МИД РФ подтверждает арест гражданки России по делу SOS Donbass

Посольство России во Франции подтверждает задержание российской гражданки французскими властями по делу благотворительной общественной организации SOS Donbass. Об этом 26 ноября проинформировал телеграм-канал российской дипмиссии

Накануне, 25 ноября стало известно, что Главное управление внутренней безопасности (DGSI) Франции с санкции прокуратуры Парижа задержало членов гуманитарной ассоциации SOS Donbass. По мнению спецслужб Франции, гражданка России и гражданин Франции сотрудничали со спецслужбами России и действовали под прикрытием гуманитарной деятельности."Посольство России во Франции подтверждает факт задержания французскими властями А.Г.Новиковой, имеющей, кроме российского, также и французское гражданство, что в определенной степени ограничивает наши возможности в данном деле", - сообщили российские дипломаты.В публикации телеграм--канала посольства отмечены подробности инцидента. "До настоящего времени французские власти официально не информировали диппредставительство об аресте А.Г.Новиковой и его причинах. С самого начала развития событий внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с ее семьей, в т.ч. по вопросу оказания судебной защиты", - сказано в сообщении посольства. Российские дипломаты отметили, что с учетом деликатности вопроса не видят целесообразности делать другие комментарии.По информации агентства Reuters, в рамках дела SOS Donbass арестованы четверо фигурантов. Двое из них (в том числе Анна Новикова) имеют российское гражданство.Больше новостей дня представлено в обзоре Путин укрепляет союзы, Украина трещит по швам. Хроника событий на 13:00 26 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

