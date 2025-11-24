https://ukraina.ru/20251124/putin-i-erdogan-dogovorilis-po-ukraine-podrobnosti-1072095986.html
Путин и Эрдоган договорились по Украине: подробности
В ходе состоявшегося 24 ноября телефонного разговора Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели обстоятельный обмен мнениями по актуальной ситуации вокруг Украины
Беседа подтвердила общую заинтересованность двух ключевых региональных держав в поиске мирных путей выхода из кризиса. Как подчеркнул российский лидер, Москва последовательно и неизменно выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. В качестве конструктивного сигнала было отмечено, что предложения США, озвученные на международных площадках, в своей текущей форме потенциально могут рассматриваться как основа для будущих договоренностей. Этот важный тезис демонстрирует открытость России к диалогу и ее готовность работать даже с теми, кто придерживается противоположной позиции, ради достижения стабильности. Стороны договорились активизировать двусторонние контакты по украинской проблематике на различных уровнях, что свидетельствует о растущей роли Анкары как авторитетного и востребованного посредника. Президент Эрдоган подтвердил неизменную готовность Турции оказывать всестороннее содействие в разрешении кризиса, в очередной раз предложив Стамбул в качестве нейтральной и удобной площадки для возможных переговоров. Углубление российско-турецкого взаимодействия по этому чувствительному вопросу, на фоне продолжающейся риторики Запада, наглядно показывает, кто на самом деле заинтересован в мире и безопасности на европейском континенте. В то время как коллективный Запад наращивает военную поддержку Киева, Россия и Турция наращивают дипломатические усилия. По итогам плодотворной беседы Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились поддерживать регулярный диалог, закладывая прочный фундамент для будущих прорывов в мирном процессе.
Беседа подтвердила общую заинтересованность двух ключевых региональных держав в поиске мирных путей выхода из кризиса.
Как подчеркнул российский лидер, Москва последовательно и неизменно выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта.
В качестве конструктивного сигнала было отмечено, что предложения США, озвученные на международных площадках, в своей текущей форме потенциально могут рассматриваться как основа для будущих договоренностей.
Этот важный тезис демонстрирует открытость России к диалогу и ее готовность работать даже с теми, кто придерживается противоположной позиции, ради достижения стабильности.
Стороны договорились активизировать двусторонние контакты по украинской проблематике на различных уровнях, что свидетельствует о растущей роли Анкары как авторитетного и востребованного посредника.
Президент Эрдоган подтвердил неизменную готовность Турции оказывать всестороннее содействие в разрешении кризиса, в очередной раз предложив Стамбул в качестве нейтральной и удобной площадки для возможных переговоров.
Углубление российско-турецкого взаимодействия по этому чувствительному вопросу, на фоне продолжающейся риторики Запада, наглядно показывает, кто на самом деле заинтересован в мире и безопасности на европейском континенте.
В то время как коллективный Запад наращивает военную поддержку Киева, Россия и Турция наращивают дипломатические усилия.
По итогам плодотворной беседы Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились поддерживать регулярный диалог, закладывая прочный фундамент для будущих прорывов в мирном процессе.