https://ukraina.ru/20251127/ofitsery-nas-obmanuli-i-sbezhali-ukrainskiy-voennoplennyy-ob-otnoshenii-k-soldatam--1072262519.html

"Офицеры нас обманули и сбежали": украинский военнопленный об отношении к солдатам

"Офицеры нас обманули и сбежали": украинский военнопленный об отношении к солдатам - 27.11.2025 Украина.ру

"Офицеры нас обманули и сбежали": украинский военнопленный об отношении к солдатам

Военнопленный, штаб-сержант (прапорщик) Госпогранслужбы Украины Тимур Омаров рассказал корреспонденту издания Украина.ру Фёдору Громову, как ему пришлось пить... Украина.ру, 27.11.2025

2025-11-27T14:00

2025-11-27T14:00

2025-11-27T14:00

видео

украина

всу

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1b/1072262399_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_93cd64f88c349718acda8632944f41c6.jpg

Военнопленный, штаб-сержант (прапорщик) Госпогранслужбы Украины Тимур Омаров рассказал корреспонденту издания Украина.ру Фёдору Громову, как ему пришлось пить росу от жажды, почему его обстреливали свои же, как командиры обманом заставили его остаться на позициях и про сослуживца, глухого на оба уха.

https://ukraina.ru/20251124/ukrainskikh-pogranichnikov-otpravlyayut-na-front-pod-konvoem-1072098750.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, всу, украина.ру