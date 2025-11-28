Российские дроны и бомбы ударили по целям на Украине
07:21 28.11.2025 (обновлено: 09:27 28.11.2025)
Российские военные минувшей ночью ударили беспилотниками "Герань" и бомбами по вражеской территории. Об этом сообщил 28 ноября телеграм-канал Украина.ру
"Беспилотники приближаются к Одессе, в городе объявлена воздушная тревога", - говорится в посте канала.
Накануне поздним вечером информировали о взрывах в Одессе.
Кроме того, российские "Герани" ночью ударили по целям в Павлограде Днепропетровской области.
Также Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли бомбовый удар по целям в районе Запорожья.
Ранее мы писали о других успехах российской армии. Подробнее - в материале Зрелищные кадры: ВС РФ нашли управу на антидроновые сетки на сайте Украина.ру.
Подписывайся на