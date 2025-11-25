https://ukraina.ru/20251125/vs-rf-byut-po-tselyam-v-odesse-i-oblasti-1072127529.html

ВС РФ бьют по целям в Одессе и области

ВС РФ бьют по целям в Одессе и области

Российские военные минувшей ночью ударили по объектам противника в Одессе и Черноморске Одесской области, передает 25 ноября телеграм-канал Украина.ру

Местные паблики пишут о прилетах в порт Ильичевска.Также сообщалось о взрывах в Одессе, Броварах и Белой Церкви.Ранним утром появилась информация о том, что российские дроны "Герань" направились в сторону Конотопа Сумской области. Кроме того, говорится о новых "Геранях", летящих в направлении Одессы и Киевской области.Мониторинговые каналы сообщают о пуске ракет по целям в Киевской и Сумской областях.Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.Накануне мы писали, что российская армия продолжает успешно развивать наступление на ключевых направлениях в зоне специальной военной операции, нанося ощутимые потери противнику и методично освобождая новые территории. Очередные успехи были озвучены на официальном брифинге Министерства обороны РФ, который демонстрирует комплексное воздействие на вражескую группировку. Подробнее - в материале ВС РФ освобождают новые населенные пункты и наносят мощные удары по инфраструктуре ВСУ на сайте Украина.ру.

