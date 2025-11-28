https://ukraina.ru/20251128/rossiyskie-drony-i-bomby-udarili-po-tselyam-na-ukraine-1072313905.html

Российские дроны и бомбы ударили по целям на Украине

Российские дроны и бомбы ударили по целям на Украине - 28.11.2025 Украина.ру

Российские дроны и бомбы ударили по целям на Украине

Российские военные минувшей ночью ударили беспилотниками "Герань" и бомбами по вражеской территории. Об этом сообщил 28 ноября телеграм-канал Украина.ру

2025-11-28T07:21

2025-11-28T07:21

2025-11-28T09:27

новости

одесса

россия

украина

украина.ру

новости украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg

"Беспилотники приближаются к Одессе, в городе объявлена воздушная тревога", - говорится в посте канала.Накануне поздним вечером информировали о взрывах в Одессе.Кроме того, российские "Герани" ночью ударили по целям в Павлограде Днепропетровской области. Также Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли бомбовый удар по целям в районе Запорожья.Ранее мы писали о других успехах российской армии. Подробнее - в материале Зрелищные кадры: ВС РФ нашли управу на антидроновые сетки на сайте Украина.ру.

одесса

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, россия, украина, украина.ру, новости украины