Российские дроны и бомбы ударили по целям на Украине - 28.11.2025
Российские дроны и бомбы ударили по целям на Украине
Российские дроны и бомбы ударили по целям на Украине - 28.11.2025 Украина.ру
Российские дроны и бомбы ударили по целям на Украине
Российские военные минувшей ночью ударили беспилотниками "Герань" и бомбами по вражеской территории. Об этом сообщил 28 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-28T07:21
2025-11-28T09:27
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
"Беспилотники приближаются к Одессе, в городе объявлена воздушная тревога", - говорится в посте канала.Накануне поздним вечером информировали о взрывах в Одессе.Кроме того, российские "Герани" ночью ударили по целям в Павлограде Днепропетровской области. Также Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли бомбовый удар по целям в районе Запорожья.Ранее мы писали о других успехах российской армии. Подробнее - в материале Зрелищные кадры: ВС РФ нашли управу на антидроновые сетки на сайте Украина.ру.
Российские дроны и бомбы ударили по целям на Украине

07:21 28.11.2025 (обновлено: 09:27 28.11.2025)
 
Российские военные минувшей ночью ударили беспилотниками "Герань" и бомбами по вражеской территории. Об этом сообщил 28 ноября телеграм-канал Украина.ру
"Беспилотники приближаются к Одессе, в городе объявлена воздушная тревога", - говорится в посте канала.
Накануне поздним вечером информировали о взрывах в Одессе.
Кроме того, российские "Герани" ночью ударили по целям в Павлограде Днепропетровской области.
Также Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли бомбовый удар по целям в районе Запорожья.
Ранее мы писали о других успехах российской армии. Подробнее - в материале Зрелищные кадры: ВС РФ нашли управу на антидроновые сетки на сайте Украина.ру.
