Бывшего руководителя одесских налоговиков уличили в нетрудовых доходах

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) признал необоснованными активы бывшего начальника одесской налоговой службы на сумму около 5,3 млн гривен (более $126 тыс). Об этом 24 ноября проинформировало Государственное бюро расследований Украины

Суд частично удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), поданный по материалам ГБР и дополненный информацией Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).Сотрудники ГБР обнаружили у бывшего руководителя Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области элитные автомобили, приобретенные по заниженным ценам. По материалам бюро прокурор САП обратился в ВАКС с иском о признании этих активов необоснованными. "Речь идет об автомобилях Toyota Land Cruiser 200 (2018 года выпуска) и Audi RSQ8 (2020 года выпуска), которые семья бывшего чиновника приобрела по существенно заниженным ценам – 300 тыс грн и 1,4 млн грн соответственно. Общая рыночная стоимость машин составляла более 5,3 млн грн", - рассказали в ГБР.Там отметили, что впоследствии Audi RSQ8 была продана по рыночной цене, а полученные средства использованы для приобретения BMW X7 xDrive.Тем временем Россия выигрывает у США в новой космической гонке. Главные новости к этому часуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

