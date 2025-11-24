https://ukraina.ru/20251124/ukrainskikh-pogranichnikov-otpravlyayut-na-front-pod-konvoem-1072098750.html
Украинских пограничников отправляют на фронт под конвоем
Украинских пограничников отправляют на фронт под конвоем - 24.11.2025 Украина.ру
Украинских пограничников отправляют на фронт под конвоем
Об этом военнопленный, штаб-сержант (прапорщик) Госпогранслужбы Украины Тимур Омаров рассказал корреспонденту издания Украина.ру Фёдору Громову. Украина.ру, 24.11.2025
2025-11-24T16:12
2025-11-24T16:12
2025-11-24T16:12
украина
россия
волынь
федор громов
госпогранслужба
украина.ру
вооруженные силы украины
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/18/1072098567_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ad9bc6376914db6ba1c72f6ec10bed2.jpg
Об этом военнопленный, штаб-сержант (прапорщик) Госпогранслужбы Украины Тимур Омаров рассказал корреспонденту издания Украина.ру Фёдору Громову. Наравне с ВСУ и Нацгвардией в боях с ВС РФ принимают участие и штурмовые отряды ДПСУ — Госпогранслужбы Украины. Точно также они несут большие потери убитыми и ранеными — и чтобы компенсировать их, руководство ДПСУ формирует маршевые пополнения из действующих пограничников. Тимур — контрактник, кадровый пограничник. До попадания на фронт служил на погранзаставе на Волыни, на границе с Белоруссией и даже не думал, что ему однажды придется воевать. Тем не менее, пришел приказ — и всех пограничников, которые попали в партию пополнения, сразу же изолировали от остальных и вплоть до прибытия на фронт держали под вооруженной охраной. Тимур до последнего верил, что его присяга Украине что-то значит, что десять лет службы заставят государство относиться к нему не как к пушечному мясу — и жестоко ошибся. Тем не менее, ему повезло — и единственный из своей группы он остался в живых, сдавшись в плен под Купянском.
украина
россия
волынь
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/18/1072098567_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_96b6cfcc34deb905c2740bbf0df781fd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, волынь, федор громов, госпогранслужба, украина.ру, вооруженные силы украины, видео, видео
Украина, Россия, Волынь, Федор Громов, Госпогранслужба, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Видео
Об этом военнопленный, штаб-сержант (прапорщик) Госпогранслужбы Украины Тимур Омаров рассказал корреспонденту издания Украина.ру Фёдору Громову.
Наравне с ВСУ и Нацгвардией в боях с ВС РФ принимают участие и штурмовые отряды ДПСУ — Госпогранслужбы Украины.
Точно также они несут большие потери убитыми и ранеными — и чтобы компенсировать их, руководство ДПСУ формирует маршевые пополнения из действующих пограничников.
Тимур — контрактник, кадровый пограничник. До попадания на фронт служил на погранзаставе на Волыни, на границе с Белоруссией и даже не думал, что ему однажды придется воевать.
Тем не менее, пришел приказ — и всех пограничников, которые попали в партию пополнения, сразу же изолировали от остальных и вплоть до прибытия на фронт держали под вооруженной охраной.
Тимур до последнего верил, что его присяга Украине что-то значит, что десять лет службы заставят государство относиться к нему не как к пушечному мясу — и жестоко ошибся.
Тем не менее, ему повезло — и единственный из своей группы он остался в живых, сдавшись в плен под Купянском.