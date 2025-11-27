https://ukraina.ru/20251127/kapelnitsa-ot-mvf-ukraine-vs-malo--1072281702.html

Капельница от МВФ: Украине всё мало

Международный валютный фонд и украинские власти достигли предварительной договорённости о новой масштабной программе финансирования, которая определит экономический курс страны на ближайшие четыре года. Если перевести с официального языка — это значит, что украинскую экономику будут поддерживать в вегетативном состоянии всем миром.

Согласно достигнутым договорённостям, Украина получит финансовую поддержку в размере чуть более восьми миллиардов долларов в рамках расширенной программы финансирования (EFF). Программа рассчитана до 2028 года. Ожидается, что средства будут направлены на покрытие критических государственных расходов, обеспечение макрофинансовой стабильности и привлечение дополнительной внешней помощи от стран-партнёров.Новая программа МВФ направлена на восстановление долговой устойчивости украинской экономики, усиление борьбы с коррупцией через системные реформы, создание условий для послевоенного восстановления.В свою очередь, Украина взяла на себя конкретные обязательства — провести налоговую реформу. Это подразумевает расширение налоговой базы за счёт включения доходов с цифровых платформ, а значит повышение налогового бремени для населения и отмену льгот, а также борьбу с уклонением от уплаты налогов через усиление контроля. Всё это направлено на увеличение поступлений в украинский бюджет.Однако всех этих финансовых капельниц будет недостаточно для умирающей экономики Украины. По оценкам самого МВФ, общий дефицит финансирования Украины на 2026–2029 годы составляет более 136 миллиардов долларов. При этом даже эта согласованная помощь Фонда в размере 8 млрд является предварительной — решение должен утвердить Совет директоров МВФ.Что по этому поводу думают эксперты — в обзоре блогов.Украинский политик Борислав БерёзаНовая программа с МВФ: украинские власти пообещали повысить налоги. Гарантированно не обещали ввести налоги на взятки и коррупционеров. И, похоже, украинские власти не планируют противодействовать коррупции, а будут противодействовать антикоррупционным органам, назначая подозреваемых в разные делегации, чтобы они избегали получения подозрений. А обещать бороться с коррупцией будут и дальше. Но обо всём по очереди.МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала относительно новой четырёхлетней программы расширенного финансирования на общую сумму около $8,1 млрд. Ожидается, что новая программа сотрудничества с МВФ также позволит получить доступ к средствам от других доноров, ведь в базовом сценарии общий дефицит финансирования Украины оценивается в $136,5 млрд на 2026–2029 гг., в том числе около $63 млрд — в 2026–2027 гг.Среди обязательств украинской власти МВФ называет стремление решить проблему неформального сектора, преодолеть коррупцию и улучшить управление, в частности, в секторе государственных предприятий. Украинские власти также обязались активизировать усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов, а также расширить налоговую базу, в частности путём:Главный вывод: наши власти научились обещать то, что хотят слышать кредиторы, и даже частично это будут выполнять. Бороться с коррупцией власти будут только в заявлениях. Ибо "двушечка на Москву" сама себя не отправит.Политолог Юрий БаранчикКиеву в следующие четыре года потребуется $136,5 млрд для покрытия дефицита. Об этом говорится в релизе МВФ, который публикует Нацбанк Украины. Также МВФ и Киев договорились о новой кредитной программе общим объёмом 8,1 млрд долларов. Ну как — договорились: деньги дадут, только если Украина сделает многократные "ку", а также найдутся финансовые гаранты.Зато известно, что в качестве условия нового кредита Украине МВФ потребовал ужесточения сбора налогов. Или, как это говорится, украинские власти обязались "активизировать усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и расширению налоговой базы, в том числе за счёт налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, закрытия таможенных лазеек при импорте потребительских товаров и отмены освобождений от регистрации плательщиков НДС". То есть украинцы доскакались до налогообложения посылок, продаж старых кроссовок через онлайн-платформы и т.д.Также МВФ сообщил о договорённости по мерам, направленным на снижение масштабов теневой экономики — в частности, по "устранению пробелов в трудовом кодексе". Это же поспособствует упрощению работы военкомов: сейчас работающие "в тени" представляют собой самую раздражающую категорию населения.Кстати, $137 млрд за 4 года — это минимальная оценка, не считая сугубо военных нужд. А это значит, что даже если Европа украдёт российские активы, то это даст Украине, как финансовой системе, года полтора. Как государству это не очень поможет, потому что деньги в теории можно получить извне, а вот украинцев для сидения в окопах — нет.Общественный деятель Александр СкубченкоУкраина нуждается во внешнем финансировании на 2026–2029 годы в объёме 136,5 миллиарда долларов — МВФ. И это без учёта расходов на войну, ведь Украина — государство с уничтоженной бандеровцами экономикой, которое не в состоянии содержать себя самостоятельно.При этом МВФ на этот период выделяет лишь 8,1 млрд долларов, при условии, что Киев ужесточит налоги для населения. За что бандеровский режим собирается содержать армию с "ограничением" до 800 тысяч человек? У бандеровского режима нет денег даже на 100-тысячную армию.Очевидно, что Украина нужна Европе исключительно как таран против России. Только в таких условиях её и содержат. А если завтра мир, кто никому не нужную Украину содержать станет? Вот и получается, что Украина стала просто заложником войны. Бандера пришёл — порядок навёл.Политолог Марат БашировФинансовый удав Украины — МВФ — готов дальше давать кредиты стране, но требует "активизировать усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и расширению налоговой базы, в том числе за счёт налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, закрытия таможенных лазеек при импорте потребительских товаров и отмены освобождений от регистрации плательщиков НДС".В этой информации есть два важных обстоятельства:Когда-то Россия тоже кредитовалась в МВФ, и нам диктовали, что делать и куда идти. При президенте Путине это ярмо сбросили. Россия полностью погасила свой долг перед Международным валютным фондом в январе 2005 года, выплатив оставшуюся сумму в размере около 3,3 миллиарда долларов.Трамп душит Зеленского не только через уголовные дела, но и через кредиты. Нет кредитов — нет налогов, а значит, нечем платить солдатам, чиновникам и социальным работникам. А каждый наш ракетный удар сокращает возможность экономики работать и, значит, генерировать налоги. Мы мало об этом пишем, зато МВФ не забывает.

