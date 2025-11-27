https://ukraina.ru/20251127/oles-berdnik-dissidenstvuyuschiy-fantast-ili-fantasticheskiy-dissident-1072202641.html

Олесь Бердник: диссиденствующий фантаст или фантастический диссидент?

Олесь Бердник: диссиденствующий фантаст или фантастический диссидент?

27 ноября 1926 года родился Олесь (Александр) Павлович Бердник. Он стал известным советским фантастом, потом украинским диссидентом, а в конце жизни ударился в эзотерику и попытался создать "Украинскую духовную республику".

Александр Бердник вырос в украинском селе (сначала в Херсонской области, потом под Киевом). Его дед по матери, Василий Бердник (родители будущего писатели были дальними родственниками и носили одну фамилию), служил мичманом в военно-морском флоте царской России. Выйдя в отставку, работал на океанографическом судне, трижды плавал вокруг света, побывал в Сингапуре и Японии, Марселе и Неаполе. После одного из плаваний вернулся в родное село с молодой женой-турчанкой. Люди приезжали к нему послушать невероятные для села истории со всей округи.Правда, мальчика интересовало не море, а небо. В автобиографической книге "Тьма костра не разжигает..." (1993) писатель вспоминал:"Ещё с дошкольного возраста отмечалось у меня стремление к небу, к звездам. Откуда, почему? Мать рассказывала: я сижу у нее на руках по вечерам. В небе – месяц, звезды. Неожиданно спрашиваю: "Можно ли полететь туда?" – "Куда?" – удивляется она. "К луне... К звездочкам..." – "Что ты, сынок! Туда так далеко, что жизни человеческой не хватит, чтобы долететь". Я замолкаю, думаю. Потом радостно дергаю маму за рукав: "А я придумал, как долететь!" – "Как, сынок?" – "Сделать большой корабль, посадить в него и взрослых, и детей. Большие умрут, а маленькие за это время вырастут и прилетят туда..."В этой же книге писатель упомянул, что литературные способности проявились у него в школе, и ещё будучи учеником он писал фантастические "повести", "романы", "рассказы", где были жители Луны и далеких звезд, приключения в далёких земных краях, подводные люди-рыбы, эфирные существа, живущие в межпланетном пространстве. Первым опубликованным произведением Бердника было стихотворение "На смерть Ивана Франко", опубликованное в пионерской газете "На смену" в 1941 году.А вот воспоминаниям писателя о том, что в детстве на него особые впечатления произвел первый увиденный им в жизни кинофильм "Путешествие на Луну" вполне можно поверить. До войны мальчик взахлёб читал фантастические романы Жюля Верна, Владимира Владко, Александра Беляева и Александра Казанцева.Семья будущего писателя пережила нацистскую оккупацию в селе Кийлов под Киевом. В 1944 году Александр пошёл на фронт, став минёром. Был ранен.После демобилизации в 1946 году экстерном получил аттестат о среднем образовании. В 1947 году он поступил учиться в театральную студию при театре им. Франко в Киеве, и начал работать акт1ром.Окончив студию в 1949 году, Александр Бердник стал ответственным секретарём в газете "Комсомолец Галича" в нынешней Ивано-Франковской области. Там его в первый раз и арестовали за "антисоветскую пропаганду и агитацию". Как сообщила изданию "Украина.ру" дочь писателя Мирослава, поводом для этого стал донос брошенной девушки."Отец тогда встречался с двумя девушками. Потом выбрал одну и женился на ней. Второй написал записку: "Надо встретиться 1 мая, чтобы окончательно принять решение". Отвергнутая девушка с этой запиской пошла в МГБ и заявила, что эта записка была предназначена заговорщикам, которые хотели оторвать Галичину от УССР и присоединить к Венгрии. Отца арестовали, тем более что его заместитель, который претендовал на должность отца, подтвердил слова обиженной. Девушка на суде, кстати, покаялась и заявила про оговор. (…)Следователь тоже был заинтересован, жаждал получить очередную звёздочку, поэтому стал собирать доносы. До работы в газете отец проработал актером в Киевском театре им Франко. Туда и пошли. И сразу несколько десятков бывших коллег-товарищей написали доносы, что он на каком-то собрании "выступил с критикой политики Сталина и Кагановича в области искусства". (…) Отца осудили по печально известной 58-й статье. Во время "хрущёвской оттепели" его реабилитировали, и в 1956 году он возвращается в Киев".В Киеве Бердник занялся писательской деятельностью. Летом 1957 года вышла его первая фантастическая повесть – "Вне времени и пространства", где автор был указан как Олесь Бердник. После этого сам Николай Бажан рекомендовал Бердника в Союз писателей Украины.Фантастические романы и повести молодого автора печатались регулярно: "Стрела времени" (1960), "Дети Беспредельности" (1963), "Подвиг Вайвасваты" (1965), "Огненный всадник" (1967), "Покрывало Изиды" (1968), "Чаша Амриты" (1968), и многие другие. Романы Бердника, которые сам писатель называл феериями, являли собой переплетение привычной для советского читателя научной фантастики и фэнтези, причём с элементами мифологии (восточной и славянской) и эзотерики. Также в его текстах легко можно отыскать библейские элементы, которых то ли не замечали, то ли специально пропускали в печать цензоры.Кроме этого, Бердник стал одним из сценаристов советского научно-фантастического фильма "Мечте навстречу" (1963), снятого на Одесской киностудии. Мирослава Бердник утверждала, что именно её отец написал тексты прозвучавших в этом фильме песен "И на Марсе будут яблони цвести" и "Я – Земля, я своих провожаю питомцев...", но потом, по просьбе директора картины, подарил их поэту Евгению Долматовскому.Олесь Бердник стал популярным автором у украинских читателей. "Сегодняшним "властителям дум" трудно себе представить, что творилось на его выступлениях. Залы были не просто заполнены – люди стояли в проходах, "висели" на подоконниках, сидели друг у друга на плечах. Он говорил о судьбах человечества и Земли, о трансформации Духа и предназначении Разума во Вселенной".С начала 1970-х Олесь Бердник начал развивать концепцию "Украинской духовной республики", элементы которой вписал в свой новый роман – "Звёздный корсар" (1971), считающийся самым сильным произведением писателя (позже переведён на 26 языков). Это серьёзный философский роман, многие исследователи фантастики ставят его на один уровень с "Туманностью Андромеды" и "Часом быка" Ивана Ефремова. Но для автора оказалось важнее акцентировать внимание читателя на том, что через 200 лет существует Украина, у героев украинские имена, и они перед отлётом в далекий космос поднимаются на Говерлу, чтобы поклониться Матери-Украине. Изображённый в "Звёздном корсаре" тоталитарный мир Ару очень уж походил на СССР.Парадокс ситуации состоял в том, что Олесь Бердник к тому времени оказался невыгоден всем. Коммунистическую номенклатуру Украины, которая стала "закручивать гайки" в гуманитарной сфере, он раздражал своими недостаточно советскими книгами (хотя писателю до самой смерти были близки коммунистические идеи). А национально ориентированных украинских писателей, произведения которых проигрывали фантастическим феериям, – своим коммерческим успехом.В 1972 году по доносу "профессионального диссидента" Ивана Дзюбы в квартире, где жил Олесь Бердник, прошёл обыск, где нашли подаренную Дзюбой его же книгу "Интернационализм или русификация?" Бердника не арестовали, но перестали публиковать (позже его книги изъяли из магазинов и библиотек), а в 1973-м исключили из Союза писателей. Он смог найти работу только в объединении "Художник", где стал витражистом, – но почти всё время посвящал написанию проектов "Духовные нации" и "Альтернативная эволюция", которые позже направил в ООН. Тогда же Бердник пытался получить разрешение на выезд из СССР, но не вышел "пятой графой".В ноябре 1976 года Олесь Бердник вместе с писателем Николаем Руденко стал основателем антисоветской "Украинской хельсинской группы" (УХГ). Правда, Бердник через несколько лет понял, что за "хельсинским движением" в СССР и странах Восточной Европы стоит американская агентура. В 1979-м он даже написал первому секретарю ЦК КПУ Владимиру Щербицкому письмо на 22 страницах с предложением рассказать по телевидению и в прессе об истинных выгодоприобретателях этого движения. Но обращение было проигнорировано, Олесь Бердник в декабре 1979 года был осуждён на 6 лет особо строгого режима и 3 года ссылки за "антисоветскую агитацию и пропаганду".Выйти на свободу писателю помог Евгений Марчук, тогдашний заместитель начальника 5-го управления КГБ УССР, которое занималось "борьбой с идеологическими диверсиями". Марчук опекал Бердника в пермском лагере, отправлял ему книги – и в 1984 году добился от писателя покаянного письма об отказе участия в УХГ. Письмо было опубликовано в газете "Литературная Украина", органе республиканского Союза писателей, – и Бердник был сразу же помилован.В 1987 году Олеся Бердника опять приняли в Союз писателей Украины – причём принципиально не восстановили, потребовав предоставить две новых книги. С этим у Бердника проблем не было, ведь в заключении он написал роман "Огнесмех", который был напечатан в 1988-м, а в 1990 году вышел сборник его новых повестей "Лабиринт Минотавра". Но времена изменились, новые произведения писателя не пользовались особой популярностью.В 1989 году он создал общественную организацию "Украинская Духовная Республика" (УДР) в целях реализации своей идеи Духовных Наций. УДР поддерживал тогдашний лидер республиканского комсомола Анатолий Матвиенко. В 1990 году УДР организовала Первый всемирный собор Духовной Украины в городе Коломыя в Прикарпатье. Соборы УДР проходили до 1997 года, но собирали всё меньше людей.Осенью 1991 года Олесь Бердник попытался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины, но столкнулся с жёсткой травлей со стороны бывших диссидентов – Вячеслава Черновола и Левка Лукьяненко. Те обвиняли писателя в "предательстве украинского движения", напомнив о покаянном письме-1984, и "недостаточном патриотизме". Стоит отметить, что Бердник в последние годы перед развалом СССР действительно предлагал создать на его месте новый союз.После обретения Украиной независимости Олесь Бердник стал всё больше уходить в эзотерику. В США он встретился с писателем Ричардом Бахом, в Индии – со Святославом Рерихом. Последний, недописанный роман Бердника назывался "Западня для Будды". В 1996 году у писателя вышло сразу три романа – "Тайна Христа", "Песнь Надземная" и "Камертон Дажбога" (продолжение "Звёздного корсара"), но ни один из них не стал литературным событием.1 декабря 1996 года Олесь Бердник побывал на последней публичной встрече с читателями на вечере в киевском "Украинском доме", посвящённом 70-летию писателя. Но в марте 1997 года он перенёс третий инсульт, в результате которого лишился речи, был наполовину парализован и до самой кончины прикован к постели. Скончался писатель 18 марта 2003 года, и был похоронен, согласно завещанию, во дворе собственного дома в селе Гребени на днепровской круче – под калиной, которую сам Бердник посадил ещё в начале 1970-х годов.

