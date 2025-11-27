https://ukraina.ru/20251127/plotnyy-ognevoy-kontrol-alekhin-o-paraliche-tylovoy-logistiki-vsu-na-kharkovskom-napravlenii-1072233279.html

"Плотный огневой контроль": Алехин о параличе тыловой логистики ВСУ на Харьковском направлении

"Плотный огневой контроль": Алехин о параличе тыловой логистики ВСУ на Харьковском направлении - 27.11.2025 Украина.ру

"Плотный огневой контроль": Алехин о параличе тыловой логистики ВСУ на Харьковском направлении

Успешное продвижение ВС РФ на Купянском направлении стало прямым следствием многомесячной методичной работы по уничтожению логистических маршрутов и тылов противника. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2025-11-27T04:40

2025-11-27T04:40

2025-11-27T04:40

новости

россия

купянск

харьков

геннадий алехин

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/13/1071841478_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_53e58407b7d175e069ac723e94eb4a8f.jpg

Эксперт отметил, что в Купянске у ВСУ испарилась надежда на подкрепление и возможность вырваться из плотного кольца окружения. Отчаянные попытки со стороны украинских подразделений замедлить движение штурмовиков ни к чему не приводят."Во многом это результат многомесячной кропотливой работы по уничтожению логистики противника, – заявил Алехин. – Огневые средства поражения армии России основательно потрепали ближайшие тылы противника и установили плотный огневой контроль над ключевыми дорогами, ведущими в Купянскую агломерацию".Полковник пояснил, что через этот узел осуществлялось снабжение группировки ВСУ. "Через город проходила важная автомобильная и железнодорожная инфраструктура, обеспечивавшая переброску войск, материальных средств и провизии", – отметил Алехин.Этот успех, по его словам, имеет оперативно-тактическое значение для всего направления. "Оперативно-тактический успех наших войск под Купянском позволил подразделениям группировки "Север" усилить наступательные действия на других участках Харьковского направления", – резюмировал эксперт.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ в спешке строят укрепления под Харьковом и бросают резервы под Волчанск" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Влад Шлепченко: России пора выключать украинские АЭС и растягивать фронт ВСУ за счет Чернигова и Херсона" на сайте Украина.ру.

россия

купянск

харьков

купянское направление

харьковская область

харьковскийфронт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, купянск, харьков, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, купянское направление, харьковская область, харьковскийфронт