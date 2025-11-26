МИД РФ подтверждает арест гражданки России по делу SOS Donbass - 26.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251126/mid-rf-podtverzhdaet-arest-grazhdanki-rossii-po-delu-sos-donbass-1072229082.html
МИД РФ подтверждает арест гражданки России по делу SOS Donbass
МИД РФ подтверждает арест гражданки России по делу SOS Donbass - 26.11.2025 Украина.ру
МИД РФ подтверждает арест гражданки России по делу SOS Donbass
Посольство России во Франции подтверждает задержание российской гражданки французскими властями по делу благотворительной общественной организации SOS Donbass. Об этом 26 ноября проинформировал телеграм-канал российской дипмиссии
2025-11-26T17:22
2025-11-26T17:22
новости
россия
франция
владимир путин
украина.ру
донбасс
гуманитарная помощь
гуманитарная политика
спецслужба
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/80/1018098076_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_a60cadab6ad9071b849ab5351dafd154.jpg
Накануне, 25 ноября стало известно, что Главное управление внутренней безопасности (DGSI) Франции с санкции прокуратуры Парижа задержало членов гуманитарной ассоциации SOS Donbass. По мнению спецслужб Франции, гражданка России и гражданин Франции сотрудничали со спецслужбами России и действовали под прикрытием гуманитарной деятельности."Посольство России во Франции подтверждает факт задержания французскими властями А.Г.Новиковой, имеющей, кроме российского, также и французское гражданство, что в определенной степени ограничивает наши возможности в данном деле", - сообщили российские дипломаты.В публикации телеграм--канала посольства отмечены подробности инцидента. "До настоящего времени французские власти официально не информировали диппредставительство об аресте А.Г.Новиковой и его причинах. С самого начала развития событий внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с ее семьей, в т.ч. по вопросу оказания судебной защиты", - сказано в сообщении посольства. Российские дипломаты отметили, что с учетом деликатности вопроса не видят целесообразности делать другие комментарии.По информации агентства Reuters, в рамках дела SOS Donbass арестованы четверо фигурантов. Двое из них (в том числе Анна Новикова) имеют российское гражданство.Больше новостей дня представлено в обзоре Путин укрепляет союзы, Украина трещит по швам. Хроника событий на 13:00 26 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
франция
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/80/1018098076_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4e839281d8cf9c526899b9c7bfe26ef5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, франция, владимир путин, украина.ру, донбасс, гуманитарная помощь, гуманитарная политика, спецслужба, ес, скандал, международные отношения, международная политика, международная помощь, дипломаты, дипломатические отношения, мид рф, reuters
Новости, Россия, Франция, Владимир Путин, Украина.ру, Донбасс, гуманитарная помощь, гуманитарная политика, спецслужба, ЕС, скандал, международные отношения, Международная политика, Международная помощь, дипломаты, дипломатические отношения, МИД РФ, Reuters

МИД РФ подтверждает арест гражданки России по делу SOS Donbass

17:22 26.11.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Посольство России во Франции подтверждает задержание российской гражданки французскими властями по делу благотворительной общественной организации SOS Donbass. Об этом 26 ноября проинформировал телеграм-канал российской дипмиссии
Накануне, 25 ноября стало известно, что Главное управление внутренней безопасности (DGSI) Франции с санкции прокуратуры Парижа задержало членов гуманитарной ассоциации SOS Donbass. По мнению спецслужб Франции, гражданка России и гражданин Франции сотрудничали со спецслужбами России и действовали под прикрытием гуманитарной деятельности.
"Посольство России во Франции подтверждает факт задержания французскими властями А.Г.Новиковой, имеющей, кроме российского, также и французское гражданство, что в определенной степени ограничивает наши возможности в данном деле", - сообщили российские дипломаты.
В публикации телеграм--канала посольства отмечены подробности инцидента.
"До настоящего времени французские власти официально не информировали диппредставительство об аресте А.Г.Новиковой и его причинах. С самого начала развития событий внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с ее семьей, в т.ч. по вопросу оказания судебной защиты", - сказано в сообщении посольства.
Российские дипломаты отметили, что с учетом деликатности вопроса не видят целесообразности делать другие комментарии.
По информации агентства Reuters, в рамках дела SOS Donbass арестованы четверо фигурантов. Двое из них (в том числе Анна Новикова) имеют российское гражданство.
Больше новостей дня представлено в обзоре Путин укрепляет союзы, Украина трещит по швам. Хроника событий на 13:00 26 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияФранцияВладимир ПутинУкраина.руДонбассгуманитарная помощьгуманитарная политикаспецслужбаЕСскандалмеждународные отношенияМеждународная политикаМеждународная помощьдипломатыдипломатические отношенияМИД РФReuters
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска
16:20Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине
16:18"Чёрная пятница" Ермака. Сможет ли сохранить власть Зеленский?
16:17‼ Мединский с иронией подготовил "краткий экскурс по военной истории" для Каллас, заявившей, что Россия за последние 100 лет якобы напала более чем на 19 стран, при этом ни одна из этих стран не нападала на Россию
16:15Василь Вакаров: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться
16:00Глава СВР в Анкаре обсуждал проблему Украины, Москва изучит присвоение Бельгией денег РФ. Новости к 16.00
16:00Наступление на Запорожском направлении: российские войска создают угрозу окружения Орехова
16:00Киевский "Аристотель" Иннокентий (Гизель) и его "Синопсис"
15:45Бандеровский террор: Как на Украине травят трёхлетних детей за русскую речь
15:28Будапешт готов принять саммит Россия-США: Путин оценил мирные инициативы Венгрии
15:25Отключение интернета помешало защите от БПЛА ВСУ - губернатор Белгородской области
15:24Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится
15:03Российские войска в 15 км от Славянска: создан плацдарм для решающего штурма
14:52Российский разработчик научился управлять голубями, как дронами
14:4128 ноября 2025 года, утренний эфир
14:35Обыск у главы Офиса президента Украины может обрушить всю властную пирамиду
14:25Тактический успех под Красным Лиманом и его стратегическое значение
14:19НАБУ готовится объявить подозрение Ермаку — СМИ
14:17Занимательное краснолиниеведение. Во что упираются миротворческие инициативы
14:06Виктор Орбан в Москве: Венгрия готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине
Лента новостейМолния