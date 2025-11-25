https://ukraina.ru/20251125/tri-minuty-ot-obnaruzheniya-tseli-do-e-porazheniya-nachalnik-raschta-pvo-logachv-o-borbe-za-nebo-1072146667.html

Три минуты от обнаружения цели до её поражения: начальник расчёта ПВО Логачёв о борьбе за небо

2025-11-25T12:32

Боец ВС РФ, начальник расчёта ПВО Станислав Логачёв рассказал, как он и его команда охраняют небо над Россией, как получили медали "За храбрость" и какой самый сложный вражеский беспилотник его расчёт сбивал.

2025

