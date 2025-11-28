28 ноября 2025 года, вечерний эфир - 28.11.2025 Украина.ру
28 ноября 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов - обозреватель издания Украина.ру* Тема дня. Восстановление экологического баланса Новороссии. Гость: Алексей Шебалков - министр природных ресурсов и экологии ДНР* Большое интервью. О переговорном процессе по Украине, а также о том, можно ли военным и политическим путём добиться создания адекватной Украины. Гость: Алексей Мартынов - политолог, директор Международного института новейших государств и доцент Финансового университета при правительстве РФ
28 ноября 2025 года, вечерний эфир

18:48 28.11.2025 (обновлено: 19:17 28.11.2025)
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов - обозреватель издания Украина.ру
* Тема дня. Восстановление экологического баланса Новороссии. Гость: Алексей Шебалков - министр природных ресурсов и экологии ДНР
* Большое интервью. О переговорном процессе по Украине, а также о том, можно ли военным и политическим путём добиться создания адекватной Украины. Гость: Алексей Мартынов - политолог, директор Международного института новейших государств и доцент Финансового университета при правительстве РФ
