https://ukraina.ru/20251125/vs-rf-byut-po-tselyam-v-odesse-i-oblasti-1072127529.html
ВС РФ бьют по целям в Одессе и области
ВС РФ бьют по целям в Одессе и области - 25.11.2025 Украина.ру
ВС РФ бьют по целям в Одессе и области
Российские военные минувшей ночью ударили по объектам противника в Одессе и Черноморске Одесской области, передает 25 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-25T07:23
2025-11-25T07:23
2025-11-25T08:04
новости
одесса
россия
одесская область
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
Местные паблики пишут о прилетах в порт Ильичевска.Также сообщалось о взрывах в Одессе, Броварах и Белой Церкви.Ранним утром появилась информация о том, что российские дроны "Герань" направились в сторону Конотопа Сумской области. Кроме того, говорится о новых "Геранях", летящих в направлении Одессы и Киевской области.Мониторинговые каналы сообщают о пуске ракет по целям в Киевской и Сумской областях.Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.Накануне мы писали, что российская армия продолжает успешно развивать наступление на ключевых направлениях в зоне специальной военной операции, нанося ощутимые потери противнику и методично освобождая новые территории. Очередные успехи были озвучены на официальном брифинге Министерства обороны РФ, который демонстрирует комплексное воздействие на вражескую группировку. Подробнее - в материале ВС РФ освобождают новые населенные пункты и наносят мощные удары по инфраструктуре ВСУ на сайте Украина.ру.
одесса
россия
одесская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_e071e31cf7f1f731e7cc29e96c22327b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесса, россия, одесская область, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Одесса, Россия, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
ВС РФ бьют по целям в Одессе и области
07:23 25.11.2025 (обновлено: 08:04 25.11.2025)
Российские военные минувшей ночью ударили по объектам противника в Одессе и Черноморске Одесской области, передает 25 ноября телеграм-канал Украина.ру
Местные паблики пишут о прилетах в порт Ильичевска.
Также сообщалось о взрывах в Одессе, Броварах и Белой Церкви.
Ранним утром появилась информация о том, что российские дроны "Герань" направились в сторону Конотопа Сумской области. Кроме того, говорится о новых "Геранях", летящих в направлении Одессы и Киевской области.
Мониторинговые каналы сообщают о пуске ракет по целям в Киевской и Сумской областях.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Накануне мы писали, что российская армия продолжает успешно развивать наступление на ключевых направлениях в зоне специальной военной операции, нанося ощутимые потери противнику и методично освобождая новые территории. Очередные успехи были озвучены на официальном брифинге Министерства обороны РФ, который демонстрирует комплексное воздействие на вражескую группировку.