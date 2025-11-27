https://ukraina.ru/20251127/shatdaun-po-ukrainski-chto-govoryat-na-ukraine-o-byudzhete-na-sleduyuschiy-god-1072250646.html

Шатдаун по-украински. Что говорят на Украине о бюджете на следующий год

На Украине нарастает политический кризис из-за коррупционного скандала, но он может косвенно повлиять и на способность украинского государства функционировать. На днях депутаты должны голосовать за главный финансовый документ – бюджет на следующий год

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061350888_148:0:1308:652_1920x0_80_0_0_5d2658906669bccf41e11a55f7f796b1.jpg

Напомню, что он был свёрстан на основе желаний украинских коррупционеров из расчета продолжения войны на весь 2026 год. В расходную часть бюджета были вписаны миллиарды евро помощи от Евросоюза, которую тот еще не одобрил. Сейчас же, коррупционный скандал на Украине расшатывает украинскую власть, а депутаты (включая мятежных "Слуг народа") получают рычаг давления на Зеленского, саботируя принятие бюджета вплоть до удовлетворения их политических и экономических требований.Саботаж депутатской ФрондыВ среду, 27 ноября, нардеп Ярослав Железняк сообщил, что президентской фракции уже не хватает голосов для принятия бюджета. По его данным, в чате "Слуги народа" запустили опрос, кто поддержит бюджет. Положительно ответили меньше 90 депутатов, остальные вопрос проигнорировали или ответили отрицательно. Основная причина саботажа – желание свалить Андрея Ермака, как предполагаемого организатора коррупционных схем в "Миндичгейте". Железняк считает, что из 226 необходимых голосов Зеленский сможет рассчитывать лишь на 150.Депутат Сергей Козырь тоже утверждает, что из-за нарастающего конфликта в Верховной Раде бюджет Украины на следующий год могут просто не принять.Украинский политолог Михаил Чаплыга пишет, что вскоре будет понятно, существует ли "монобольшинство" в Раде и сама вертикаль власти. "На фоне коррупционного скандала оппозиция вряд ли будет ситуативно голосовать, а хватит ли голосов "слуг" - вопрос", - пишет Чаплыга.Если парламент не сможет принять бюджет своевременно, страну ждёт управленческий и социально-экономический кризис. Без утверждённого бюджета замораживаются госрасходы, включая выплаты зарплат, пенсий, финансирование медицины, армии и других жизненно важных сфер. В США это называется шатдаун. Однако в условиях военного времени на Украине саботаж принятия бюджета может привести к обвинениям в подрыве национальной безопасности и госизмене.Тем не менее, скандальная нардеп Марьяна Безуглая объявила забастовку в Раде, приглашая коллег присоединяться. Она обещает сделать всё возможное, чтобы ни одного решения Рада не приняла, пока Ермак остается в должности главы Офиса президента. Обещает она использовать любые методы: блокирование трибуны, правки и подтверждения процедуры (так называемый законодательный спам). Далее она обещает коллегам проголосовать за десятки проектов, которые действительно необходимы вместо тех, которые им спускали из Офиса президента.Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков тоже бунтует по-своему, обвиняя власть Зеленского в том, что она создала систему коррупции, "которая запускает эффект домино: одна схема валит экономику, бюджет, оборону и всю страну". Сейчас, по его словам, в парламенте нет голосов за бюджет-2025, поэтому вопрос и не выносили на прошлой пленарной неделе. "Если его все же подадут в нынешнем виде, важно будет смотреть, кто нажмет кнопку "за". Потому что это будет голосование не за цифры, а за продолжение коррупции в энергетике", - предупреждает бывший соратник Зеленского. Он утверждает, что в проекте бюджета заложены средства именно под те схемы, на которых страна потеряла сотни миллиардов. Он отмечает, что в проекте огромные дыры, а в любом бизнесе главного бухгалтера за такие расчеты уволили бы в тот же день.Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко* тоже пишет, что принять бюджет будет невозможно, так как коалиции не будет.Как финансировать Украину за счет РоссииУкраинские СМИ на этой неделе отмечали, что Россия уже утвердила бюджет на следующий год, располагая расходами на оборону в размере 230 млрд долларов. Украина же в проекте бюджета опирается на около 60 млрд внешних средств, которые могут и не выделить после коррупционного скандала.На фоне этого бюджетного дисбаланса не совсем умное решение предложила глава евродипломатии Кайя Каллас – сократить российский бюджет, к которому она не имеет никакого отношения. После этого, по её словам. Россию можно будет принять обратно в "Большую восьмерку" (одно из пожеланий администрации США). Логика в данном случае достаточно примитивна и говорит лишь о том, что ЕС не может и не хочет содержать Украину, поэтому хочет сокращать российский бюджет.Вся надежда у европейских союзников была на замороженные российские активы, но находящийся в украинском СИЗО нардеп Александр Дубинский отмечает, что именно мирный план Трампа сейчас делает невозможным этот процесс, так как у США свои планы на эти средства. "Конфисковать их сейчас невозможно до решения по сути плана. Альтернативного же источника для покрытия дефицита бюджета нет", - пишет Дубинский. Поэтому, по его словам, далее необходимо будет надо “валить” гривну, чтобы увеличить финансовый результат от продажи той валюты, которая еще есть. И украинская гривна действительно начала заметно проседать на этой неделе.Однако украинский финансовый аналитик Даниил Монин считает, что проблем с финансирование войны у Украины не будет - деньги и оружие европейцы всегда найдут. "Европе тоже очень выгодно чтобы ценой разрушения украинской экономики и потери лучших людей на войне, они могли продолжать сытую жизнь", - с сожалением резюмирует эксперт тактику Евросоюза.Помощь Киеву замаячила пока на другом фланге – от МВФ, который контролируют США. В среду вечером 27 ноября премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украина и МВФ достигли соглашения о новой программе поддержки на сумму более $8 млрд на 4 года. По её словам, программа поможет профинансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку. При этом в МВФ подсчитали, что Киев нуждается во внешнем финансировании на 2026-2029 годы в объеме 136,5 миллиарда долларов для покрытия дефицита.Однако соглашение еще должно быть одобрено Советом исполнительных директоров МВФ, то есть, неясность относительно финансирования остается.Ранее МВФ требовал девальвировать гривну. Сейчас же он требует увеличить доходность бюджета, увеличивать поборы и "бороться с теневой экономикой". Из украинской экономики и украинских граждан сложно будет выдоить еще что-то на погашение новых кредитов. Обычно банкиры из МВФ более рассудительны в отношении неплатежеспособных заёмщиков.Как отмечают западные "ястребы" расчет в такой тактике на то, что кредиты (разворованные украинской властью) будет выплачивать впоследствии Российская Федерация. Взамен ей предложат что-нибудь символическое: возвращение в G8 или Совет Европы, снятие санкций с лагеря "Артек" или разрешение покупать голливудские фильмы.О том, что происходит в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: автолюкс, коммунальный коллапс и "мирный план".*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.

