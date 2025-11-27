А была ли попытка переворота на Украине? Павлив о деньгах и деле против Зеленского - 27.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251127/a-byla-li-popytka-perevorota-na-ukraine-pavliv-o-dengakh-i-dele-protiv-zelenskogo-1072293317.html
А была ли попытка переворота на Украине? Павлив о деньгах и деле против Зеленского
А была ли попытка переворота на Украине? Павлив о деньгах и деле против Зеленского - 27.11.2025 Украина.ру
А была ли попытка переворота на Украине? Павлив о деньгах и деле против Зеленского
Бывший бизнес-партнёр Игоря Коломойского Андрей Мартынов опубликовал заявление с обвинениями в адрес миллиардера. Украина.ру, 27.11.2025
2025-11-27T17:51
2025-11-27T17:51
украина
алексей мартынов
игорь коломойский
трамп и зеленский
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1b/1072293174_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e1805556724baabddee1e31966c6ad8b.png
Бывший бизнес-партнёр Игоря Коломойского Андрей Мартынов опубликовал заявление с обвинениями в адрес миллиардера. Он считает, что олигарх пытался организовать попытки захвата власти на Украине после коррупционного скандала вокруг Тимура Миндича. Также Мартынов выразил уверенность, что Боголюбов выступал в роли "коммуникатора и посредника в этом откровенном мятеже", и призвал привлечь виновных по статье о государственной измене. Насколько весома в украинском политикуме фигура Андрея Мартынова и был ли тот самый переворот, о котором говорит бизнесмен, объяснил обозреватель Украина.ру и политтехнолог Михаил Павлив. *В материале упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1b/1072293174_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_859fb7d30eb10f41a652a8b641053a91.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, алексей мартынов, игорь коломойский, трамп и зеленский, украина.ру, видео, видео
Украина, Алексей Мартынов, Игорь Коломойский, Трамп и Зеленский, Украина.ру, Видео

А была ли попытка переворота на Украине? Павлив о деньгах и деле против Зеленского

17:51 27.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Бывший бизнес-партнёр Игоря Коломойского Андрей Мартынов опубликовал заявление с обвинениями в адрес миллиардера.
Он считает, что олигарх пытался организовать попытки захвата власти на Украине после коррупционного скандала вокруг Тимура Миндича.
Также Мартынов выразил уверенность, что Боголюбов выступал в роли "коммуникатора и посредника в этом откровенном мятеже", и призвал привлечь виновных по статье о государственной измене.
Насколько весома в украинском политикуме фигура Андрея Мартынова и был ли тот самый переворот, о котором говорит бизнесмен, объяснил обозреватель Украина.ру и политтехнолог Михаил Павлив.
*В материале упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаАлексей МартыновИгорь КоломойскийТрамп и ЗеленскийУкраина.руВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска
16:20Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине
16:18"Чёрная пятница" Ермака. Сможет ли сохранить власть Зеленский?
16:17‼ Мединский с иронией подготовил "краткий экскурс по военной истории" для Каллас, заявившей, что Россия за последние 100 лет якобы напала более чем на 19 стран, при этом ни одна из этих стран не нападала на Россию
16:15Василь Вакаров: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться
16:00Глава СВР в Анкаре обсуждал проблему Украины, Москва изучит присвоение Бельгией денег РФ. Новости к 16.00
16:00Наступление на Запорожском направлении: российские войска создают угрозу окружения Орехова
16:00Киевский "Аристотель" Иннокентий (Гизель) и его "Синопсис"
15:45Бандеровский террор: Как на Украине травят трёхлетних детей за русскую речь
15:28Будапешт готов принять саммит Россия-США: Путин оценил мирные инициативы Венгрии
15:25Отключение интернета помешало защите от БПЛА ВСУ - губернатор Белгородской области
15:24Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится
15:03Российские войска в 15 км от Славянска: создан плацдарм для решающего штурма
14:52Российский разработчик научился управлять голубями, как дронами
14:4128 ноября 2025 года, утренний эфир
14:35Обыск у главы Офиса президента Украины может обрушить всю властную пирамиду
14:25Тактический успех под Красным Лиманом и его стратегическое значение
14:19НАБУ готовится объявить подозрение Ермаку — СМИ
14:17Занимательное краснолиниеведение. Во что упираются миротворческие инициативы
14:06Виктор Орбан в Москве: Венгрия готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине
Лента новостейМолния