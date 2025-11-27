"Офицеры нас обманули и сбежали": украинский военнопленный об отношении к солдатам - 27.11.2025 Украина.ру
"Офицеры нас обманули и сбежали": украинский военнопленный об отношении к солдатам
"Офицеры нас обманули и сбежали": украинский военнопленный об отношении к солдатам - 27.11.2025 Украина.ру
"Офицеры нас обманули и сбежали": украинский военнопленный об отношении к солдатам
Военнопленный, штаб-сержант (прапорщик) Госпогранслужбы Украины Тимур Омаров рассказал корреспонденту издания Украина.ру Фёдору Громову, как ему пришлось пить... Украина.ру, 27.11.2025
Военнопленный, штаб-сержант (прапорщик) Госпогранслужбы Украины Тимур Омаров рассказал корреспонденту издания Украина.ру Фёдору Громову, как ему пришлось пить росу от жажды, почему его обстреливали свои же, как командиры обманом заставили его остаться на позициях и про сослуживца, глухого на оба уха.
"Офицеры нас обманули и сбежали": украинский военнопленный об отношении к солдатам

14:00 27.11.2025
 
Военнопленный, штаб-сержант (прапорщик) Госпогранслужбы Украины Тимур Омаров рассказал корреспонденту издания Украина.ру Фёдору Громову, как ему пришлось пить росу от жажды, почему его обстреливали свои же, как командиры обманом заставили его остаться на позициях и про сослуживца, глухого на оба уха.
24 ноября, 16:12
Украинских пограничников отправляют на фронт под конвоем
