Три минуты от обнаружения цели до её поражения: начальник расчёта ПВО Логачёв о борьбе за небо - 25.11.2025
https://ukraina.ru/20251125/tri-minuty-ot-obnaruzheniya-tseli-do-e-porazheniya-nachalnik-raschta-pvo-logachv-o-borbe-za-nebo-1072146667.html
Три минуты от обнаружения цели до её поражения: начальник расчёта ПВО Логачёв о борьбе за небо
Три минуты от обнаружения цели до её поражения: начальник расчёта ПВО Логачёв о борьбе за небо
Три минуты от обнаружения цели до её поражения: начальник расчёта ПВО Логачёв о борьбе за небо
Боец ВС РФ, начальник расчёта ПВО Станислав Логачёв рассказал, как он и его команда охраняют небо над Россией, как получили медали "За храбрость" и какой самый... Украина.ру, 25.11.2025
2025-11-25T12:32
2025-11-25T12:32
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/19/1072146448_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a151e019f4fa3c7bff403b5100b99ff8.jpg
Боец ВС РФ, начальник расчёта ПВО Станислав Логачёв рассказал, как он и его команда охраняют небо над Россией, как получили медали "За храбрость" и какой самый сложный вражеский беспилотник его расчёт сбивал.
видео, вс рф, спецоперация, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, пво, медаль, бпла, беспилотники, дроны, боец, видео
Видео, ВС РФ, Спецоперация, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, ПВО, медаль, БПЛА, беспилотники, дроны, боец

Три минуты от обнаружения цели до её поражения: начальник расчёта ПВО Логачёв о борьбе за небо

12:32 25.11.2025
 
Боец ВС РФ, начальник расчёта ПВО Станислав Логачёв рассказал, как он и его команда охраняют небо над Россией, как получили медали "За храбрость" и какой самый сложный вражеский беспилотник его расчёт сбивал.
