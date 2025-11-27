https://ukraina.ru/20251127/glava-euroclear-predupredila-chem-mozhet-obernutsya-kreditovanie-kieva-za-schet-rossii-1072269322.html

Глава Euroclear предупредила, чем может обернуться кредитование Киева за счет России

Глава крупного европейского депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила, что возможный кредит Киеву за счет замороженных российских активов подорвет привлекательность европейских рынков и ухудшит инвестиционный климат в Европе, пишет газета Financial Times

Она ссылается на письмо Урбен главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште.В нем Урбен заявляет, что инициатива наносит ущерб инвестициям на континенте, "поскольку инвесторы, особенно суверенные фонды благосостояния и центральные банки, воспримут ее как эквивалент конфискации резервов центральных банков, что подрывает верховенство закона".После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

