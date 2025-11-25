"Люди с психологией гангстеров": эксперт Брутер дал характеристику американским элитам - 25.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251125/lyudi-s-psikhologiey-gangsterov-ekspert-bruter-dal-kharakteristiku-amerikanskim-elitam-1072110407.html
"Люди с психологией гангстеров": эксперт Брутер дал характеристику американским элитам
"Люди с психологией гангстеров": эксперт Брутер дал характеристику американским элитам - 25.11.2025 Украина.ру
"Люди с психологией гангстеров": эксперт Брутер дал характеристику американским элитам
Заявления американских политиков о невозможности введения новых антироссийских санкций вызывают серьезные сомнения у экспертов, знакомых с методами работы Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2025-11-25T05:50
2025-11-25T05:50
новости
сша
украина
владимир брутер
дональд трамп
россия
марко рубио
украина.ру
власть
элита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0f/1065253607_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_90732454db0a6009f8d80a7cd738afb1.jpg
Комментируя заявление государственного секретаря Марко Рубио о том, что США исчерпали свои возможности по введению антироссийских санкций, эксперт был категоричен: "Они все время врут, утром, днем и вечером. Это как прием лекарств для них"."Они убивают, потому что считают, что им это выгодно, и им за это ничего не будет", — добавил эксперт. "Когда я работал на Украине, я говорил местным товарищам, что люди, которые находятся по ту сторону океана, сдадут вас за пять копеек, если им это будет нужно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия не согласится на условия Трампа, ей придется начать с ним гибридную войну" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — "Армен Гаспарян: Если Зеленский все же согласится на план Трампа, Украина превратится в европейское Сомали" на сайте Украина.ру.
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0f/1065253607_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c20d472d7910d553540f724c23a7944c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, владимир брутер, дональд трамп, россия, марко рубио, украина.ру, власть, элита
Новости, США, Украина, Владимир Брутер, Дональд Трамп, Россия, Марко Рубио, Украина.ру, власть, элита

"Люди с психологией гангстеров": эксперт Брутер дал характеристику американским элитам

05:50 25.11.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Заявления американских политиков о невозможности введения новых антироссийских санкций вызывают серьезные сомнения у экспертов, знакомых с методами работы Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Комментируя заявление государственного секретаря Марко Рубио о том, что США исчерпали свои возможности по введению антироссийских санкций, эксперт был категоричен: "Они все время врут, утром, днем и вечером. Это как прием лекарств для них".
"У людей, которые сейчас при власти в США нет других идей, кроме как стрелять из ручного пулемета. В американском политическом сообществе про таких людей говорят, что они окончили мэшинган скул. Это люди с психологией гангстеров", — заявил Брутер.
"Они убивают, потому что считают, что им это выгодно, и им за это ничего не будет", — добавил эксперт. "Когда я работал на Украине, я говорил местным товарищам, что люди, которые находятся по ту сторону океана, сдадут вас за пять копеек, если им это будет нужно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия не согласится на условия Трампа, ей придется начать с ним гибридную войну" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему "Армен Гаспарян: Если Зеленский все же согласится на план Трампа, Украина превратится в европейское Сомали" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаВладимир БрутерДональд ТрампРоссияМарко РубиоУкраина.рувластьэлита
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50"Люди с психологией гангстеров": эксперт Брутер дал характеристику американским элитам
05:40"Сеют ужас в рядах ВСУ" — военный аналитик рассказал, за что бойцы хвалят северокорейские пушки
05:30"Трамп устроил этот цирк с Миндичем, чтобы надавить на Зеленского": Владимир Брутер о тактике Запада
05:20"Абрамс" застрял в прошлом веке: аналитик объяснил феномен южнокорейского танкостроения
05:10Ищенко: Трамп собирает с союзников "компенсации" за проигрыш США в противостоянии с Россией
05:00Эксперт о двойных стандартах США: "Санкции не работают, но они будут их вводить и пугать"
04:50США и Тайвань оценивают баланс сил в пользу Китая, но Пекин не решится на авантюру — Лебедев
04:40Нерешительность Трампа: Дробницкий о том, почему лидер США "задвинул" приоритеты MAGA-базы
04:30Балансируют на грани: эксперт раскрыл, почему Европа боится испортить отношения с Трампом
04:29Атака БПЛА вызвала лесной пожар под Геленджиком
04:20Брутер: "Несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями США по урегулированию"
04:10Лебедев: Амбиции Сеула спровоцируют Пхеньян на создание подлодки с ядерным оружием
04:03Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Новороссийске возросло до четырех человек
04:00"Либо подписывайте, либо ужасающие санкции": Брутер о том, как Трамп усиливает давление
03:46Три человека получили ранения при атаке БПЛА на Ростовскую область — губернатор
03:20Наступление ВС РФ, "красные линии" Киева, вода для Донбасса. Информационная сводка за 24 ноября
02:52"Герани" бьют по Киеву и другим областям. В небо подняты Ту-160 и МиГ-31К с "Кинжалами"
02:04Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на приморские города юга России
01:29Белый дом объявил решение Трампа по финансированию Украины
01:00Атака на Новороссийск и закрытые аэропорты. Сводка угроз БПЛА и ПКР по регионам России к этому часу
Лента новостейМолния