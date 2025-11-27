https://ukraina.ru/20251127/a-byla-li-popytka-perevorota-na-ukraine-pavliv-o-dengakh-i-dele-protiv-zelenskogo-1072293317.html

А была ли попытка переворота на Украине? Павлив о деньгах и деле против Зеленского

Бывший бизнес-партнёр Игоря Коломойского Андрей Мартынов опубликовал заявление с обвинениями в адрес миллиардера. Украина.ру, 27.11.2025

Бывший бизнес-партнёр Игоря Коломойского Андрей Мартынов опубликовал заявление с обвинениями в адрес миллиардера. Он считает, что олигарх пытался организовать попытки захвата власти на Украине после коррупционного скандала вокруг Тимура Миндича. Также Мартынов выразил уверенность, что Боголюбов выступал в роли "коммуникатора и посредника в этом откровенном мятеже", и призвал привлечь виновных по статье о государственной измене. Насколько весома в украинском политикуме фигура Андрея Мартынова и был ли тот самый переворот, о котором говорит бизнесмен, объяснил обозреватель Украина.ру и политтехнолог Михаил Павлив. *В материале упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

