https://ukraina.ru/20251125/lyudi-s-psikhologiey-gangsterov-ekspert-bruter-dal-kharakteristiku-amerikanskim-elitam-1072110407.html

"Люди с психологией гангстеров": эксперт Брутер дал характеристику американским элитам

"Люди с психологией гангстеров": эксперт Брутер дал характеристику американским элитам - 25.11.2025 Украина.ру

"Люди с психологией гангстеров": эксперт Брутер дал характеристику американским элитам

Заявления американских политиков о невозможности введения новых антироссийских санкций вызывают серьезные сомнения у экспертов, знакомых с методами работы Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2025-11-25T05:50

2025-11-25T05:50

2025-11-25T05:50

новости

сша

украина

владимир брутер

дональд трамп

россия

марко рубио

украина.ру

власть

элита

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0f/1065253607_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_90732454db0a6009f8d80a7cd738afb1.jpg

Комментируя заявление государственного секретаря Марко Рубио о том, что США исчерпали свои возможности по введению антироссийских санкций, эксперт был категоричен: "Они все время врут, утром, днем и вечером. Это как прием лекарств для них"."Они убивают, потому что считают, что им это выгодно, и им за это ничего не будет", — добавил эксперт. "Когда я работал на Украине, я говорил местным товарищам, что люди, которые находятся по ту сторону океана, сдадут вас за пять копеек, если им это будет нужно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия не согласится на условия Трампа, ей придется начать с ним гибридную войну" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — "Армен Гаспарян: Если Зеленский все же согласится на план Трампа, Украина превратится в европейское Сомали" на сайте Украина.ру.

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, владимир брутер, дональд трамп, россия, марко рубио, украина.ру, власть, элита