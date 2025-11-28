https://ukraina.ru/20251128/28-noyabrya-vecherniy-efir-1072355377.html

28 ноября 2025 года, вечерний эфир



2025-11-28T18:48

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов - обозреватель издания Украина.ру* Тема дня. Восстановление экологического баланса Новороссии. Гость: Алексей Шебалков - министр природных ресурсов и экологии ДНР* Большое интервью. О переговорном процессе по Украине, а также о том, можно ли военным и политическим путём добиться создания адекватной Украины. Гость: Алексей Мартынов - политолог, директор Международного института новейших государств и доцент Финансового университета при правительстве РФ

