографируются в центре Покровска и ведут себя там достаточно расслабленно, что говорит о контроле над этим районом. В то же время командование группировки ВСУ "Восток" упорно отрицает реальность. В отчёте от 26 ноября говорится лишь о "срыве" российских планов и контроле над Покровском. По их данным, россияне только пытаются зайти в Мирноград и Покровск, но у них это не получается. Командование "Востока" утверждает, что россияне якобы должны были взять эти города ещё к сентябрю, но к концу ноября им это, дескать, не удалось. Руководство ВСУ уже традиционно само себе сочиняет графики и сроки, поставленные перед российскими военнослужащими.Однако украинский военнослужащий из батальона "Шквал" Антон Черный рассказывает политологу Руслану Бортнику, что русские в центре Покровска "уже на лавочках сидят и занимаются своими делами", то есть ведут себя как хозяева. Узлов обороны ВСУ, по его словам, в центре Покровска нет.Издание "Украинская правда" тоже признаёт, что большая часть Покровска уже потеряна. Линия боевого столкновения, по информации издания, проходит по северной окраине города, а карта Генштаба по Покровскому направлению отстаёт от реальности минимум на месяц. Однако украинских военнослужащих из окружения не выводят, а, наоборот, пытаются забросить туда на убой ещё больше. "Вместо отвода мы получаем приказы завести в город для обороны ещё больше людей. Это выглядит абсурдно, мягко говоря", — жалуется "Украинской правде" один из офицеров-морпехов ВСУ.Отмечается, что Покровск стал первым городом этой войны, который Украина потеряла не на земле, а в небе. "Примерно в августе этого года россияне установили дроновый контроль над воздушным пространством Покровска, в частности силами одного из их самых эффективных подразделений БПЛА „Рубикон“", — пишет "Украинская правда". Тем не менее, издание считает, что украинский фронт пока ещё не сыплется, ситуацию можно стабилизировать на новых рубежах, если усилить мобилизацию.Издание также признаёт, что бои идут уже в другом городе — Константиновке, что тоже отрицает Генштаб ВСУ. Украинские военные жалуются изданию, что город полностью простреливается и просматривается с дронов. По их оценкам, русские намерены не штурмовать всю Константиновку в лоб, а обойти через соседнюю Дружковку, чтобы взять сразу два города.Бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко паникует, что через Константиновку русские упорно приближаются к Славянску и Краматорску. По его мнению, они планируют взять эти два города в клещи, наступая с юга через Константиновку и Дружковку, а также с северо-востока, наступая через Красный Лиман и Северск.Резонансное интервью на этой неделе дал неонацист Максим Жорин из "Азова"*, признав изменение характера боя, происшедшее за последние полгода. Он говорит, что русские заходят вглубь украинских позиций подчас на 10 км, особенно там, где линия фронта проходит по полям и лесам. "Противник просто забегает как можно дальше нам в тыл и создаёт нам неудобные для нас условия, разрушает вообще хоть что-то, похожее на системную оборону", — сетует нацист.Он утверждает также, что сейчас уже нельзя действовать как полгода назад, так как всё меняется. Однако командование ВСУ, по его мнению, достаточно косное, а приоритетом по-прежнему является максимально длительное удержание "каких-то ненужных участков". Ради удержания такого участка с других направлений перебрасывают войска, что ведёт в итоге к продвижению ВС РФ. "От того, что мы остаёмся в старых критериях и параметрах применения своих сил, подразделений, а иногда ради не совсем объективных причин любой ценой удерживаем улицы или кусты — это только ухудшает наше положение в итоге", — рассказывает Жорин.Одним из таких "оголённых" направлений украинские эксперты считают Днепропетровскую область. Как пишет украинский оппозиционный телеграм-канал "Картель", ситуация на Днепропетровском направлении демонстрирует системный сдвиг в пользу российских войск, что фиксирует ряд военных экспертов, как украинских, так и западных. Отмечается, что подразделения ВС РФ продвинулись в районе Затишья, Яблоково и Весёлого, выдавив украинские силы с нескольких опорных пунктов.Параллельно российская армия приблизилась к Гуляйполю и перед началом штурма, пытается занять близлежащие тактически важные высоты. На отдельных участках фронта, пишет "Картель", продвижение русских достигает 35 км в сутки, тогда как ВСУ ведут арьергардные бои и лишь пытаются контратаками замедлить это наступление.Украинский военкор с позывным "Тень" сообщает 27 ноября, что российские войска уже ведут бои в Гуляйполе. Он отмечает, что ВС РФ проводят там очень сильные штурмы, каждый день пытаются продавливать позиции техникой и закрепляться на новых участках.В то же время паблик Deep State утверждает, что в Гуляйполе был хаос в обороне, а военнослужащие бросали позиции. Туда срочно перебросили элитную 225-ю ОШБ (отдельную штурмовую бригаду), которая открыла дружественный огонь, но смогла стабилизировать ситуацию. После информации о бегстве с поля боя и дружественном огне паблик утверждает, что русские якобы расстреляли пленных украинских дронщиков. Однако ситуация в целом указывает на то, что бегущих расстреливало переброшенное подкрепление, что сначала попытались выдать за дружественный огонь, а затем — за действия российских бойцов.Украинский телеграм-канал "Наблюдатель" считает, что на Запорожском направлении следующей целью ВС РФ станет Орехов, где ВСУ выстраивали оборонный рубеж. При падении города, прогнозирует "Наблюдатель", фронт начнёт рассыпаться по всей глубине, а украинские позиции превратятся в цепь локальных карманов.Украинский волонтёр Тарас Чмут в интервью изданию "Суспильне" ("Общественное") говорит, что на фронте назревает стратегический кризис. Одним из его последствий может, по его словам, стать утрата государственности. К такому выводу он приходит на основе анализа ситуации на поле боя, а также усилившейся динамики утраты позиций и отступлений ВСУ. Об этом же он судит по отзывам со стороны украинских военнослужащих на всех уровнях, во всех родах войск, ведомствах и службах.Чмут утверждает, что линия фронта слишком велика для такого количества людей и средств, которые имеются у Украины, что приводит к постоянному просачиванию бойцов ВС РФ между украинскими позициями. Он не считает, что ситуацию можно исправить одним лишь увеличением численности украинских военнослужащих. По его мнению, увеличение численности приведёт лишь к росту потерь.Однако, описывая возможные варианты улучшения ситуации для ВСУ, Чмут может лишь фантазировать: если бы было достаточное количество роботизированных систем, если бы военнослужащие были более мотивированными и лучше обученными, если бы денег было в разы больше, если бы командование было умнее…* запрещённая в РФ организацияЧитайте также: Спецоперация на минувшей неделе. Добивание в Покровске, прорыв у Гуляйполя, возвращение "Калибров"

2025

