Глава Euroclear предупредила, чем может обернуться кредитование Киева за счет России
Глава Euroclear предупредила, чем может обернуться кредитование Киева за счет России
Глава крупного европейского депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила, что возможный кредит Киеву за счет замороженных российских активов подорвет привлекательность европейских рынков и ухудшит инвестиционный климат в Европе, пишет газета Financial Times
2025-11-27T12:59
2025-11-27T12:59
Она ссылается на письмо Урбен главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште.В нем Урбен заявляет, что инициатива наносит ущерб инвестициям на континенте, "поскольку инвесторы, особенно суверенные фонды благосостояния и центральные банки, воспримут ее как эквивалент конфискации резервов центральных банков, что подрывает верховенство закона".После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, киев, россия, украина, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия
Новости, Киев, Россия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Еврокомиссия

Глава Euroclear предупредила, чем может обернуться кредитование Киева за счет России

12:59 27.11.2025
 
© Фото : CC0, Pixabayденьги евро купюры
деньги евро купюры - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : CC0, Pixabay
Глава крупного европейского депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила, что возможный кредит Киеву за счет замороженных российских активов подорвет привлекательность европейских рынков и ухудшит инвестиционный климат в Европе, пишет газета Financial Times
Она ссылается на письмо Урбен главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште.
В нем Урбен заявляет, что инициатива наносит ущерб инвестициям на континенте, "поскольку инвесторы, особенно суверенные фонды благосостояния и центральные банки, воспримут ее как эквивалент конфискации резервов центральных банков, что подрывает верховенство закона".

"Возникшая в результате премия за риск приведет к устойчивому росту спредов по европейским суверенным облигациям, что повысит затраты по займам для всех государств-членов", - говорится в письме.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
