https://ukraina.ru/20251125/rukovoditelya-odesskikh-nalogovikov-ulichili-v-netrudovykh-dokhodakh-1072149290.html
Бывшего руководителя одесских налоговиков уличили в нетрудовых доходах
Бывшего руководителя одесских налоговиков уличили в нетрудовых доходах - 25.11.2025 Украина.ру
Бывшего руководителя одесских налоговиков уличили в нетрудовых доходах
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) признал необоснованными активы бывшего начальника одесской налоговой службы на сумму около 5,3 млн гривен (более $126 тыс). Об этом 24 ноября проинформировало Государственное бюро расследований Украины
2025-11-25T13:31
2025-11-25T13:31
2025-11-25T13:31
новости
украина
россия
одесская область
гбр
высший антикоррупционный суд
сап
audi q5
коррупция
антикоррупционный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102276/41/1022764127_47:0:760:401_1920x0_80_0_0_9aa1c87e432eb4d5577e5fd9e4e1e219.jpg
Суд частично удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), поданный по материалам ГБР и дополненный информацией Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).Сотрудники ГБР обнаружили у бывшего руководителя Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области элитные автомобили, приобретенные по заниженным ценам. По материалам бюро прокурор САП обратился в ВАКС с иском о признании этих активов необоснованными. "Речь идет об автомобилях Toyota Land Cruiser 200 (2018 года выпуска) и Audi RSQ8 (2020 года выпуска), которые семья бывшего чиновника приобрела по существенно заниженным ценам – 300 тыс грн и 1,4 млн грн соответственно. Общая рыночная стоимость машин составляла более 5,3 млн грн", - рассказали в ГБР.Там отметили, что впоследствии Audi RSQ8 была продана по рыночной цене, а полученные средства использованы для приобретения BMW X7 xDrive.Тем временем Россия выигрывает у США в новой космической гонке. Главные новости к этому часуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
одесская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102276/41/1022764127_136:0:671:401_1920x0_80_0_0_21e6e02a6d3c03b822281c8e047c4dfb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, одесская область, гбр, высший антикоррупционный суд, сап, audi q5, коррупция, антикоррупционный суд, антикоррупционеры, криминал, налоги, напк
Новости, Украина, Россия, Одесская область, ГБР, Высший антикоррупционный суд, САП, Audi Q5, коррупция, Антикоррупционный суд, антикоррупционеры, криминал, налоги, НАПК
Бывшего руководителя одесских налоговиков уличили в нетрудовых доходах
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) признал необоснованными активы бывшего начальника одесской налоговой службы на сумму около 5,3 млн гривен (более $126 тыс). Об этом 24 ноября проинформировало Государственное бюро расследований Украины
Суд частично удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), поданный по материалам ГБР и дополненный информацией Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Сотрудники ГБР обнаружили у бывшего руководителя Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области элитные автомобили, приобретенные по заниженным ценам. По материалам бюро прокурор САП обратился в ВАКС с иском о признании этих активов необоснованными.
"Речь идет об автомобилях Toyota Land Cruiser 200 (2018 года выпуска) и Audi RSQ8 (2020 года выпуска), которые семья бывшего чиновника приобрела по существенно заниженным ценам – 300 тыс грн и 1,4 млн грн соответственно. Общая рыночная стоимость машин составляла более 5,3 млн грн", - рассказали в ГБР.
Там отметили, что впоследствии Audi RSQ8 была продана по рыночной цене, а полученные средства использованы для приобретения BMW X7 xDrive.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.