Три минуты от обнаружения цели до её поражения: начальник расчёта ПВО Логачёв о борьбе за небо
Боец ВС РФ, начальник расчёта ПВО Станислав Логачёв рассказал, как он и его команда охраняют небо над Россией, как получили медали "За храбрость" и какой самый... Украина.ру, 25.11.2025
Боец ВС РФ, начальник расчёта ПВО Станислав Логачёв рассказал, как он и его команда охраняют небо над Россией, как получили медали "За храбрость" и какой самый сложный вражеский беспилотник его расчёт сбивал.
