Бывшего руководителя одесских налоговиков уличили в нетрудовых доходах - 25.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251125/rukovoditelya-odesskikh-nalogovikov-ulichili-v-netrudovykh-dokhodakh-1072149290.html
Бывшего руководителя одесских налоговиков уличили в нетрудовых доходах
Бывшего руководителя одесских налоговиков уличили в нетрудовых доходах - 25.11.2025 Украина.ру
Бывшего руководителя одесских налоговиков уличили в нетрудовых доходах
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) признал необоснованными активы бывшего начальника одесской налоговой службы на сумму около 5,3 млн гривен (более $126 тыс). Об этом 24 ноября проинформировало Государственное бюро расследований Украины
2025-11-25T13:31
2025-11-25T13:31
новости
украина
россия
одесская область
гбр
высший антикоррупционный суд
сап
audi q5
коррупция
антикоррупционный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102276/41/1022764127_47:0:760:401_1920x0_80_0_0_9aa1c87e432eb4d5577e5fd9e4e1e219.jpg
Суд частично удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), поданный по материалам ГБР и дополненный информацией Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).Сотрудники ГБР обнаружили у бывшего руководителя Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области элитные автомобили, приобретенные по заниженным ценам. По материалам бюро прокурор САП обратился в ВАКС с иском о признании этих активов необоснованными. "Речь идет об автомобилях Toyota Land Cruiser 200 (2018 года выпуска) и Audi RSQ8 (2020 года выпуска), которые семья бывшего чиновника приобрела по существенно заниженным ценам – 300 тыс грн и 1,4 млн грн соответственно. Общая рыночная стоимость машин составляла более 5,3 млн грн", - рассказали в ГБР.Там отметили, что впоследствии Audi RSQ8 была продана по рыночной цене, а полученные средства использованы для приобретения BMW X7 xDrive.Тем временем Россия выигрывает у США в новой космической гонке. Главные новости к этому часуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
одесская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102276/41/1022764127_136:0:671:401_1920x0_80_0_0_21e6e02a6d3c03b822281c8e047c4dfb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, одесская область, гбр, высший антикоррупционный суд, сап, audi q5, коррупция, антикоррупционный суд, антикоррупционеры, криминал, налоги, напк
Новости, Украина, Россия, Одесская область, ГБР, Высший антикоррупционный суд, САП, Audi Q5, коррупция, Антикоррупционный суд, антикоррупционеры, криминал, налоги, НАПК

Бывшего руководителя одесских налоговиков уличили в нетрудовых доходах

13:31 25.11.2025
 
© crime-dn.suгривны деньги уголовный кодекс взятка коррупция
гривны деньги уголовный кодекс взятка коррупция
© crime-dn.su
Читать в
ДзенTelegram
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) признал необоснованными активы бывшего начальника одесской налоговой службы на сумму около 5,3 млн гривен (более $126 тыс). Об этом 24 ноября проинформировало Государственное бюро расследований Украины
Суд частично удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), поданный по материалам ГБР и дополненный информацией Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Сотрудники ГБР обнаружили у бывшего руководителя Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области элитные автомобили, приобретенные по заниженным ценам. По материалам бюро прокурор САП обратился в ВАКС с иском о признании этих активов необоснованными.
"Речь идет об автомобилях Toyota Land Cruiser 200 (2018 года выпуска) и Audi RSQ8 (2020 года выпуска), которые семья бывшего чиновника приобрела по существенно заниженным ценам – 300 тыс грн и 1,4 млн грн соответственно. Общая рыночная стоимость машин составляла более 5,3 млн грн", - рассказали в ГБР.
Там отметили, что впоследствии Audi RSQ8 была продана по рыночной цене, а полученные средства использованы для приобретения BMW X7 xDrive.
Тем временем Россия выигрывает у США в новой космической гонке. Главные новости к этому часу
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияОдесская областьГБРВысший антикоррупционный судСАПAudi Q5коррупцияАнтикоррупционный судантикоррупционерыкриминалналогиНАПК
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:09Зеленский оказался в наиболее уязвимом положении с начала СВО — The Guardian
13:56Лондон спасает свою экономику за счёт войны: СВР раскрыл планы Британии по срыву мира на Украине
13:51ГБР разоблачило разворовывание средств на закупках генераторов для ВСУ
13:31Бывшего руководителя одесских налоговиков уличили в нетрудовых доходах
13:30Российские военные продвигаются в Днепропетровской области
13:20Москва изучает "план Трампа", полученный через неофициальные каналы - Лавров
13:07Энергетические войны: Китай наращивает закупки нефти из Ирана, а Украина – газа из США
13:05"Украинские диверсанты" в Польше вызвали конфликт между прокуратурой и спецслужбой
12:58ВС РФ освободили Иванполье в ДНР. Главное из брифинга Минобороны
12:57Тысячи жителей в Запорожской области остались без света после массированных ударов ВСУ
12:48Европейские вассалы и амбиции Киева разрушают мирный план США
12:32Три минуты от обнаружения цели до её поражения: начальник расчёта ПВО Логачёв о борьбе за небо
12:32Россия выигрывает у США в новой космической гонке. Главные новости к этому часу
12:25"Это вам не лобио кушать": Генпрокуратура РФ присмотрелась к смертельно опасному блюду из фасоли
12:00Министр армии США представит России сокращенный план по урегулированию. Главные новости к 12:00
11:49Госсекретарь США отказывается встречаться с главой дипломатии ЕС
11:43Прояснились последствия падения обломков дрона в центре Краснодара
11:30Песков назвал ситуацию вокруг американского мирного плана информационной вакханалией
11:26Британия представила план дискредитации президента США ради заработка на украинской крови - СВР
11:03Уточнены результаты ракетных ударов по Украине
Лента новостейМолния