А была ли попытка переворота на Украине? Павлив о деньгах и деле против Зеленского
Бывший бизнес-партнёр Игоря Коломойского Андрей Мартынов опубликовал заявление с обвинениями в адрес миллиардера. Украина.ру, 27.11.2025
Бывший бизнес-партнёр Игоря Коломойского Андрей Мартынов опубликовал заявление с обвинениями в адрес миллиардера. Он считает, что олигарх пытался организовать попытки захвата власти на Украине после коррупционного скандала вокруг Тимура Миндича. Также Мартынов выразил уверенность, что Боголюбов выступал в роли "коммуникатора и посредника в этом откровенном мятеже", и призвал привлечь виновных по статье о государственной измене. Насколько весома в украинском политикуме фигура Андрея Мартынова и был ли тот самый переворот, о котором говорит бизнесмен, объяснил обозреватель Украина.ру и политтехнолог Михаил Павлив. *В материале упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
Бывший бизнес-партнёр Игоря Коломойского Андрей Мартынов опубликовал заявление с обвинениями в адрес миллиардера.
Он считает, что олигарх пытался организовать попытки захвата власти на Украине после коррупционного скандала вокруг Тимура Миндича.
Также Мартынов выразил уверенность, что Боголюбов выступал в роли "коммуникатора и посредника в этом откровенном мятеже", и призвал привлечь виновных по статье о государственной измене.
Насколько весома в украинском политикуме фигура Андрея Мартынова и был ли тот самый переворот, о котором говорит бизнесмен, объяснил обозреватель Украина.ру и политтехнолог Михаил Павлив.
*В материале упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов