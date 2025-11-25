https://ukraina.ru/20251125/lyudi-s-psikhologiey-gangsterov-ekspert-bruter-dal-kharakteristiku-amerikanskim-elitam-1072110407.html
"Люди с психологией гангстеров": эксперт Брутер дал характеристику американским элитам
"Люди с психологией гангстеров": эксперт Брутер дал характеристику американским элитам - 25.11.2025 Украина.ру
"Люди с психологией гангстеров": эксперт Брутер дал характеристику американским элитам
Заявления американских политиков о невозможности введения новых антироссийских санкций вызывают серьезные сомнения у экспертов, знакомых с методами работы Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Комментируя заявление государственного секретаря Марко Рубио о том, что США исчерпали свои возможности по введению антироссийских санкций, эксперт был категоричен: "Они все время врут, утром, днем и вечером. Это как прием лекарств для них"."Они убивают, потому что считают, что им это выгодно, и им за это ничего не будет", — добавил эксперт. "Когда я работал на Украине, я говорил местным товарищам, что люди, которые находятся по ту сторону океана, сдадут вас за пять копеек, если им это будет нужно", — резюмировал собеседник издания.
Комментируя заявление государственного секретаря Марко Рубио о том, что США исчерпали свои возможности по введению антироссийских санкций, эксперт был категоричен: "Они все время врут, утром, днем и вечером. Это как прием лекарств для них".
"У людей, которые сейчас при власти в США нет других идей, кроме как стрелять из ручного пулемета. В американском политическом сообществе про таких людей говорят, что они окончили мэшинган скул. Это люди с психологией гангстеров", — заявил Брутер.
"Они убивают, потому что считают, что им это выгодно, и им за это ничего не будет", — добавил эксперт. "Когда я работал на Украине, я говорил местным товарищам, что люди, которые находятся по ту сторону океана, сдадут вас за пять копеек, если им это будет нужно", — резюмировал собеседник издания.