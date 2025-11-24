https://ukraina.ru/20251124/ukrainskikh-pogranichnikov-otpravlyayut-na-front-pod-konvoem-1072098750.html

Украинских пограничников отправляют на фронт под конвоем

Об этом военнопленный, штаб-сержант (прапорщик) Госпогранслужбы Украины Тимур Омаров рассказал корреспонденту издания Украина.ру Фёдору Громову. Украина.ру, 24.11.2025

Об этом военнопленный, штаб-сержант (прапорщик) Госпогранслужбы Украины Тимур Омаров рассказал корреспонденту издания Украина.ру Фёдору Громову. Наравне с ВСУ и Нацгвардией в боях с ВС РФ принимают участие и штурмовые отряды ДПСУ — Госпогранслужбы Украины. Точно также они несут большие потери убитыми и ранеными — и чтобы компенсировать их, руководство ДПСУ формирует маршевые пополнения из действующих пограничников. Тимур — контрактник, кадровый пограничник. До попадания на фронт служил на погранзаставе на Волыни, на границе с Белоруссией и даже не думал, что ему однажды придется воевать. Тем не менее, пришел приказ — и всех пограничников, которые попали в партию пополнения, сразу же изолировали от остальных и вплоть до прибытия на фронт держали под вооруженной охраной. Тимур до последнего верил, что его присяга Украине что-то значит, что десять лет службы заставят государство относиться к нему не как к пушечному мясу — и жестоко ошибся. Тем не менее, ему повезло — и единственный из своей группы он остался в живых, сдавшись в плен под Купянском.

